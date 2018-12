Bài tập giữ dáng của 4 mỹ nhân Việt

Phạm Hương mê gym

Say mê tập gym, Phạm Hương luôn ưu tiên việc tập luyện lên hàng đầu. Cô sắp xếp 3-4 mỗi tuần đến phòng tập để chăm sóc cơ thể. Hoa hậu thường bắt đầu buổi tập bằng bài chạy bộ để giảm mỡ, tăng tuần hoàn máu. Người đẹp chăm chỉ tập gym cùng huấn luyện viên cá nhân để giảm tỷ lệ mở, săn chắc vòng eo và giúp vòng ba nở nang. Các bài tập bật nhảy lên cầu thang, động tác lunge, squat có tác dụng giúp đùi săn chắc. Phạm Hương cũng tập yoga chăm chỉ để tinh thần luôn sảng khoái và tăng sức dẻo dai.

Video Phạm Hương tập gym:

Ngọc Trinh chuộng squat

Người đẹp vòng eo 56 cm chăm chỉ tập gym để giữ đường cong hoàn hảo. Động tác ưa chuộng của cô là squat, bài tập giúp loại bỏ mỡ thừa và tăng kích thước vòng ba đáng kể. Squat là bài tập giảm cân, đẹp dáng được nhắc đến nhiều nhất trong năm qua, có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Tập squat tác động đến cơ mông và cơ đùi, giúp làn da sáng hồng hào, cải thiện tuần hoàn máu. Ngọc Trinh cũng thường xuyên thực hiện các bài tập uốn dẻo, xoạc chân để cơ thể dẻo dai.

Video Ngọc Trinh tập squat tại nhà:

Angela Phương Trinh yêu thích yoga

Người đẹp sinh năm 1995 rất đầu tư cho việc tập luyện để giữ gìn vóc dáng chuẩn, ba vòng đáng mơ ước. Nữ diễn viên luôn ưu tiên đến phòng tập mỗi ngày dù có bận rộn. Chuyên gia thể hình Phạm Văn Mách là người luôn theo sát các buổi tập để hướng dẫn cho cô. Phương Trinh thường tập các bài one arm dumbbell rows, squat, plank giúp cơ thể săn chắc. Ngoài gym, người đẹp thường xuyên tập yoga với những tư thế dẻo dai để giữ vẻ tươi trẻ, tinh thần sảng khoái.

Video Phương Trinh tập luyện:

Bí quyết cho vòng eo con kiến của Huyền My

Á hậu chú trọng đến việc ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước. Bên cạnh đó, My cũng thường đi bơi, chạy bộ hoặc tập gym để duy trì sức khỏe và nền tảng thể lực. Huyền My dành 1-2 giờ mỗi buổi, tập luyện 3-4 buổi mỗi tuần nhằm duy trì vóc dáng, đặc biệt là vòng eo "con kiến". Theo người đẹp, mông đùi là những phần rất dễ cải thiện nhờ gym. Huyền My chăm tập squat từ đơn giản đến nâng cao cho vòng ba thu hút. Để giảm mỡ bụng, người đẹp hướng dẫn các bài tập chạy bộ, đạp xe và tập chuyên biệt để đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Cô gái trẻ yêu thích cảm giác cơ thể nhễ nhại mồ hôi sau tập luyện bởi cơ thể được vận động sẽ khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng tươi mới.

Video Huyền My hướng dẫn bài tập đốt mỡ bụng cho eo thon:

