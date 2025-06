5 triệu chứng buổi sáng cảnh báo ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày có thể gây cảm giác đau, khó chịu ở vùng dạ dày hoặc nóng rát phần bụng trên vào buổi sáng.

Ung thư dạ dày xảy ra khi khối u ác tính phát triển ở niêm mạc dạ dày. Dạ dày có chức năng phân hủy và tiêu hóa thức ăn. Ung thư dạ dày có thể xảy ra ở bất kỳ phần nào của dạ dày song có khả năng điều trị nếu được phát hiện, chẩn đoán sớm. Bệnh có thể có các triệu chứng đặc trưng vào buổi sáng.

Đau hoặc khó chịu ở dạ dày

Một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh có thể là đau hoặc khó chịu ở vùng dạ dày, nhất là vào buổi sáng. Người bệnh thường thức dậy với cơn đau âm ỉ hoặc liên tục, cảm giác nóng rát ở bụng trên. Đôi khi triệu chứng đau này có thể giống như chứng khó tiêu hoặc ợ nóng, song không giảm khi áp dụng với các biện pháp khắc phục thông thường như thay đổi chế độ ăn uống.

Cơn đau xảy ra do khối u ác tính kích ứng niêm mạc dạ dày. Vào buổi sáng, khi dạ dày đang trống rỗng, cảm giác khó chịu này có thể nhiều hơn. Nếu nhận thấy cơn đau dạ dày dai dẳng vào mỗi buổi sáng kéo dài trong nhiều tuần, hãy đi khám chuyên khoa.

Buồn nôn

Buồn nôn và nôn là những triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý dạ dày. Tuy nhiên, nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra vào buổi sáng có thể cảnh báo ung thư dạ dày. Nguyên nhân là do khối u có thể chặn hoặc làm chậm quá trình di chuyển của thức ăn, gây ra cảm giác no, buồn nôn. Nôn vào buổi sáng cũng liên quan đến tình trạng tích tụ axit trong dạ dày qua đêm. Người bị nôn ra máu hoặc thấy chất nôn sẫm màu giống như bã cà phê cần tham khảo ý kiến bác sĩ càng sớm càng tốt.

Chán ăn

Không cảm thấy đói vào buổi sáng hoặc no rất nhanh sau khi chỉ ăn sáng với một lượng nhỏ (nôn sau khi ăn) cũng có khả năng do ung thư dạ dày gây ra. Khối u ảnh hưởng đến cách dạ dày tiêu hóa thức ăn, khiến người bệnh no nhanh hơn bình thường.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Bệnh ung thư ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Nhiều người bị ung thư sụt cân và suy nhược, đặc biệt là vào sáng sớm khi đói. Thức dậy với cảm giác yếu, mệt mỏi và nhận thấy quần áo bị rộng, sút cân mà không cần ăn kiêng, có thể là dấu hiệu của một số loại ung thư, bao gồm ung thư dạ dày.

Máu trong phân hoặc phân đen

Một dấu hiệu quan trọng khác cần chú ý là máu trong phân hoặc phân có màu rất đen, giống hắc ín. Biểu hiện này rõ hơn vào buổi sáng khi lần đầu tiên đi vệ sinh. Nguyên nhân là do khối u chảy máu bên trong dạ dày. Đôi khi, tình trạng chảy máu này không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể khiến phân chuyển sang màu đen. Do đó, người bệnh không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo quan trọng này.

Bảo Bảo (Theo Times of India)