Bại liệt là bệnh truyền nhiễm do virus poliovirus gây ra, có thể tấn công hệ thần kinh, thường gặp nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 200 ca nhiễm bại liệt thì có một ca có nguy cơ liệt vĩnh viễn.

Nguyên nhân Bệnh bại liệt do virus poliovirus gây ra. Virus này chủ yếu tấn công các tế bào thần kinh vận động ở tủy sống và thân não, là những tế bào kiểm soát hoạt động của cơ. Các tế bào thần kinh cảm giác thường không bị ảnh hưởng.

Triệu chứng Ước tính 95-99% người nhiễm virus bại liệt (poliovirus) không có triệu chứng, được gọi là bại liệt thể tiềm ẩn. Ngay cả khi không có triệu chứng, người nhiễm vẫn có khả năng lây truyền virus và gây nhiễm cho người khác. Thể nhẹ (lhông liệt) Triệu chứng kéo dài 1-10 ngày, giống cúm: Sốt

Đau họng

Đau đầu

Nôn

Mệt mỏi

Viêm màng não Thể nặng (liệt) Khi bệnh tiến triển thành thể liệt, virus có thể gây tổn thương tủy sống, thân não hoặc cả hai.

Triệu chứng nặng xuất hiện sau khoảng một tuần: Mất phản xạ

Co thắt và đau cơ dữ dội

Tay chân mềm nhũn, thường lệch một bên

Liệt đột ngột (tạm thời hoặc vĩnh viễn)

Biến dạng chi, nhất là ở hông, cổ chân, bàn chân Khoảng 5-10% trường hợp liệt, virus tấn công các cơ hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. Hậu bại liệt Bệnh có thể tái xuất hiện sau 15-40 năm kể từ khi hồi phục. Triệu chứng thường gặp: Yếu cơ và khớp kéo dài

Đau cơ tăng dần

Dễ mệt mỏi

Teo cơ

Khó thở, khó nuốt

Ngưng thở khi ngủ

Kém chịu lạnh

Yếu mới ở các cơ trước đó chưa bị ảnh hưởng

Trầm cảm

Giảm khả năng tập trung và trí nhớ Khoảng 25-50% người từng mắc bại liệt có thể gặp hội chứng này. Hội chứng hậu bại liệt không lây nhiễm. Điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng và cải thiện chất lượng sống.

Đường lây nhiễm Bại liệt lây chủ yếu qua các con đường gồm: Tiếp xúc với phân nhiễm virus

Nước uống nhiễm chất thải

Ít gặp hơn là qua giọt bắn hô hấp Người chưa tiêm vaccine có nguy cơ cao khi: Du lịch đến vùng có dịch

Sống hoặc chăm sóc người nhiễm bệnh

Tiếp xúc mẫu virus trong phòng thí nghiệm

Căng thẳng hoặc gắng sức quá mức sau phơi nhiễm

Chẩn đoán Bác sĩ chẩn đoán dựa trên: Triệu chứng lâm sàng

Khám thần kinh

Xét nghiệm virus từ dịch họng, phân hoặc dịch não tủy

Điều trị Hiện chưa có thuốc đặc trị bại liệt. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ. Nghỉ ngơi tại chỗ

Thuốc giảm đau, giãn cơ

Hỗ trợ hô hấp khi cần

Vật lý trị liệu, dụng cụ chỉnh hình

Phục hồi chức năng hô hấp

Trường hợp nặng có thể cần xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ vận động.

Phòng ngừa Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Trẻ em cần được tiêm đầy đủ theo lịch khuyến cáo. Người lớn có nguy cơ cao (đặc biệt khi đi đến vùng còn lưu hành bệnh) cần tiêm nhắc lại. Tiên lượng Tiên lượng bệnh nhìn chung tốt ở những người đã được tiêm vaccine phòng bại liệt đầy đủ. Bảo Bảo (Theo Healthline)