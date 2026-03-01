Dị ứng bia tự nhiên rất ít gặp và thường xảy ra do nhạy cảm với các thành phần trong thức uống này như lúa mì, men, sulfite hoặc histamine.
Nguyên nhân
Một số thành phần trong rượu bia có thể gây phản ứng dị ứng, phổ biến nhất gồm lúa mạch (barley), gluten, histamine, sulfite, men (yeast).
Gluten trong lúa mạch (nguyên liệu chính của bia) có thể gây vấn đề cho người mắc bệnh Celiac hoặc nhạy cảm gluten. Ngoài ra, histamine - chất được sinh ra trong quá trình lên men có thể gây đau nửa đầu, đỏ da hoặc nghẹt mũi ở người không dung nạp. Sulfite là chất hình thành sau lên men cũng có thể gây triệu chứng giống hen hoặc nổi mề đay ở một số người.
Dị ứng men bia tuy ít gặp nhưng vẫn có thể gây phát ban hoặc rối loạn tiêu hóa.
Yếu tố nguy cơ
Người mắc hen suyễn hoặc dị ứng thực phẩm, dị ứng đường hô hấp cũng có nguy cơ cao hơn gặp dị ứng với rượu.
Triệu chứng
Người dị ứng bia có thể xuất hiện các triệu chứng tương tự dị ứng thực phẩm. Các dấu hiệu có thể xảy ra ngay sau khi uống hoặc sau một thời gian, gồm ho, rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hoặc ợ nóng, nổi mề đay, khàn giọng và thở khò khè.
Trong một số trường hợp ít gặp, phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể xảy ra, còn gọi là anaphylaxis. Tình trạng này có thể gây khó thở, sưng họng hoặc lưỡi, thậm chí mất ý thức. Đây là phản ứng có thể đe dọa tính mạng và cần được cấp cứu ngay. Nếu xuất hiện các triệu chứng nặng sau khi uống bia, người thân cần nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.
Chẩn đoán
Có nhiều cách để chẩn đoán dị ứng rượu.
Bác sĩ thường khám lâm sàng và hỏi về tiền sử bệnh và triệu chứng, xác định nguyên nhân bằng cách:
- Yêu cầu người bệnh ghi lại nhật ký thực phẩm và triệu chứng
- Test da
- Xét nghiệm máu để tìm kháng thể chống lại chất gây dị ứng. Số lượng kháng thể cao có thể cho thấy bạn bị dị ứng.
Phân biệt
Không dung nạp thực phẩm hoặc đồ uống như rượu bia khác với dị ứng thực phẩm ở chỗ không liên quan đến phản ứng của hệ miễn dịch với protein IgE. Vì rượu có thể được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau, một người có thể không dung nạp một loại rượu nhưng vẫn dùng được loại khác.
Không dung nạp rượu là tình trạng di truyền khiến cơ thể khó phân giải cồn. Sau khi uống, người mắc có thể nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng như đỏ mặt, nghẹt hoặc chảy nước mũi, nổi mề đay, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, huyết áp thấp hoặc cơn hen nặng hơn. Cách xử trí hiệu quả nhất là tránh hoàn toàn rượu.
Nếu chỉ gặp triệu chứng khi uống bia nhưng không xảy ra với rượu vang hoặc đồ uống có cồn khác, nhiều khả năng đó là dị ứng hoặc nhạy cảm với một thành phần trong bia, không phải chứng không dung nạp.
Phòng ngừa
Cách duy nhất để tránh triệu chứng dị ứng là không uống bia rượu.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Health)
