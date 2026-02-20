Hội chứng ngón tay lò xo là tình trạng viêm gân gấp của ngón tay, khiến người bệnh gặp khó khi duỗi, cử động.

Định nghĩa

Ngón tay lò xo (trigger finger) còn gọi là viêm bao gân hẹp, có thể xảy ra ở bất kỳ ngón nào, phổ biến ở ngón áp út và ngón cái.

Gân là cấu trúc nối cơ với xương; các gân gấp chạy dọc theo ngón tay và nối với cơ ở cẳng tay, giúp ngón tay cử động khi cơ co lại. Mỗi gân được bao bọc bởi bao gân và hệ thống "ròng rọc" giữ gân áp sát xương để trượt êm khi vận động.

Ngón tay lò xo xảy ra khi ròng rọc A1 gần lòng bàn tay bị viêm, khiến gân kẹt khi co duỗi, lâu dần có thể xuất hiện nốt gân làm tình trạng nặng hơn. Phụ nữ có nguy cơ mắc cao gấp 2-6 lần nam giới, thường gặp ở độ tuổi 50-60.