Sức ép khiến vợ chồng Clinton chấp nhận điều trần về Epstein

Khi Hạ viện kiên quyết không thương lượng, vợ chồng Clinton dường như không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận điều trần về quan hệ với Epstein để tránh nguy cơ bị truy tố.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, ngày 2/2 đồng ý ra điều trần trong cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện liên quan đến "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Hạ viện tiến hành thủ tục cáo buộc họ tội khinh thường quốc hội.

Mọi việc bắt đầu khi Bộ Tư pháp Mỹ tháng 12/2025 công bố loạt tài liệu trong hồ sơ Epstein, người đã tự tử trong tù vào năm 2019 trong thời gian chờ xét xử các cáo buộc ấu dâm, xâm hại tình dục và tổ chức mại dâm. Trong số những người nổi tiếng xuất hiện trong tài liệu có Tổng thống Donald Trump và cựu tổng thống Clinton.

Hồ sơ Epstein chứa nhiều hình ảnh của ông Clinton, như bức ảnh ông nằm thư giãn trong bồn tắm nước nóng, bơi trong hồ cùng hai phụ nữ, trong đó một người được che mặt và người còn lại dường như là Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu vợ chồng Clinton dự phiên điều trần kín vào ngày 13 và 14/1 để giải trình về mối quan hệ với Epstein, dù hai người chưa bị cáo buộc có hành vi phạm tội liên quan tới hoạt động của tỷ phú này.

Phe Cộng hòa tại ủy ban cho rằng những mối liên hệ trong quá khứ của vợ chồng Clinton, trong đó có vụ ông Bill Clinton sử dụng máy bay riêng của Epstein vào đầu những năm 2000, là đủ cơ sở để yêu cầu họ ra điều trần trực tiếp.

Cựu tổng thống Bill Clinton và vợ, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, tại Washington hồi tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

Ông Bill Clinton thừa nhận đã đi máy bay riêng của Epstein cho công việc nhân đạo liên quan đến Quỹ Clinton, nhưng khẳng định chưa bao giờ đến thăm hòn đảo tư nhân của tỷ phú này. Bà Hillary Clinton tuyên bố "không có tương tác đáng kể nào" với Epstein, chưa đi chuyên cơ hay thăm hòn đảo của ông ta.

Suốt nhiều tháng, vợ chồng Clinton kiên quyết khước từ trát đòi điều trần từ Chủ tịch Ủy ban, nghị sĩ Cộng hòa James Comer. Họ cho rằng các yêu cầu này vô giá trị và không có hiệu lực pháp lý, cáo buộc ông Comer tham gia vào âm mưu chính trị nhằm hạ bệ mình, đồng thời tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng.

Luật sư của gia đình Clinton nói thân chủ đã cung cấp toàn bộ những gì họ biết về Epstein và Maxwell trong thời gian qua. Các luật sư lên án trát đòi điều trần từ ông Comer là "âm mưu nhằm làm bẽ mặt đối thủ chính trị" của Tổng thống Trump. Gia đình Clinton cũng lập luận rằng trát đòi điều trần "không có giá trị và không có khả năng cưỡng chế thi hành" vì không phục vụ mục đích lập pháp.

Ông Comer sau đó tuyên bố khởi động quy trình truy xét tội "khinh thường Quốc hội" đối với vợ chồng Clinton. Nếu Hạ viện bỏ phiếu thông qua cáo buộc này, hồ sơ sẽ được chuyển sang Bộ Tư pháp Mỹ để truy tố hai người.

Bước ngoặt xảy ra khi một số thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện ủng hộ cuộc bỏ phiếu cáo buộc vợ chồng Clinton tội "khinh thường Quốc hội". Trước nguy cơ bị truy tố, vợ chồng cựu tổng thống Mỹ cuối cùng khuất phục và tuyên bố tuân thủ đầy đủ yêu cầu từ Chủ tịch Comer.

Nguy cơ bị truy tố và có thể phải ngồi tù được coi là áp lực trực tiếp và nặng nề nhất khiến vợ chồng Clinton phải nhượng bộ, nhất là khi nỗ lực của phe Cộng hòa nhận được sự hậu thuẫn của một số nghị sĩ Dân chủ.

Trong email gửi ông Comer vào tối 2/2, các luật sư đại diện vợ chồng Clinton cho biết thân chủ của họ sẽ có mặt để đưa ra lời khai vào thời điểm được hai bên thống nhất, đồng thời đề nghị Hạ viện không tiến hành cuộc bỏ phiếu buộc tội vốn được lên lịch vào ngày 4/2.

"Họ đã thương lượng một cách thiện chí. Các ngài thì không", người phát ngôn của vợ chồng Clinton cho biết trong một tuyên bố. "Họ đã tuyên thệ sẽ nói ra tất cả những gì mình biết, nhưng các ngài không quan tâm. Tuy nhiên, cựu tổng thống và cựu ngoại trưởng sẽ có mặt".

Việc ông Clinton ra điều trần trong cuộc điều tra Epstein là điều gần như chưa từng có tiền lệ. Khi ông Trump bị ủy ban đặc biệt điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol gửi trát hầu tòa vào năm 2022, ông đã kiện ủy ban này nhằm tìm cách ngăn cản quá trình. Cuối cùng, ủy ban đã rút lại lệnh triệu tập.

Động thái từ vợ chồng Clinton đã khép lại cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng giữa họ với Chủ tịch Comer. Theo giới quan sát, đây là thắng lợi cho những nỗ lực của ông Comer nhằm chuyển hướng chú ý cuộc điều tra Epstein khỏi mối liên hệ giữa tỷ phú ấu dâm này với Tổng thống Trump cũng như cách chính quyền xử lý sự việc.

Đảng Dân chủ cáo buộc chính quyền cố tình nhắm vào các thành viên nổi tiếng của họ vốn từng có mối quan hệ với Epstein và đồng phạm Maxwell.

Trong thư gửi Chủ tịch Comer hôm 31/1, các luật sư của cựu tổng thống Clinton đã cố gắng một lần nữa thiết lập "lằn ranh đỏ" với các buổi điều trần sắp tới.

Họ cho biết ông Clinton sẽ đồng ý tham gia một cuộc điều trần có biên bản trong 4 tiếng với toàn bộ Ủy ban, điều mà ông từng mô tả là "yêu cầu không phù hợp" và "chưa từng có tiền lệ" đối với một cựu tổng thống.

Các luật sư đề nghị để bà Clinton, người khẳng định chưa bao giờ gặp gỡ hay trò chuyện với Epstein, được đưa ra lời khai bằng văn bản thay vì điều trần trực tiếp. Tuy nhiên, theo nội dung bức thư, bà cũng sẽ chấp nhận trả lời trực tiếp nếu Ủy ban yêu cầu, kèm những điều chỉnh phù hợp vì bà có rất ít thông tin về vấn đề liên quan.

Tuy nhiên, ông Comer đã thẳng thừng từ chối đề nghị trên, cho rằng chúng "không hợp lý" và một cuộc điều trần kéo dài 4 tiếng với cựu tổng thống Clinton có thể không đủ vì ông "vốn là một người khéo ăn khéo nói", có thể tìm cách câu giờ.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James R. Comer tại Washington hồi tháng 3/2024. Ảnh: Reuters

"Mong muốn được đối xử đặc biệt của thân chủ các bạn vừa đáng thất vọng vừa là sự xúc phạm đối với khát vọng minh bạch của người dân Mỹ", Chủ tịch Comer viết trong thư gửi luật sư đại diện vợ chồng cựu tổng thống Clinton ngày 2/2.

Trong thư, ông Comer cũng bác bỏ yêu cầu của ông Clinton về việc giới hạn phạm vi câu hỏi trong các vấn đề về Epstein. Ông cho rằng cựu tổng thống "có thể đang ngầm đưa ra một định nghĩa hạn hẹp giả tạo" về những vấn đề liên quan đến cuộc điều tra Epstein.

Chủ tịch Comer cho biết ông lo ngại cựu tổng thống Clinton sẽ từ chối trả lời các câu hỏi về mối quan hệ cá nhân với Epstein và Maxwell, cách thức họ tìm cách lấy lòng những người quyền lực, cũng như những cáo buộc về việc ông sử dụng quyền lực và ảnh hưởng sau khi rời nhiệm sở để dập tắt các tin tức tiêu cực về Epstein.

