Subaru Outback thế hệ mới giá gần 2 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu wagon nhập khẩu Nhật sở hữu hàng loạt tính năng an toàn mới từ hệ thống EyeSight 4.0, động cơ Boxer 2,5 lít công suất 169 mã lực.

Dòng xe wagon, một biến thể sedan kéo dài đuôi kiểu hatchback nhằm tối ưu khả năng chở người và hàng hóa, không phổ biến tại Việt Nam. Subaru Outback là một trong số ít mẫu xe ở phân khúc này. Thế hệ mới của Outback vừa được giới thiệu ở Việt Nam với giá bán 1,969 tỷ đồng, tăng khoảng 100 triệu so với bản cũ.

Subaru Outback 2022 thuộc thế hệ thứ 6, sử dụng nền tảng khung gầm mới. Xe sở hữu ngoại hình hiện đại và cứng cáp hơn dù so với phiên bản cũ, thiết kế tổng thể không có nhiều đột phá. Xe trang bị đèn pha LED thích ứng, mặt ca-lăng thu nhỏ lại kèm các thanh ngang khoẻ khoắn hơn.

Thiết kế Outback thế hệ mới.

Outback mới sở hữu chiều dài cơ sở 2.745 mm tương đương thế hệ trước nhưng tăng thêm 50 mm chiều dài và 35 mm bề ngang. Không gian nội thất vì thế rộng rãi hơn. Khoang hành lý phía sau tăng thêm 2 lít, lên 561 lít kèm chức năng mở cốp rảnh tay.

Xe đi kèm la-zăng 18 inch, thanh chằng đồ kiểu việt dã, cửa sổ trời chỉnh điện. Khoảng sáng gầm của Outback đạt 213 mm, gần tương đương mẫu bán tải Ford Ranger (215 mm).

Tương tự ngoại thất, những nâng cấp bên trong khoang lái chủ yếu đến từ vật liệu và các trang bị mới, trong khi cách sắp xếp vẫn quen thuộc như thế hệ cũ. Màn hình thông tin giải trí cảm ứng 11,6 inch mới ở giữa táp-lô, vô-lăng bọc da đa chức năng, khu vực cần số cũng được thiết kế lại.

Subaru Outback mới có ghế lái chỉnh điện 10 hướng kèm chức năng nhớ vị trí và bơm tựa lưng. Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, điều hòa 2 vùng độc lập.

Khoang lái của Subaru Outback 2022.

Triết lý và điểm nhận diện chính của Subaru luôn là các công nghệ an toàn. Hãng mang hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight 4.0 lên Outback, mẫu xe đầu tiên của Subaru sở hữu gói an toàn này. Xe có chức năng đánh lái khẩn cấp tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Những tính năng an toàn mới khác trên Outback 2022 phanh tự động khi lùi tránh va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo an toàn trên kính chắn gió, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như thế hệ trước, gồm cân bằng điện tử, định hướng lực kéo chủ động, tự động mở cửa xe khi có va chạm.

Động cơ trên Subaru Outback mới loại 2,5 lít Boxer hút khí tự nhiên, công suất 169 mã lực tại vòng tua máy 5.000-5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 3.800 vòng/phút. Hộp số CVT với 8 cấp số ảo, điều khiển qua lẫy chuyển số sau vô-lăng. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Outback mới nhận đặt hàng từ tháng 11 và dự kiến giao xe vào đầu 2022. Subaru tặng 1 năm bảo hiểm vật chất cho 25 khách đặt hàng đầu tiên, cho đến hết tháng 12/2021.

Tập trung cho các tính năng thực dụng, Outback hay các dòng xe Subaru nói chung chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng gia đình, ưu tiên tính năng an toàn, lái hay nhờ máy đối xứng Boxer. Dù vậy, cách định giá cao, ngoại hình ít năng động hơn so với các đối thủ Nhật, Hàn khác, doanh số vì thế thường khiêm tốn.

Tại thị trường Việt Nam, Outback không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Mức giá gần 2 tỷ đồng của mẫu xe nhà Subaru có một số lựa chọn khác như Volkswagen Tiguan giá cao nhất 1,929 tỷ đồng, Mercedes GLC 200 4 Matic giá 2,1 tỷ hay GLB 1,9 tỷ.

Thành Nhạn

Ảnh: Subaru