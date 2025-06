Dấu hiệu cảnh báo nhiễm HIV ở nam giới

Các dấu hiệu HIV ở nam giới chủ yếu liên quan đến rối loạn cương dương, loét bộ phận sinh dục, hậu môn và phát triển mô vú.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) nhắm vào các tế bào của hệ thống miễn dịch, được gọi là tế bào CD4. Khi thâm nhập vào tế bào CD4, HIV nhân lên, làm hỏng và phá hủy tế bào. Nếu không điều trị hiệu quả bằng các loại thuốc kháng virus (ARV), hệ thống miễn dịch sẽ bị suy yếu đến mức không còn chức năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Các triệu chứng của HIV phần lớn giống nhau ở cả hai giới, song nó cũng có thể gây ra các triệu chứng điển hình ở nam giới. Dưới đây là những dấu hiệu HIV ở nam theo từng giai đoạn.

Giai đoạn một: Nhiễm HIV cấp tính

Nhiễm HIV cấp tính còn gọi là chuyển đổi huyết thanh cấp tính hoặc hội chứng retrovirus cấp tính (ARS), là giai đoạn đầu của bệnh sau khi tiếp xúc với virus. Đây là giai đoạn cơ thể bắt đầu sản xuất kháng thể để chống lại virus. ARS kéo dài khoảng 14 ngày, nhưng kháng thể có thể được tạo ra lâu hơn.

Một số người có các triệu chứng giống như cúm khoảng 2-4 tuần sau khi nhiễm trùng. Đôi khi, người bệnh còn bị sốt, rùng mình, phát ban, đổ mồ hôi đêm, đau nhức cơ, đau họng, mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết, loét miệng hoặc lở loét. Với nam giới, một số xuất hiện dịch tiết niệu đạo (chất lỏng từ lỗ niệu đạo), tiểu đau, buốt, loét hoặc phát ban quanh dương vật, hậu môn, đau khi quan hệ tình dục, đại tiện...

Giai đoạn hai: Nhiễm HIV mạn tính

Sau khi hệ thống miễn dịch sản xuất đủ kháng thể để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng cấp tính, HIV chuyển sang giai đoạn tiềm ẩn, có thể có ít hoặc không có triệu chứng đáng chú ý nào.

Giai đoạn nhiễm trùng mạn tính này có thể kéo dài trong nhiều năm. Trong thời gian đó, HIV âm thầm làm giảm dần số lượng tế bào T CD4. Khi các tế bào miễn dịch này bị suy giảm, cơ thể dễ mắc phải nhiều loại nhiễm trùng cơ hội hơn. Đây là những bệnh nhiễm trùng mà cơ thể có thể kiểm soát được nếu hệ miễn dịch vẫn còn khỏe.

Trái ngược với giai đoạn cấp tính, các dấu hiệu bệnh HIV mạn tính chủ yếu liên quan đến sự phát triển của nhiễm trùng cơ hội chứ không phải bản thân virus HIV. Ở nam giới, các triệu chứng chủ yếu liên quan đến đường hậu môn và đường sinh dục, bao gồm loét dương vật mạn tính hoặc tái phát, loét hậu môn, đau trực tràng (biểu hiện bằng chảy máu trực tràng, tiết dịch nhầy, tiêu chảy khi có cảm giác buồn nôn).

Người bệnh giai đoạn này dễ bị rối loạn cương dương, suy sinh dục, sưng mô vú bất thường (chứng ngực to ở nam giới). Các triệu chứng khác có thể bao gồm rụng tóc, khó ngủ, thay đổi khối lượng cơ và mật độ xương.

Giai đoạn 3: AIDS

Giai đoạn cuối cùng của nhiễm HIV thường được gọi là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Đây là giai đoạn mà hệ thống miễn dịch bị tổn hại nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cơ hội có khả năng đe dọa tính mạng.

Các dấu hiệu bệnh HIV/AIDS ở nam và nữ tương tự nhau nhưng loét hậu môn chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới hơn. Nam giới cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư ở giai đoạn này cao hơn như ung thư dương vật, hậu môn. Đây là hậu quả của viêm mạn tính do nhiễm trùng gây ra, có thể làm thay đổi DNA của tế bào đồng thời kích hoạt sự phát triển của các tế bào ác tính.

Biện pháp phòng ngừa nhiễm HIV vẫn là sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, hạn chế bạn tình, tránh dùng chung bơm kim tiêm. Người có nguy cơ nhiễm HIV nên kiểm tra và xét nghiệm thường xuyên.

Bảo Bảo (Theo WHO, Very Well Health)