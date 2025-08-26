Bạch móng là tình trạng xuất hiện các chấm trắng nhỏ li ti, rải rác hoặc vết đốm lớn hơn, trải dài trên toàn bộ móng.
Phân loại bệnh
- Bạch móng dạng chấm biểu hiện là những đốm trắng nhỏ.
- Bạch móng dạng dọc biểu hiện là một dải trắng dọc theo móng.
- Bạch móng dạng ngang là tình trạng một hoặc nhiều đường ngang xuất hiện trên móng, song song với bán nguyệt.
Nguyên nhân
Chấn thương
Chấn thương ở móng hoặc vùng móng mọc ra có thể gây tổn thương móng. Loại chấn thương này thường gặp ở trẻ em và thường là nguyên nhân gây ra các đốm trắng trên móng.
Các loại chấn thương có thể gây ra tình trạng này bao gồm:
- Cắn móng tay
- Làm móng
- Va đập mạnh
- Giày dép quá nhỏ gây áp lực lên móng
Ngộ độc và thuốc
Một số dạng ngộ độc hoặc tác dụng phụ thuốc cũng có thể gây ra đốm trắng ở móng. Nguyên nhân này tương đối ít gặp và thường dẫn đến đốm trắng ngang móng.
- Ngộ độc kim loại nặng như chì và asen
- Thuốc hóa trị ung thư
- Các bệnh như thiếu máu do thiếu sắt, xơ gan, bệnh thận, suy tim, tiểu đường, thiếu kẽm, cường giáp, vẩy nến, nấm, các bệnh nhiễm trùng khác hoặc bệnh ngoài da quanh móng
Di truyền
Trong một số trường hợp rất ít, bạch móng có thể là tình trạng di truyền. Tuy nhiên, điều này thường chỉ xảy ra do các hội chứng như bệnh darier, bệnh hailey, bart-pumphrey...
Chẩn đoán
- Lấy mẫu nấm và mẫu móng để phân tích
- Sinh thiết móng
- Xét nghiệm máu
Điều trị
Phương pháp điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra đốm trắng như tránh các chất gây dị ứng, hóa chất mạnh; thuốc chống nấm đường uống hoặc bôi ngoài da.
Hầu hết các vết thương ở móng cần thời gian để lành lại. Khi móng mọc dài ra, tổn thương lan lên trên móng. Theo thời gian, các đốm trắng có thể biến mất hoàn toàn.
Phòng ngừa
- Bảo vệ móng tay: Tránh móng bị kẹp, va đập hoặc bị vỡ.
- Lưu ý các triệu chứng mới: Móng thay đổi màu sắc hoặc kết cấu móng bất thường cần đi khám chuyên khoa để được điều trị.
- Ăn uống để móng khỏe mạnh hơn: Chế độ ăn uống cân bằng và nạp đủ lượng vitamin có thể ngăn ngừa sự thiếu hụt khoáng chất, nguyên nhân có thể gây ra các đốm trắng trên móng tay.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Medical News Today)
Các bài viết của VnExpress có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.