Chứng rậm lông gây ra tình trạng mọc lông quá mức, chủ yếu ở phụ nữ, nhất là người mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

Định nghĩa Chứng rậm lông cũng có thể ảnh hưởng đến nam giới, nhưng tình trạng này thường khó nhận biết hơn. Ở nam giới, chứng rậm lông có thể trông giống như sự phát triển của lông bình thường.

Nguyên nhân Nồng độ hormone nam (androgen) cao có thể gây ra chứng rậm lông. Cơ thể phụ nữ sản xuất androgen bình thườngvà nồng độ thấp không gây ra tình trạng mọc lông quá mức. Tuy nhiên, khi nồng độ hormone này quá cao, chúng có thể gây ra chứng rậm lông và các vấn đề khác như mụn trứng cá, giọng nói trầm và ngực nhỏ. Một số nguyên nhân có thể gây ra nồng độ androgen cao bao gồm: Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)

Hội chứng Cushing

Khối u ở tuyến thượng thận (nơi sản xuất các hormone như cortisol) hoặc buồng trứng.

Thuốc

Nồng độ insulin cao

Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh

Mãn kinh

Tiền sử gia đình

Triệu chứng Lông thường sẫm màu và thô thay vì lớp lông tơ mỏng, sáng màu, bao phủ hầu hết cơ thể. Chúng xuất hiện trên cơ thể phụ nữ, nơi thường không có lông như: Mặt

Ngực

Bụng dưới

Mặt trong của đùi

Lưng Nồng độ androgen cao gây ra rậm lông kèm theo các triệu chứng khác có thể phát triển theo thời gian. Đây là một quá trình gọi là hội chứng nam hóa. Các triệu chứng có thể bao gồm: Giọng nói trầm hơn

Da đầu rụng tóc

Xuất hiện mụn trứng cá

Kích thước ngực nhỏ lại

Khối lượng cơ tăng lên

Âm vật to hơn

Chẩn đoán Xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ hormone

Siêu âm để kiểm tra buồng trứng và tử cung

Chụp X-quang hoặc CT để kiểm tra tuyến thượng thận

Chụp MRI não

Khám vùng chậu để kiểm tra buồng trứng xem có khối u hoặc u nang (túi dịch bất thường) nào không.

Điều trị Dùng thuốc

Giảm cân: Người thừa cân giảm cân có thể giúp sản xuất ít hormone nam hơn.

Loại bỏ râu bằng dao cạo hoặc máy cạo râu điện, t ẩy lông bằng sáp.

Biến chứng Chứng rậm lông có thể gây ra căng thẳng về mặt cảm xúc, thậm chí trầm cảm hoặc lo âu. Người mắc chứng bệnh này có thể tự ti về ngoại hình của bản thân do lông mọc không mong muốn

Phòng ngừa Tùy thuộc vào nguyên nhân, một số cách có thể giảm nguy cơ mắc chứng rậm lông. Nếu mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), sau đây là một số biện pháp để phòng ngừa: Ăn uống lành mạnh, ít calo

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Tập thể dục thường xuyên

Nếu đang dùng thuốc có thể gây rậm lông hãy trao đổi với bác sĩ. Bảo Bảo (Theo WebMD, Mayo Clinic)