Phù chân voi (giun chỉ bạch huyết) là bệnh lây sang người qua muỗi mang ký sinh trùng giun chỉ, có thể tồn tại trong hệ bạch huyết nhiều năm, âm thầm gây tổn thương.

Thông thường, bệnh xảy ra khi một người bị muỗi nhiễm ấu trùng giun tròn đốt nhiều lần trong thời gian dài. Ấu trùng sau khi vào cơ thể sẽ sống trong máu rồi phát triển hoàn chỉnh trong hệ bạch huyết. Chúng có thể tồn tại nhiều năm, gây tổn thương nghiêm trọng hệ bạch huyết, dẫn đến tình trạng sưng phù.

Triệu chứng

Người mắc có thể không nhận ra bản thân mắc bệnh cho đến khi xuất hiện sưng phù rõ rệt. Tay và chân có thể to bất thường, da dày lên, cứng và sần sùi giống da voi. Bộ phận sinh dục và ngực cũng có thể bị sưng.

Vùng sưng có thể đau. Người bệnh còn có thể bị ớn lạnh, sốt và cảm giác mệt mỏi toàn thân.