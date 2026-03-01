Hội chứng lão hóa sớm (Hutchinson–Gilford hay Progeria)là một bệnh di truyền ít gặp khiến cơ thể trẻ em lão hóa nhanh bất thường.

Tuổi thọ trung bình của người mắc bệnh khoảng 15 năm, tuy nhiên với điều trị, con số này có thể tăng lên gần 20 năm. Bệnh ảnh hưởng đến cả nam và nữ, không phân biệt chủng tộc.

Progeria rất ít gặp, ước tính xảy ra ở khoảng 1 trên 4–8 triệu trẻ sơ sinh trên toàn thế giới. Hiện có khoảng 400 trẻ đang sống chung với căn bệnh này.

Triệu chứng

Trẻ mắc bệnh thường không có biểu hiện ngay khi sinh, nhưng các dấu hiệu bắt đầu xuất hiện trong năm đầu đời. Các đặc điểm thường gặp bao gồm:

Trẻ chậm phát triển chiều cao và cân nặng, thấp, nhẹ cân hơn so với tuổi. Khuôn mặt nhỏ so với kích thước đầu, mắt to với mí mắt không khép kín hoàn toàn, hàm dưới nhỏ, mũi mỏng và nhọn. Tai nhỏ và không có dái tai rõ ràng.

Các tĩnh mạch, đặc biệt ở da đầu, có thể nhìn thấy rõ. Răng mọc chậm và bất thường. Trẻ có giọng nói cao. Tình trạng mất mỡ dưới da và khối cơ khiến cơ thể gầy yếu. Tóc rụng, bao gồm cả lông mi và lông mày.

Da mỏng, nhăn và có đốm sắc tố. Móng tay, móng chân mỏng, dễ gãy, có thể cong và đổi màu vàng. Ngoài ra còn có bất thường xương như xương tay chân mảnh, dễ gãy, lồng ngực hẹp và biến dạng khớp.

Khi lớn lên, trẻ có thể phát triển các bệnh thường gặp ở người lớn tuổi như loãng xương, xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Phần lớn bệnh nhân tử vong do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Đáng chú ý, Progeria không ảnh hưởng đến trí tuệ hay sự phát triển não bộ. Trẻ cũng không dễ nhiễm trùng hơn so với bình thường.