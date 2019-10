4 giờ sửa chiếc mũi thẩm mỹ hỏng cho chàng trai Cần Thơ

Bị lệch mũi bẩm sinh từ nhỏ, Phước Tường quyết tâm thẩm mỹ để tự tin hơn nhưng sau ba lần thực hiện, anh chàng càng thất vọng.

"Từ nhỏ mũi của em đã quẹo hình dấu ngã. Em bị bạn bè trêu chọc nhiều, gọi là Tường quẹo luôn. Năm lớp 12 em bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đi sửa mũi để cho nó thẳng", Phước Tường (Cần Thơ) chia sẻ.

Sau hơn 3 năm dành dụm Tường mới có đủ tiền để thực hiện ước mơ. Trong tâm thế háo hức, mong chờ một chiếc mũi mới thẳng đẹp nhưng lần phẫu thuật đầu tiên của Tường không thành công. Khoảng 6 tháng, sau ca phẫu thuật, mũi của Tường bị quẹo trở lại.

Chiếc mũi quẹo dấu ngã bẩm sinh của Phước Tường.

Tiếp tục nuôi hy vọng sửa mũi, gần một năm sau, Tường tìm đến trung tâm thẩm mỹ khác để cải thiện dáng mũi. Lần này, chàng trai được chỉ định nâng mũi cấu trúc và cà xương bè bên phải, bọc sụn tai đầu mũi. Kết quả sau khi mới thẩm mỹ khá thành công. Tưởng rằng Phước Tường sẽ tự tin với chiếc mũi mới nhưng vỏn vẹn 3 tháng, chiếc mũi quẹo vẫn hoàn quẹo.

Tìm tới trung tâm để bảo hành, bác sĩ thực hiện phẫu thuật lại lần 2 cho Tường, cà thêm xương bên phải và bọc Megaderm đầu mũi. Kết quả là sau ba lần thẩm mỹ, chiếc mũi lệch nặng hơn, quẹo chữ C, gồ ghề và có dấu hiệu bị mỏng da... "Cứ nghĩ phẫu thuật sẽ cải thiện được dáng mũi nhưng cảm giác mũi của em còn xấu hơn cả ban đầu", Tường tâm sự. Những lời hỏi han từ người thân, bạn bè càng khiến cậu stress, tự ti.

Di chứng sau 3 lần sửa mũi hỏng khiến Tường gặp khó khăn trong hô hấp.

Sống chung với chiếc mũi thẩm mỹ hỏng, Phước Tường vẫn nuôi ý định chỉnh sửa mũi. Biết đến chương trình "Sửa mũi hỏng" của AZ Nose vào năm 2018, Tường nhanh tay đăng ký tham gia và may mắn nhận được tấm vé miễn phí.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp khó - nền xương mũi mất cân đối, xương bên trái bị khuyết, bên phải thì bị gồ, vách ngăn lệch, sóng mũi và đầu mũi lệch hình chữ C, da đầu mũi mỏng lộ sụn đầu mũi, lộ sóng mũi... Thêm vào đó, do từng sửa mũi hỏng 3 lần trước nên trường hợp của Tường càng thêm phức tạp.

Tình trạng mũi của Tường sau phân tích của bác sĩ tại AZ Nose.

Ca phẫu thuật sửa mũi cho Phước Tường diễn ra trong hơn 4 tiếng đồng hồ. Bác sĩ CKI Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc chuyên môn phòng khám chuyên nâng mũi AZ Nose trực tiếp thực hiện cùng êkíp mổ năm người (một bác sĩ chính và bốn phụ tá, điều dưỡng). Phương pháp nâng mũi cấu trúc cùng các kỹ thuật sửa mũi hỏng chuyên sâu giúp xử lý các khuyết điểm mũi và tái cấu trúc mũi mới cho Tường.

Đến nay, sau gần một năm sau phẫu thuật chỉnh sửa, mũi của Tường cao, thẳng chứ không quẹo như những lần trước. Bạn bè đánh giá chiếc mũi mới trông hài hòa với khuôn mặt của anh chàng. Bản thân Tường cũng tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày.

Phẫu thuật thành công ca mũi lệch do bẩm sinh và sửa mũi nhiều lần Chia sẻ của Phước Tường về lần phẫu thuật mũi thứ 4.

Bác sĩ CKI Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc chuyên môn phòng khám chuyên nâng mũi AZ Nose cho biết: "Với các trường hợp mũi dị tật bẩm sinh muốn cải thiện bằng thẩm mỹ đòi hỏi những can thiệp phức tạp, tay nghề, trình độ và kinh nghiệm bác sĩ cao. Do đó, để đảm bảo an toàn, khách hàng nên thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và khắc phục chính xác".

