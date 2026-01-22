Lyme là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Borrelia burgdorferi gây ra, lây truyền qua vết cắn của bọ ve mang mầm bệnh.

Triệu chứng

Trong vòng 1-4 tuần sau khi bị cắn

Khoảng 70-80% trường hợp xuất hiện một vòng ban đỏ hình tròn tại vị trí vết cắn. Vết ban này lớn dần theo thời gian, có thể đạt đường kính 30 cm hoặc hơn.

Vết ban có thể ấm khi chạm vào nhưng thường không ngứa và không đau

Xuất hiện ở những vị trí khác trên cơ thể

Có hình dạng một mảng đỏ hình tròn hoặc bầu dục, lan rộng từ vết ve cắn, thường có vùng nhạt màu ở giữa giống như mắt bò. Biểu hiện khác nhau tùy từng người, đặc biệt ở người có làn da sẫm màu

Ở giai đoạn này, một số người còn có triệu chứng giống cúm, bao gồm sốt, ớn lạnh, đau đầu, mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết, đau khớp, đau nhức cơ

Triệu chứng khi nhiễm trùng lan rộng

Nếu không được điều trị sớm, sau vài tuần hoặc vài tháng, vi khuẩn có thể lan sang các bộ phận khác như khớp, tim, hệ thần kinh.

Người bệnh có thể xuất hiện thêm nhiều vết ban, kèm các đợt đau và yếu ở tay hoặc chân. Những triệu chứng khác bao gồm:

Liệt cơ mặt

Đau đầu kéo dài

Giảm trí nhớ

Tim đập nhanh

Khó thở

Chóng mặt

Viêm não và tủy sống

Triệu chứng giai đoạn muộn

Đây là giai đoạn nghiêm trọng nhất, xảy ra khi không không điều trị hoặc điều trị không hiệu quả. Giai đoạn này thường xuất hiện nhiều tháng sau vết cắn ban đầu. Chúng có thể gồm: