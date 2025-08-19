Thận ứ nước là tình trạng nước tiểu tắc nghẽn trong thận, có thể ảnh hưởng đến một bên thận hoặc cả hai.

Định nghĩa

Thông thường, nước tiểu chảy qua đường tiết niệu với áp lực tối thiểu. Áp lực có thể tăng lên nếu có tắc nghẽn trong đường tiết niệu. Sau khi nước tiểu tích tụ trong một thời gian dài, thận có thể bị phì đại (sưng).

Thận ứ nước bắt đầu chèn ép các cơ quan lân cận. Nếu không được điều trị quá lâu, áp lực này có thể khiến thận mất chức năng vĩnh viễn. Mức độ nghiêm trọng của tình trạng này cũng có thể khác nhau, từ sưng nhẹ đến sưng nặng. Tuy nhiên, điều trị kịp thời làm giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.