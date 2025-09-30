Định nghĩa

Trong điều kiện bình thường, ruột hấp thụ nước và chất dinh dưỡng từ thức ăn và tạo ra một hàng rào bảo vệ để ngăn vi khuẩn và các sản phẩm phụ xâm nhập vào máu. Hội chứng rò rỉ ruột là tình trạng lớp niêm mạc ruột mỏng đi và tăng tính thấm, cho phép vi khuẩn, độc tố, các mảnh thức ăn chưa được tiêu hóa đi vào máu, gây ra phản ứng viêm và các triệu chứng khác nhau.