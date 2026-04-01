Hội chứng đổ mồ hôi khi ăn là một dạng rối loạn thần kinh ít gặp, gây đổ mồ hôi và đỏ bừng vùng thái dương, má hoặc phía sau tai khi ăn.

Hội chứng đổ mồ hôi khi ăn (hội chứng Frey) còn được gọi là tăng tiết mồ hôi khi ăn hoặc hội chứng tai - thái dương. Dù ít gặp nhưng có thể tình trạng này có thể gây khó chịu trong sinh hoạt, đặc biệt khi ăn uống. Ở nhiều người, bệnh có thể tự cải thiện trong khoảng 5 năm. Nếu cần điều trị, tiêm botox là phương pháp hiệu quả.

Triệu chứng

Các triệu chứng thường xuất hiện khi ăn, thậm chí khi nghĩ hoặc nói về thức ăn, bao gồm đổ mồ hôi ở mặt, da mặt đỏ hoặc nóng bừng, cảm giác khó chịu ở vùng má...

Tình trạng có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên mặt, thường dọc theo đường đi của dây thần kinh tai - thái dương. Các vị trí hay gặp gồm má, thái dương và sau tai.

Một số người cũng có thể đổ mồ hôi ở môi, trán, mũi hoặc da đầu sau khi ăn đồ cay nóng - đây là phản xạ bình thường. Tuy nhiên, với hội chứng Frey, triệu chứng có thể xảy ra với mọi loại thức ăn.

Triệu chứng ít gặp gồm: