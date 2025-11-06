Hội chứng Klinefelter là rối loạn nhiễm sắc thể ở nam giới, ảnh hưởng đến cả sự phát triển thể chất, nhận thức cũng như khả năng sinh sản.

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Bộ gene Người Quốc gia Mỹ, cứ khoảng 500-1.000 bé trai sơ sinh thì có một bé mắc hội chứng Klinefelter. Phụ nữ mang thai sau 35 tuổi có nguy cơ sinh con trai mắc hội chứng Klinefelter cao hơn một chút.

Nguyên nhân

Hội chứng này không di truyền qua gene của cha mẹ mà xảy ra do một lỗi di truyền ngẫu nhiên trong quá trình hình thành trứng hoặc tinh trùng tại thời điểm thụ thai hoặc ngay sau khi thụ thai.

Mỗi tế bào của người bình thường có 46 nhiễm sắc thể. Hai trong số 46 nhiễm sắc thể đó là X và Y, được gọi là nhiễm sắc thể giới tính vì chúng giúp xác định một người sẽ phát triển các đặc điểm giới tính nam hay nữ.

Trẻ gái thường có hai nhiễm sắc thể X, trong khi trẻ nam có một nhiễm sắc thể X và một Y. Tuy nhiên, trẻ trai mắc hội chứng Klinefelter sẽ có thêm một bản sao nhiễm sắc thể X trong mỗi tế bào (tức 47,XXY, thay vì 46,XY). Vì hội chứng Klinefelter liên quan đến một nhiễm sắc thể X thừa nên đôi khi nó còn được gọi là hội chứng 47,XXY.