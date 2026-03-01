Dị ứng bia tự nhiên rất ít gặp và thường xảy ra do nhạy cảm với các thành phần trong thức uống này như lúa mì, men, sulfite hoặc histamine.

Nguyên nhân

Một số thành phần trong rượu bia có thể gây phản ứng dị ứng, phổ biến nhất gồm lúa mạch (barley), gluten, histamine, sulfite, men (yeast).

Gluten trong lúa mạch (nguyên liệu chính của bia) có thể gây vấn đề cho người mắc bệnh Celiac hoặc nhạy cảm gluten. Ngoài ra, histamine - chất được sinh ra trong quá trình lên men có thể gây đau nửa đầu, đỏ da hoặc nghẹt mũi ở người không dung nạp. Sulfite là chất hình thành sau lên men cũng có thể gây triệu chứng giống hen hoặc nổi mề đay ở một số người.

Dị ứng men bia tuy ít gặp nhưng vẫn có thể gây phát ban hoặc rối loạn tiêu hóa.

Yếu tố nguy cơ

Người mắc hen suyễn hoặc dị ứng thực phẩm, dị ứng đường hô hấp cũng có nguy cơ cao hơn gặp dị ứng với rượu.