Hội chứng ngón tay lò xo là tình trạng viêm gân gấp của ngón tay, khiến người bệnh gặp khó khi duỗi, cử động.
Định nghĩa
Ngón tay lò xo (trigger finger) còn gọi là viêm bao gân hẹp, có thể xảy ra ở bất kỳ ngón nào, phổ biến ở ngón áp út và ngón cái.
Gân là cấu trúc nối cơ với xương; các gân gấp chạy dọc theo ngón tay và nối với cơ ở cẳng tay, giúp ngón tay cử động khi cơ co lại. Mỗi gân được bao bọc bởi bao gân và hệ thống "ròng rọc" giữ gân áp sát xương để trượt êm khi vận động.
Ngón tay lò xo xảy ra khi ròng rọc A1 gần lòng bàn tay bị viêm, khiến gân kẹt khi co duỗi, lâu dần có thể xuất hiện nốt gân làm tình trạng nặng hơn. Phụ nữ có nguy cơ mắc cao gấp 2-6 lần nam giới, thường gặp ở độ tuổi 50-60.
Triệu chứng
- Đau ở chỗ tiếp giáp ngón tay với lòng bàn tay
- Đau tăng khi vận động, có thể đau cả khi nghỉ
- Cứng khớp ngón tay
- Khó gập hoặc duỗi thẳng
- Cảm giác bật, kẹt hoặc cứng ngắc khi cử động
- Có thể sờ thấy cục nhỏ trên gân
Nguyên nhân
Bệnh do viêm mạn tính của gân nhưng nguyên nhân cụ thể đôi khi không rõ. Những người có nguy cơ mắc cao hơn gồm:
- Viêm khớp dạng thấp
- Gout
- Đái tháo đường (nguy cơ suốt đời khoảng 10%, so với 2,6% dân số chung)
- Lặp lại động tác nắm chặt, sử dụng dụng cụ rung (máy khoan, máy cắt...) hoặc chấn thương có thể kích thích viêm.
Chẩn đoán
- Khai thác bệnh sử (đau từ khi nào, mức độ ra sao, có kẹt ngón không...).
- Khám thực thể (bác sĩ kiểm tra khả năng cử động của ngón tay, xác định vị trí đau và quan sát xem có hiện tượng kẹt hoặc bật khi gập duỗi hay không).
- Siêu âm có thể được dùng để xác nhận hoặc loại trừ bệnh khác như u nang hạch, bệnh khớp ngón tay.
Điều trị
Điều trị bảo tồn (không phẫu thuật)
- Cho tay nghỉ ngơi
- Dùng thuốc giảm đau, kháng viêm
- Nẹp ngón tay
- Bài tập kéo giãn
- Châm cứu
- Chế độ ăn chống viêm
Tiêm corticosteroid
Bác sĩ có thể tiêm steroid trực tiếp vào bao gân để giảm viêm.
Khoảng hơn 80% trường hợp giảm sau tiêm. Có thể tiêm tối đa hai mũi, cách nhau 6 tháng, điều trị càng sớm hiệu quả càng cao.
Phẫu thuật
- Nếu tiêm không hiệu quả, phẫu thuật sẽ được cân nhắc.
- Phẫu thuật giải phóng ròng rọc A1 (cắt ròng rọc để gân trượt dễ dàng)
- Trường hợp nặng có thể cắt một phần bao gân hoặc gân
- Tỷ lệ thành công khá cao (khoảng 99% với mổ mở).