Cho đến những giây phút cuối cùng, vợ chồng Clinton vẫn cố gắng thương lượng kín với Ủy ban Giám sát Hạ viện để tìm cách khiến ông Comer bãi bỏ lệnh triệu tập và giúp họ thoát khỏi cuộc bỏ phiếu buộc tội khinh thường quốc hội.

Họ đề nghị Comer và thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban có thể thẩm vấn ông Clinton, nhưng ông Comer cũng bác bỏ lời đề nghị này. Ông kiên quyết yêu cầu cựu tổng thống phải xuất hiện trước toàn bộ Ủy ban để tham gia một buổi điều trần có ghi chép lại và không giới hạn thời gian.

Một luật sư đại diện vợ chồng Clinton thậm chí đã tìm cách lấy số điện thoại cá nhân của ông Comer để liên lạc nhằm thương thảo về cách thức vợ chồng cựu tổng thống có thể trả lời các câu hỏi từ Ủy ban, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề. Tuy nhiên, Chủ tịch Comer không hồi đáp.

Vợ chồng Clinton sau đó phải chấp thuận mọi yêu cầu Comer đưa ra, đồng thời từ bỏ mọi hạn chế về thời gian điều trần cũng như phạm vi các chủ đề có thể chất vấn.

Điều duy nhất mà ông Comer nhượng bộ là thực hiện các buổi điều trần tại New York, nơi vợ chồng Clinton sinh sống và làm việc, thay vì tại Washington.

Cựu tổng thống Clinton khẳng định đã cắt liên lạc với Epstein từ hai thập kỷ trước. Ông không bị các nạn nhân của Epstein tố cáo có hành vi sai trái và cũng khẳng định không biết việc phạm tội của tỷ phú này. Tuy nhiên, theo nhật ký hành trình bay, ông Clinton đã thực hiện 4 chuyến công du quốc tế trên chuyên cơ riêng của Epstein vào các năm 2002 và 2003.

Ngay cả sau khi vợ chồng Clinton chịu nhượng bộ, ông Comer vẫn tuyên bố chưa có thỏa thuận nào đạt được. Tình thế này đã khiến vợ chồng cựu tổng thống và các đồng minh của họ cảm thấy bất an.

Trong cuộc bỏ phiếu tại Ủy ban Giám sát Hạ viện vào ngày 21/1, đã có 9 đảng viên Dân chủ đồng ý buộc tội ông Bill Clinton và 3 người bỏ phiếu chống lại bà Hillary.

Việc các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện ưu tiên tính minh bạch trong vụ Epstein hơn là bảo vệ các biểu tượng cũ của đảng đã khiến vợ chồng Clinton rơi vào thế bị cô lập về mặt chính trị. Điều này dường như dồn thêm áp lực lên vợ chồng cựu tổng thống, khiến họ phải thay đổi quyết định.

Ảnh cựu tổng thống Clinton trong hồ sơ Epstein. Ảnh: BBC

Dù một số đảng viên Dân chủ tại Hạ viện đã bỏ phiếu thuận với đề nghị cáo buộc vợ chồng Clinton tội cản trở quốc hội, những người khác lại bày tỏ phẫn nộ trước toàn bộ sự việc, đặc biệt là việc kéo bà Clinton vào cuộc.

"Tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bà ấy cần thiết phải liên quan đến việc này dưới bất kỳ hình thức nào", hạ nghị sĩ Dân chủ Kweisi Mfume phát biểu hồi tháng trước, lưu ý rằng dường như cựu ngoại trưởng bị lôi vào cuộc vì đảng Cộng hòa "muốn bôi nhọ bà".

Trong bức thư gửi Chủ tịch Comer vào tháng trước, vợ chồng Clinton cáo buộc ông có thể làm tê liệt các hoạt động của quốc hội để theo đuổi một quy trình mang động cơ chính trị, mà theo họ là "được thiết lập rõ ràng nhằm tống chúng tôi vào tù".

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, AP)