Huntington là một bệnh di truyền, gây thoái hóa dần các tế bào thần kinh trong não, từ đó ảnh hưởng đến vận động, cảm xúc và chức năng nhận thức.

Định nghĩa Bệnh Huntington còn gọi bệnh "múa giật", mặc dù có thể điều trị để kiểm soát triệu chứng song không thể chữa khỏi và có khả năng tiến triển dẫn đến tử vong. Phần lớn người bệnh sống khoảng 15-20 năm kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Phân loại bệnh Có hai thể bệnh: Khởi phát ở người lớn và khởi phát sớm.

Triệu chứng Khởi phát ở người lớn Đây là thể phổ biến nhất, thường xuất hiện ở độ tuổi 30-40 (đôi khi sớm hơn, khoảng 20-29 tuổi). Triệu chứng sớm thường bao gồm: Trầm cảm

Cáu gắt

Ảo giác

Loạn thần

Các cử động không tự chủ nhẹ

Phối hợp vận động kém

Khó tiếp thu thông tin mới

Khó đưa ra quyết định Khi bệnh tiến triển, có thể xuất hiện: Cử động giật không kiểm soát (múa giật - chorea )

Khó đi lại

Khó nuốt và nói

Lú lẫn

Suy giảm trí nhớ

Thay đổi tính cách

Rối loạn lời nói

Suy giảm chức năng nhận thức Khởi phát sớm (thể thiếu niên) Ít gặp hơn, thường xuất hiện ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Triệu chứng có thể bao gồm: Chảy dãi

Vụng về

Nói khó, nói lắp

Vận động chậm

Hay té ngã

Cứng cơ

Co giật

Sa sút nhanh thành tích học tập

Nguyên nhân Bệnh do đột biến gene huntingtin (HTT), cụ thể do đột biến trên gene HTT tại nhiễm sắc thể số 4, khiến chuỗi DNA CAG bị lặp lại bất thường. Đoạn gene đột biến này tạo ra loại protein bất thường có tên Huntington, tích tụ trong tế bào thần kinh và làm tổn thương não. Chuỗi DNA CAG bị lặp lại càng nhiều, nguy cơ cao bệnh khởi phát sớm, tiến triển nhanh, gây ra các rối loạn vận động, nhận thức và tâm thần. Số lần lặp càng nhiều thì bệnh khởi phát càng sớm và tiến triển càng nhanh. Bệnh di truyền theo kiểu trội trên nhiễm sắc thể thường. Nếu một trong hai cha mẹ mang gene bệnh, con sinh ra có 50% nguy cơ mắc. Yếu tố ảnh hưởng đến diễn tiến bệnh: Số lần lặp CAG trong gene HTT

Độ ổn định của chuỗi CAG

Ảnh hưởng của các gene khác

Các yếu tố môi trường như stress, mức độ vận động, độc tố, chế độ ăn

Chẩn đoán Khai thác tiền sử gia đình

Khám thần kinh

Chẩn đoán hình ảnh não (MRI, CT)

Điện não đồ (EEG) nếu có co giật

Đánh giá tâm thần

Xét nghiệm di truyền Trong thai kỳ, có thể sàng lọc phôi (IVF) hoặc xét nghiệm từ nhau thai nếu gia đình có nguy cơ.

Hậu quả Nguyên nhân tử vong thường gặp: Nhiễm trùng (đặc biệt viêm phổi)

Chấn thương do té ngã

Biến chứng do rối loạn nuốt

Điều trị Thuốc Thuốc giúp giảm triệu chứng, liều và loại thuốc thay đổi theo tiến triển bệnh chẳng hạn giảm cử động không tự chủ, cứng cơ, trầm cảm và rối loạn tâm thần. Các liệu pháp hỗ trợ Vật lý trị liệu c ải thiện thăng bằng, phối hợp vận động

Hoạt động trị liệu h ỗ trợ sinh hoạt hằng ngày

Tâm lý trị liệu g iúp người bệnh thích nghi và đối phó với bệnh. Bảo Bảo (Theo Healthline)