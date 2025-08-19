Thận ứ nước là tình trạng nước tiểu tắc nghẽn trong thận, có thể ảnh hưởng đến một bên thận hoặc cả hai.
Định nghĩa
Thông thường, nước tiểu chảy qua đường tiết niệu với áp lực tối thiểu. Áp lực có thể tăng lên nếu có tắc nghẽn trong đường tiết niệu. Sau khi nước tiểu tích tụ trong một thời gian dài, thận có thể bị phì đại (sưng).
Thận ứ nước bắt đầu chèn ép các cơ quan lân cận. Nếu không được điều trị quá lâu, áp lực này có thể khiến thận mất chức năng vĩnh viễn. Mức độ nghiêm trọng của tình trạng này cũng có thể khác nhau, từ sưng nhẹ đến sưng nặng. Tuy nhiên, điều trị kịp thời làm giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.
Triệu chứng
- Đi tiểu thường xuyên hơn
- Buồn tiểu nhiều hơn
- Đau bụng hoặc hông
- Buồn nôn
- Nôn
- Đau khi đi tiểu
- Đi tiểu không hết hoặc bàng quang không rỗng hoàn toàn
- Sốt
Gián đoạn dòng nước tiểu trong đường tiết niệu làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng đường đường tiểu (UTI). Đây là lý do tại sao UTI là một trong những biến chứng phổ biến nhất của chứng ứ nước thận. Một số dấu hiệu của UTI bao gồm:
- Nước tiểu đục
- Đi tiểu đau, rát
- Dòng nước tiểu yếu
- Đau lưng
- Đau bàng quang
- Sốt
- Ớn lạnh
Nguyên nhân
Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ứ nước thận là bệnh lý tắc nghẽn đường tiết niệu cấp tính một bên. Đây là tình trạng tắc nghẽn đột ngột ở một trong hai niệu quản, là ống nối thận với bàng quang.
Sỏi thận, sẹo và cục máu đông cũng có thể gây ra bệnh lý tắc nghẽn này. Niệu quản bị tắc có thể khiến nước tiểu chảy ngược lên thận, gây sưng. Hiện tượng trào ngược nước tiểu này được gọi là trào ngược bàng quang niệu quản (VUR).
Chẩn đoán
Thận có thể bị tổn thương vĩnh viễn nếu tình trạng này không được điều trị kéo dài. Siêu âm thận hoặc chụp CT giúp kiểm tra mức độ sưng tấy và có thể xác định vị trí tắc nghẽn.
Điều trị
Điều trị thận ứ nước chủ yếu tập trung vào việc loại bỏ tác nhân gây cản trở dòng chảy của nước tiểu. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây tắc nghẽn. Nếu niệu quản tắc nghẽn là nguyên nhân, các phương pháp dưới đây có thể giúp ích.
- Đặt stent niệu quản
- Đặt ống thông thận
- Thuốc kháng sinh giúp kiểm soát nhiễm trùng
Nếu nguyên nhân gây tắc nghẽn là mô sẹo hoặc cục máu đông, bác sĩ có thể cắt bỏ hoàn toàn vùng bị ảnh hưởng. Sau đó, nối lại các đầu khỏe mạnh của niệu quản để khôi phục dòng chảy bình thường của nước tiểu.
Với người bị sỏi thận gây thận ứ nước, bác sĩ có thể chỉ định loại bỏ sỏi.
Bảo Bảo (Theo Healthline)
