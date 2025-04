Định nghĩa

Down là rối loạn di truyền thường có các đặc điểm thể chất. Những người mắc hội chứng Down sinh ra với một nhiễm sắc thể thừa. Người bình thường có 46 nhiễm sắc thể, thành từng cặp. Một nửa số này được thừa hưởng từ cha, nửa kia được thừa hưởng từ mẹ. Còn trẻ bị Down lại có 47 nhiễm sắc thể, tức là có thêm một nhiễm sắc thể số 21.