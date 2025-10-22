Chứng rậm lông gây ra tình trạng mọc lông quá mức, chủ yếu ở phụ nữ, nhất là người mắc hội chứng buồng trứng đa nang.
Định nghĩa
Chứng rậm lông cũng có thể ảnh hưởng đến nam giới, nhưng tình trạng này thường khó nhận biết hơn. Ở nam giới, chứng rậm lông có thể trông giống như sự phát triển của lông bình thường.
Nguyên nhân
Nồng độ hormone nam (androgen) cao có thể gây ra chứng rậm lông. Cơ thể phụ nữ sản xuất androgen bình thườngvà nồng độ thấp không gây ra tình trạng mọc lông quá mức. Tuy nhiên, khi nồng độ hormone này quá cao, chúng có thể gây ra chứng rậm lông và các vấn đề khác như mụn trứng cá, giọng nói trầm và ngực nhỏ.
Một số nguyên nhân có thể gây ra nồng độ androgen cao bao gồm:
- Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)
- Hội chứng Cushing
- Khối u ở tuyến thượng thận (nơi sản xuất các hormone như cortisol) hoặc buồng trứng.
- Thuốc
- Nồng độ insulin cao
- Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh
- Mãn kinh
- Tiền sử gia đình
Triệu chứng
Lông thường sẫm màu và thô thay vì lớp lông tơ mỏng, sáng màu, bao phủ hầu hết cơ thể. Chúng xuất hiện trên cơ thể phụ nữ, nơi thường không có lông như:
- Mặt
- Ngực
- Bụng dưới
- Mặt trong của đùi
- Lưng
Nồng độ androgen cao gây ra rậm lông kèm theo các triệu chứng khác có thể phát triển theo thời gian. Đây là một quá trình gọi là hội chứng nam hóa. Các triệu chứng có thể bao gồm:
- Giọng nói trầm hơn
- Da đầu rụng tóc
- Xuất hiện mụn trứng cá
- Kích thước ngực nhỏ lại
- Khối lượng cơ tăng lên
- Âm vật to hơn
Chẩn đoán
- Xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ hormone
- Siêu âm để kiểm tra buồng trứng và tử cung
- Chụp X-quang hoặc CT để kiểm tra tuyến thượng thận
- Chụp MRI não
- Khám vùng chậu để kiểm tra buồng trứng xem có khối u hoặc u nang (túi dịch bất thường) nào không.
Điều trị
- Dùng thuốc
- Giảm cân: Người thừa cân giảm cân có thể giúp sản xuất ít hormone nam hơn.
- Loại bỏ râu bằng dao cạo hoặc máy cạo râu điện, tẩy lông bằng sáp.
Biến chứng
Chứng rậm lông có thể gây ra căng thẳng về mặt cảm xúc, thậm chí trầm cảm hoặc lo âu. Người mắc chứng bệnh này có thể tự ti về ngoại hình của bản thân do lông mọc không mong muốn
Phòng ngừa
Tùy thuộc vào nguyên nhân, một số cách có thể giảm nguy cơ mắc chứng rậm lông. Nếu mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), sau đây là một số biện pháp để phòng ngừa:
- Ăn uống lành mạnh, ít calo
- Duy trì cân nặng khỏe mạnh
- Tập thể dục thường xuyên
- Nếu đang dùng thuốc có thể gây rậm lông hãy trao đổi với bác sĩ.
Bảo Bảo (Theo WebMD, Mayo Clinic)
Các bài viết của VnExpress có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.