Chốc lở là một bệnh nhiễm trùng ngoài da gây ra các nốt sần hoặc mụn nước trên da, rất dễ lây lan khi tiếp xúc.

Chốc lở có thể xảy ra ở bất kỳ ai nhưng phổ biến hơn ở trẻ em và trẻ sơ sinh so với người lớn.

Triệu chứng Đây là bệnh nhiễm trùng da do vi khuẩn rất dễ lây lan, với những dấu hiệu đầu tiên bao gồm các nốt mụn nước nhỏ hình thành trên các bộ phận khác nhau của cơ thể như mặt, tay và chân. Khi bệnh chốc lở tiến triển, các vết loét cuối cùng sẽ vỡ ra và hình thành vảy đặc trưng màu mật ong hoặc vàng.

Nguyên nhân Chốc lở do vi khuẩn Staphylococcus aureus gây ra, có thể gây nhiễm trùng tụ cầu khuẩn hoặc do vi khuẩn liên cầu khuẩn nhóm A gây viêm họng liên cầu khuẩn. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào da qua vết thương và lây nhiễm lớp da trên cùng. Bất kỳ loại chấn thương da nào cũng có nguy cơ mắc chốc lở, bao gồm cả những vết thương nhỏ, chẳng hạn như trầy xước hoặc vết cắt. Bị côn trùng cắn cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh chốc lở. Đôi khi, bệnh chốc lở phát triển ngay cả khi da không bị tổn thương.

Chẩn đoán Bác sĩ da liễu thường có thể xác định bệnh chốc lở bằng cách kiểm tra hình dạng và vị trí của các tổn thương. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, bác sĩ có thể cần xét nghiệm mẫu mủ để xác định vi khuẩn. Lấy mẫu từ vết loét giúp xác định loại kháng sinh để loại bỏ nhiễm trùng.

Phân biệt Sự khác biệt chính giữa chốc lở và các bệnh da liễu khác là nguyên nhân, thời gian kéo dài và các triệu chứng đi kèm. Ví dụ, hắc lào cũng có thể gây ra các nốt sần và mảng vảy nhưng thường do nấm gây ra. Bệnh ghẻ cũng có biểu hiện tương tự, song lại bắt nguồn từ sự xâm nhập của những con ghẻ nhỏ trên da. Bệnh cũng đi kèm với cảm giác ngứa ngáy toàn thân.

Điều trị Kem bôi ngoài da Các trường hợp ít nghiêm trọng hơn thường đáp ứng nhanh với thuốc mỡ hoặc kem bôi ngoài da. Kháng sinh đường uống Trẻ em hoặc người lớn bị loét lan rộng hoặc nặng cũng có thể cần dùng kháng sinh đường uống. Người bệnh cần hoàn thành đủ liệu trình kháng sinh. Ngừng thuốc quá sớm có thể gây tái phát nhiễm trùng và làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Liệu pháp bổ sung Ngâm da trong nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và vảy tiết hàng ngày.

Băng bó da cho đến khi không còn khả năng lây nhiễm.

Sử dụng khăn tắm mới mỗi khi tắm.

Nhóm nguy cơ Trẻ em ở những khu vực đông đúc như nhà trẻ, trường học có thể làm tăng tốc độ lây lan của bệnh chốc lở.

Người bơi lội cũng có nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt nếu chạm vào bề mặt bị nhiễm trùng hoặc dùng chung khăn tắm với người bị nhiễm trùng da do vi khuẩn này.

Trẻ chơi các môn thể thao tiếp xúc da kề da, bao gồm đấu vật và bóng đá cũng có nguy cơ mắc bệnh.

Đường lây nhiễm Vì đây là một bệnh nhiễm trùng da rất dễ lây lan nên tiếp xúc gần với người đang bị nhiễm trùng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Bệnh này dễ lây truyền qua tiếp xúc da kề da hoặc dùng chung đồ chơi, khăn trải giường, khăn tắm. Vi khuẩn có thể phát triển mạnh trong thời tiết ấm áp, ẩm ướt nên các bệnh nhiễm trùng này thường xảy ra nhiều hơn vào mùa hè và ở các vùng nhiệt đới.

Thời gian ủ bệnh Thời gian từ khi tiếp xúc với vi khuẩn đến khi xuất hiện các vết loét và mụn nước khác nhau ở mỗi người. Trong hầu hết các trường hợp, phát ban sẽ xuất hiện trong vòng từ 4 đến 10 ngày sau khi tiếp xúc với vi khuẩn.

Giai đoạn bệnh Nếu không điều trị, bệnh chốc lở có thể giảm trong vòng 4 tuần. Tuy nhiên, điều trị bằng kháng sinh có thể giúp đẩy nhanh quá trình lành bệnh, góp phần đẩy lùi các triệu chứng trong vòng vài ngày và ngăn ngừa lây nhiễm. Một người vẫn có khả năng lây nhiễm trong vòng từ 24 đến 48 giờ sau khi bắt đầu điều trị. Ngoài ra, bệnh chốc lở có thể tái phát trong một số trường hợp. Tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ có thể giúp ngăn tình trạng tái phát.

Chăm sóc Giặt quần áo, khăn trải giường và khăn tắm mỗi ngày.

Không dùng chung đồ dùng cá nhân với các thành viên trong gia đình.

Đeo găng tay khi chăm sóc vết thương ngoài da bị nhiễm trùng.

Cắt móng tay cho trẻ để tránh trầy xước.

Rửa tay thường xuyên.

Cho trẻ nghỉ học hoặc nghỉ chăm sóc trẻ em trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi bắt đầu dùng kháng sinh.

Thường xuyên khử trùng mọi bề mặt mà người bị nhiễm bệnh chạm vào.

Biến chứng Viêm mô tế bào

Viêm cầu thận

Sẹo

Phòng ngừa Khuyến cáo trẻ em rửa tay bằng nước xà phòng ấm ngay sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm trùng.

Nếu không có xà phòng hoặc nước, hãy sử dụng gel rửa tay kháng khuẩn để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Các vết cắt, vết trầy xước và vết côn trùng cắn rất phổ biến ở trẻ em. Để ngăn ngừa nhiễm trùng sau khi bị thương ngoài da, điều quan trọng là phải làm sạch vết thương ngay lập tức. Băng bó vết thương hoặc vết cắn cho đến khi da lành lại. Bảo Bảo (Theo Everyday Health)