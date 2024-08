Rapper Thái Lan ngồi ghế 'nóng' Rap Việt

F.Hero - rapper nổi tiếng người Thái - lần đầu tham gia Rap Việt 2024, tuy nhiên ban tổ chức chưa công bố vai trò của anh.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết mời F.Hero vì nghệ sĩ có chuyên môn, độ uy tín và phong cách âm nhạc đa dạng. Hiện chưa rõ rapper Thái sẽ đảm nhận vị trí huấn luyện viên cho các thí sinh hay giám khảo của show.

Rapper F.Hero - nghệ sĩ nổi bật tại Thái Lan - tham gia show âm nhạc Việt. Ảnh: Vie

F.Hero tên thật Nattawat Srimawk, 42 tuổi, là rapper kiêm nhà sản xuất. Anh sinh ra ở vùng quê, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào đầu những năm 2000. Tên tuổi của anh được nhận xét có sức ảnh hưởng, đóng góp lớn vào sự phát triển của hip-hop Thái Lan. Nghệ sĩ từng làm huấn luyện viên chương trình The Rapper tại quê nhà suốt nhiều năm, đào tạo nhiều học trò tài năng.

Năm 2022, rapper thành công với Mirror Mirror - ca khúc kết hợp Milli, Changbin (Stray Kids) - hút hơn 100 triệu lượt xem. Nhờ bản hit, F.Hero từng được vinh danh Best Of Collaboration Song Of The Year tại giải thưởng The Guitar Mag Award 2022. Ngoài ra, rapper từng đạt thêm các danh hiệu Asia Best Individual and Corporate Awards thuộc giải thưởng Asia Top Awards 2024.

Trên fanpage hơn 1,4 triệu người theo dõi của Rap Việt, thông tin về F.Hero thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều fan cho rằng sự góp mặt của F.Hero sẽ mang đến làn gió mới cho chương trình. Tuy nhiên, không ít ý kiến thắc mắc làm thế nào một rapper nước ngoài hiểu và sử dụng tiếng Việt để có thể giữ vai trò đánh giá, nhận xét hoặc tư vấn cho thí sinh, nhất là ở một sân chơi đòi hỏi việc tung tẩy ngôn ngữ như Rap Việt. Phía ban tổ chức chưa đưa ra phản hồi về các ý kiến này.

Theo ban tổ chức, mùa bốn sẽ có một số sự thay đổi về dàn huấn luyện viên, giám khảo, và cách thức vòng đấu. Hồi tháng 7, vòng casing diễn ra hút hàng nghìn thí sinh đăng ký. Karik, Suboi, Thái VG, JustaTee được dự đoán tiếp tục tham gia cuộc thi vì họ từng có mặt ở vòng tuyển chọn. Chương trình lên sóng vào tháng 9 hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh về rating với một số show âm nhạc như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai.

Các thí sinh tham gia vòng casting Rap Việt 2024 hồi tháng 7 ở TP HCM. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Rap Việt là chương trình truyền hình tuyển chọn tài năng rap, được mua bản quyền từ chương trình The Rapper của Thái Lan. Mùa một phát sóng năm 2020 từng tạo cơn sốt với vài chục triệu lượt xem mỗi tập, với Binz, Karik, Suboi, Wowy là huấn luyện viên. Ở mùa hai, Rhymastic thay thế vị trí Suboi. Quán quân ba mùa lượt gọi tên Dế Choắt, Seachains, Double2T.

Ở mùa ba lên sóng năm 2023, 16 tập thi của Rap Việt đạt hơn 14,5 tỷ lượt xem (tổng hợp trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok), trong đó 26 ca khúc lọt top 200 Spotify Việt Nam.

Tân Cao