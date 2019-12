Bí kíp ăn tiệc mùa lễ hội không lo ê buốt răng

Hạn chế thức ăn nhiều axit, tránh chải răng mạnh, chọn kem đánh răng phù hợp sẽ cải thiện tình trạng ê buốt, giúp bạn thoải mái hơn trong bữa tiệc cuối năm.

Mùa lễ hội cuối năm đang đến, những bữa tiệc họp mặt cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp diễn ra với tần suất ngày càng nhiều. Tuy nhiên, với những người có răng nhạy cảm, những cơn ê buốt răng ghé thăm bất chợt sẽ làm bữa tiệc mất vui. Dù khó dứt điểm hoàn toàn nhưng mỗi người đều có thể hạn chế tình trạng răng ê buốt với ba bí kíp dưới đây.

Hạn chế ăn thức ăn chứa nhiều axít

Theo một nghiên cứu của Consumers Union of US Inc, đăng trên The Washington Post, thức ăn chứa nhiều axit là một trong những nguyên nhân khiến răng ê buốt. Khoảng 35% người trưởng thành gặp tình trạng này, chủ yếu xảy ra khi nướu bị thoái hóa hoặc men răng bị mòn, khiến lớp răng bên dưới mềm hơn, ngà răng lộ ra.

Có đến 40 triệu người Mỹ cho biết họ bị đau răng khi ăn hoặc uống thức ăn nóng, lạnh, axit, dính hoặc có đường, theo Học viện Nha khoa tổng hợp (AGD). Lý do là những người này sử dụng thực phẩm chứa nhiều axit dễ làm mòn men răng như soda và nước ngọt, bia, thức ăn nhiều đường, các loại trái cây họ cam quýt, có nhiều vị chua như thơm, berry...

Những loại thực phẩm chứa nhiều axit như chanh, soda có thể khiến bạn gặp tình trạng răng ê buốt nhiều hơn.

Do đó, các chuyên gia khuyên, để tránh những cơn ê buốt răng ghé thăm bất chợt, mỗi người cần lưu ý tần suất ăn uống phù hợp, nhất là các loại thức ăn chứa nhiều axit. Khi lỡ ăn nhiều thức ăn chứa axit, bạn có thể bổ sung các loại thức ăn có tác dụng trung hoà axit như sữa, phô mai, nước, rau xanh... Trang webMD gợi ý kết hợp thức ăn chứa axit với loại không chứa axit, như khi uống nước cam thì nên ăn kèm bánh mì ốp la...

Thay đổi thói quen chải răng

Với những người có răng nhạy cảm, thói quen làm sạch răng cũng tác động không nhỏ đến tình trạng răng. Một số cho rằng chải mạnh sẽ giúp răng sạch hơn. Tuy nhiên, theo webMD, chải răng quá mạnh không chỉ làm men răng mòn mà còn khiến nướu bị thoái hoá.

Ngoài ra, việc chải răng quá thường xuyên, chải răng ngay sau khi ăn - nhất là ăn thức ăn chứa nhiều axit còn khiến men răng dễ tổn thương, răng trở nên nhạy cảm, dễ ê buốt.

Do đó, để hạn chế những cơn ê buốt trong những bữa tiệc, bạn hãy thay đổi thói quen chải răng của chính mình. Các chuyên gia khuyên người dùng nên làm sạch răng ba lần mỗi ngày; sử dụng bàn chải lông mềm, chải nhẹ nhàng theo góc 45 độ để vừa làm sạch răng, vừa bảo vệ men răng.

Chải răng nhẹ nhàng thay vì chải quá mạnh sẽ giúp bạn tránh những cơn ê buốt răng.

Chọn kem đánh răng phù hợp với răng nhạy cảm

Những loại kem đánh răng có tính mài mòn, nước súc miệng có tính axit hoặc chất làm trắng răng cũng là một trong những nguyên nhân khiến răng dễ bị ê buốt, The Washington Post dẫn nghiên cứu của Consumers Union of United States Inc. Nếu kết hợp với thói quen chải răng chưa đúng, ăn nhiều đồ ăn chứa axit, răng nhạy cảm càng dễ bị ê buốt hơn.

Do đó, người dùng nên lựa chọn những loại kem đánh răng với công thức thiết kế riêng dành cho răng ê buốt. Trên thị trường đã có công thức kết hợp muối thiếc (II) florua chứa polymer kết dính sinh học và công thức khan nước tích hợp trong kem đánh răng. Công thức này khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành chất kết dính sinh học ngay tại thời điểm chải răng đồng thời hình thành khung dạng gel để cố định muối thiếc bảo vệ răng khỏi ê buốt sau khi chải.

Với công thức mới kết hợp ăn uống hợp lý và thay đổi thói quen chải răng, bạn sẽ thoải mái tận hưởng những bữa tiệc trong mùa lễ hội cuối năm.

An Nhiên