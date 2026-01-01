Hashimoto là bệnh tự miễn gây viêm và tổn thương tuyến giáp, làm giảm chức năng, có thể dẫn đến suy giáp, bướu cổ cũng như ảnh hưởng tim mạch, thần kinh.

Định nghĩa Tuyến giáp là tuyến hình bướm nằm phía trước cổ, sản xuất hormone điều chỉnh trao đổi chất và ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Khi hệ miễn dịch hoạt động sai lệch, nó nhầm các tế bào khỏe mạnh là mối đe dọa và tạo ra kháng thể tự tấn công chúng. Hiện có hơn 80 loại bệnh tự miễn dịch được ghi nhận. Trong bệnh Hashimoto (viêm tuyến giáp tự miễn), hệ miễn dịch tấn công các tế bào sản xuất hormone tuyến giáp, làm giảm nồng độ hormone và dẫn đến suy giáp.

Triệu chứng Các triệu chứng liên quan đến tuyến giáp: Mệt mỏi hoặc suy nhược

Tăng cân

Mặt sưng phù

Khả năng chịu lạnh kém

Đau khớp và cơ bắp

Táo bón

Tóc khô, mỏng và da khô

Giảm tiết mồ hôi

Chu kỳ kinh nguyệt ra nhiều hoặc không đều

Các vấn đề về khả năng sinh sản ở nữ giới

Trầm cảm

Nhịp tim chậm Hashimoto cũng có thể gây bướu cổ, tức là tuyến giáp phình to. Nguyên nhân là do viêm tuyến giáp, không phải ung thư. Triệu chứng bướu cổ bao gồm: Một khối u có thể nhìn thấy ở phía trước cổ

Cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng

Khó thở, khó nói hoặc khó nuốt Nhiễm độc Hashimoto: Ở một số người, bệnh Hashimoto giai đoạn đầu khiến tuyến giáp tạm thời tiết ra quá nhiều hormone tuyến giáp vào máu (nhiễm độc tuyến giáp). Đây là phản ứng đối với sự tấn công của hệ miễn dịch gọi là nhiễm độc Hashimoto. Các triệu chứng có thể bao gồm: Giảm khả năng chịu nhiệt

Nhịp tim nhanh

Đổ mồ hôi

Giảm cân không chủ ý

Run rẩy

Lo lắng Cuối cùng, tuyến giáp sẽ sản xuất ít hormone hơn và các triệu chứng sẽ thay đổi. Các triệu chứng liên quan đến bệnh tự miễn bao gồm: Sốt nhẹ, có thể không thường xuyên

Chóng mặt

Khó tập trung

Phát ban da

Các vấn đề về tiêu hóa

Cảm thấy không khỏe Các triệu chứng của bệnh tự miễn có xu hướng bùng phát theo thời gian chứ không phải liên tục.

Nguyên nhân Một số yếu tố có thể đóng vai trò gây ra bệnh này như sau: Khuynh hướng di truyền

Một số loại virus, bao gồm viêm gan C

Một số loại thuốc dùng để điều trị rối loạn lưỡng cực và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác

Thuốc Các yếu tố nguy cơ Nữ giới

Từ 40 đến 60 tuổi

Có tiền sử gia đình mắc bệnh

Từng có vấn đề về tuyến giáp như bướu cổ

Đã phẫu thuật tuyến giáp

Đã điều trị xạ trị vùng cổ hoặc ngực Mắc thêm một bệnh tự miễn dịch khác cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh Hashimoto, đặc biệt là các bệnh dưới đây: Bệnh Celiac

Bệnh Lupus

Bệnh viêm khớp dạng thấp

Bệnh Sjögren

Bệnh tiểu đường type 1

Chẩn đoán Xem xét các triệu chứng

Khám sức khỏe tổng quát để kiểm tra bướu cổ

Xét nghiệm máu hormone tuyến giáp

Xét nghiệm máu kháng thể tuyến giáp

Siêu âm tuyến giáp để đo kích thước và tìm kiếm các đặc điểm của bệnh Hashimoto.

Điều trị Liệu pháp hormone

Phẫu thuật

Các phương pháp điều trị thay thế khác

Các phương pháp điều trị bổ sung có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh Huntington, gồm châm cứu giúp tăng nồng độ hormone tuyến giáp và yoga, thiền giúp giảm căng thẳng - yếu tố có thể làm nặng các triệu chứng.

Biến chứng Các vấn đề về tim

Suy giảm chức năng trí tuệ

Mất ham muốn tình dục

Dị tật bẩm sinh

Hôn mê do phù niêm (trạng thái tinh thần thay đổi, không thể duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường và nhiều cơ quan hoạt động chậm lại)

Ung thư tuyến giáp (ít gặp) Bảo Bảo (Theo Very Well Health)