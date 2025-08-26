Bạch móng là tình trạng xuất hiện các chấm trắng nhỏ li ti, rải rác hoặc vết đốm lớn hơn, trải dài trên toàn bộ móng.

Bạch móng dạng ngang là tình trạng một hoặc nhiều đường ngang xuất hiện trên móng, song song với bán nguyệt.

Bạch móng dạng dọc biểu hiện là một dải trắng dọc theo móng.

Nguyên nhân

Chấn thương

Chấn thương ở móng hoặc vùng móng mọc ra có thể gây tổn thương móng. Loại chấn thương này thường gặp ở trẻ em và thường là nguyên nhân gây ra các đốm trắng trên móng.

Các loại chấn thương có thể gây ra tình trạng này bao gồm:

Cắn móng tay

Làm móng

Va đập mạnh

Giày dép quá nhỏ gây áp lực lên móng

Ngộ độc và thuốc

Một số dạng ngộ độc hoặc tác dụng phụ thuốc cũng có thể gây ra đốm trắng ở móng. Nguyên nhân này tương đối ít gặp và thường dẫn đến đốm trắng ngang móng.

Ngộ độc kim loại nặng như chì và asen

Thuốc hóa trị ung thư

Các bệnh như thiếu máu do thiếu sắt, xơ gan, bệnh thận, suy tim, tiểu đường, thiếu kẽm, cường giáp, vẩy nến, nấm, các bệnh nhiễm trùng khác hoặc bệnh ngoài da quanh móng

Di truyền

Trong một số trường hợp rất ít, bạch móng có thể là tình trạng di truyền. Tuy nhiên, điều này thường chỉ xảy ra do các hội chứng như bệnh darier, bệnh hailey, bart-pumphrey...