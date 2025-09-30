Định nghĩa
Trong điều kiện bình thường, ruột hấp thụ nước và chất dinh dưỡng từ thức ăn và tạo ra một hàng rào bảo vệ để ngăn vi khuẩn và các sản phẩm phụ xâm nhập vào máu. Hội chứng rò rỉ ruột là tình trạng lớp niêm mạc ruột mỏng đi và tăng tính thấm, cho phép vi khuẩn, độc tố, các mảnh thức ăn chưa được tiêu hóa đi vào máu, gây ra phản ứng viêm và các triệu chứng khác nhau.
Nguyên nhân
Hội chứng rò rỉ ruột thường gặp ở những người mắc các bệnh mạn tính về đường tiêu hóa như:
- Bệnh celiac
- Bệnh viêm ruột (IBD).
- Hội chứng ruột kích thích (IBS).
- Tình trạng này cũng có thể do các loại thuốc thông thường gây ra, chẳng hạn như thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm không steroid (NSAID.
- Các yếu tố lối sống như chế độ ăn uống, rượu bia, hút thuốc, căng thẳng và độc tố môi trường cũng đóng một vai trò nhất định.
- Bệnh tiểu đường type 1.
- Virus gây suy giảm miễn dịch ở người HIV/AIDS.
Triệu chứng
- Đau bụng
- Đầy hơi (khó chịu ở bụng kèm theo cảm giác đầy hoặc căng tức)
- Tiêu chảy
- Sự căng phồng (bụng sưng lên có thể nhìn thấy được)
- Chứng khó tiêu (khó tiêu)
- Cảm giác no sớm (cảm thấy no sau khi chỉ ăn một ít)
- Buồn nôn
Chẩn đoán
Chưa có phương pháp chẩn đoán chính cho hội chứng rò rỉ ruột.
Bác sĩ thường chỉ định người bệnh một số phương pháp sau:
- Xét nghiệm tính thấm ruột.
- Xét nghiệm máu tìm kiếm các dấu hiệu viêm, phản ứng miễn dịch.
- Phân tích phân nhằm phát hiện alpha-1-antitrypsin (chỉ điểm viêm) bị rò rỉ vào phân.
- Kiểm tra độ nhạy cảm với thực phẩm để xác định các loại thực phẩm có thể gây viêm hoặc phản ứng dị ứng, qua đó hỗ trợ điều chỉnh chế độ ăn uống để hỗ trợ sức khỏe đường ruột.
Điều trị
- Thay đổi chế độ ăn uống: Loại bỏ những thực phẩm có tác động tiêu cực đến hệ vi sinh vật đường ruột (cộng đồng vi khuẩn sống trong ruột) như chất béo, carbohydrate và đường dư thừa. Bổ sung trái cây, rau và chất xơ trong khi giảm lượng có thể giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa.
- Quản lý căng thẳng: Căng thẳng tâm lý có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột và hệ vi sinh vật đường ruột. Kiểm soát căng thẳng hỗ trợ duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
- Giữ đủ nước, ngủ đủ giấc và cai thuốc lá góp phàn giảm kích ứng, giảm viêm. Nếu thay đổi lối sống không kiểm soát tình trạng bệnh, người bệnh có thể được tư vấn châm cứu, massge bụng, vật lý trị liệu hoặc yoga nhằm kiểm soát triệu chứng.
Miễn trừ trách nhiệm
Các bài viết của VnExpress có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.