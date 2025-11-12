Bệnh Kawasaki là một tình trạng gây viêm mạch máu và chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi.

Triệu chứng Giai đoạn một: Sốt cao (thường trên 38 độ C) kéo dài ít nhất 5 ngày

Đau mắt đỏ (viêm kết mạc) không gây chảy dịch đặc

Phát ban, nhất là ở thân mình hoặc vùng sinh dục

Môi đỏ, khô, nứt nẻ

Lưỡi sưng đỏ (còn gọi là lưỡi dâu tây)

Lòng bàn tay và lòng bàn chân sưng đỏ

Hạch bạch huyết ở cổ Giai đoạn hai: Tróc da ở tay và chân, nhất là ở đầu ngón tay, ngón chân

Đau khớp

Tiêu chảy

Nôn mửa

Đau dạ dày Giai đoạn ba: Ở giai đoạn ba, các triệu chứng dần biến mất nếu không có biến chứng. Sốt thường hết, nhưng trẻ em có thể mất đến một tháng để hoàn toàn cảm thấy bình thường trở lại.

Nguyên nhân Bệnh Kawasaki không lây nhiễm. Virus hoặc nhiễm trùng gây ra phản ứng bất thường của hệ miễn dịch ở trẻ em có yếu tố di truyền dễ mắc bệnh. Một số biến thể gene nhất định có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh Kawasaki. Trẻ em có cha mẹ mắc bệnh này có nguy cơ cao gấp đôi. Nếu trẻ có anh chị em ruột mắc bệnh thì nguy cơ cao gấp 10 lần so với trẻ không có yếu tố gia đình.

Nguy cơ Các yếu tố nguy cơ: Giới tính nam

Từ 6 tháng đến 5 tuổi

Có tiền sử gia đình mắc bệnh

Chẩn đoán Không có xét nghiệm cụ thể nào để chẩn đoán bệnh Kawasaki. Bệnh có nhiều đặc điểm tương tự như các bệnh nhi khoa khác, khiến khó chẩn đoán. Nếu con bị sốt liên tục trong 4 ngày hoặc lâu hơn, kèm theo sưng tay, mắt đỏ, môi đỏ, nứt nẻ và phát ban, đặc biệt nếu trẻ đã dùng kháng sinh mà cơn sốt vẫn không giảm, cha mẹ cần đưa con đi khám. Trẻ mắc bệnh Kawasaki thường có xu hướng sốt từ 5 ngày trở lên và có ít nhất 4 trong 5 triệu chứng sau: Mắt đỏ không chảy dịch

Môi đỏ, khô, nứt nẻ và lưỡi chuyển từ màu hồng sang đỏ

Bàn tay, bàn chân sưng đỏ, bong tróc

Phát ban đỏ, từng mảng trên thân mình

Hạch bạch huyết ở cổ sưng, đau Xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và nuôi cấy dịch họng cũng có thể được thực hiện để loại trừ các tình trạng khác gây ra các triệu chứng tương tự. Sau khi chẩn đoán bệnh Kawasaki, bác sĩ có thể yêu cầu chụp điện tâm đồ (ECG) và siêu âm tim để chẩn đoán các vấn đề về tim như phình động mạch vành.

Điều trị Trẻ có thể dùng một số loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Các phương pháp điều trị này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ biến chứng tim nghiêm trọng và nên dùng càng sớm càng tốt. Bảo Bảo (Theo Everyday Health)