Suboi, Karik làm huấn luyện viên Rap Việt 2024

Rapper Suboi, Karik so tài khi trở lại Rap Việt 2024 với vai trò huấn luyện viên, cùng dẫn dắt thí sinh.

Tối 26/8, ban tổ chức công bố hai rapper trở lại ghế "nóng" chương trình mùa bốn. Đại diện êkíp kỳ vọng sự tham gia của Suboi, Karik là cú hích lớn cho cuộc thi năm nay. Ở những mùa trước, hai nghệ sĩ đều thành công trong vai trò huấn luyện lẫn giám khảo. Hai học trò của Karik - G Ducky đoạt á quân mùa một, Seachains trở thành quán quân mùa hai. tlinh - giọng ca do Suboi đào tạo mùa đầu - hiện là một trong số nữ rapper gây chú ý với khán giả.

Trên fanpage Rap Việt, đông đảo khán giả hào hứng với thông tin đôi nghệ sĩ trở lại ghế huấn luyện. Rapper Suboi cho biết sẽ có cách chơi khác trong show sắp tới, kỳ vọng cùng thí sinh tạo được nhiều bản hit vào "top trending".

Suboi (trái) và Karik trên poster chương trình. Ảnh: Vie

Suboi tên thật là Hàng Lâm Trang Anh, 34 tuổi, sinh ở TP HCM. Cô được xem là "Nữ hoàng nhạc hip hop" tại Việt Nam, từng được tạp chí Forbes chọn vào danh sách 30 ngôi sao dưới 30 tuổi của châu Á. Suboi từng hát rap trước cựu Tổng thống Mỹ Obama khi ông đến Việt Nam năm 2016. Tháng 3/2020, cô được vinh danh trên Vogue Nhật với chuyên đề "Asia Rising". Rapper cũng tham dự nhiều sự kiện quy tụ dàn sao quốc tế, được nhắc đến trên các trang tin CNN, The Guardian, National Post, Time, Teen Vogue.

MV 'Walk' - Suboi MV "Walk" của Suboi, ra mắt năm 2010. Video: Music Faces

Karik, tên thật Phạm Hoàng Khoa, 35 tuổi, là chủ nhân nhiều ca khúc nổi tiếng như Hai thế giới, Anh không đòi quà. Nhiều bài hát có sự tham gia của Karik đều trở thành hit, tạo bệ phóng cho ca sĩ trẻ như Người lạ ơi (Orange), Tất cả tại anh (Emma), Đau vậy đủ rồi (Vũ Phụng Tiên).

Ngoài Suboi, Karik, các gương mặt còn lại chưa được công bố cụ thể vai trò, gồm JustaTee, Thái VG, BigDaddy, B Ray và rapper Thái Lan F.Hero. Theo ban tổ chức, mùa bốn sẽ có một số thay đổi về dàn huấn luyện viên, giám khảo và cách thức vòng đấu. Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 9, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh về rating với một số show âm nhạc như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai.



Rap Việt là chương trình truyền hình tuyển chọn tài năng rap, được mua bản quyền từ chương trình The Rapper của Thái Lan. Mùa một phát sóng năm 2020 từng tạo cơn sốt với vài chục triệu lượt xem mỗi tập, với Binz, Karik, Suboi, Wowy là huấn luyện viên. Ở mùa hai, Rhymastic thay thế vị trí Suboi. Quán quân ba mùa lần lượt gọi tên Dế Choắt, Seachains, Double2T. Ở mùa ba lên sóng năm 2023, 16 tập thi của Rap Việt đạt hơn 14,5 tỷ lượt xem (tổng hợp trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok), trong đó 26 ca khúc lọt top 200 Spotify Việt Nam.

Mai Nhật