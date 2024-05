Subaru Forester tại Việt Nam sẽ nhập khẩu Nhật Bản từ 2025

Nhà máy ở Thái Lan ngừng hoạt động, nguồn cung của Forester cho thị trường Việt Nam lấy từ Nhật Bản từ 2025, tương tự các sản phẩm còn lại.

Motor Image, công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu Subaru tại Việt Nam cho biết thông tin trên vào ngày 30/5. Nguyên nhân do tập đoàn Subaru và tập đoàn Tan Chong (sở hữu Motor Image) thay đổi chiến lược kinh doanh đối với các dòng xe của hãng Nhật tại thị trường Đông Nam Á.

Nhà máy lắp ráp xe Subaru (dạng CKD) tại Thái Lan ngừng sản xuất vào cuối 2024. Ngoài thị trường nội địa, nhà máy này hiện cung cấp xe Subaru CKD cho Việt Nam, Malaysia và Campuchia. Từ 2025, thay thế nguồn cung xe Subaru ở nhà máy ở Thái Lan là nhà máy của Subaru tại quê nhà Nhật Bản.

Xe Subaru bán tại Việt Nam hiện được nhập từ Thái Lan đối với dòng Forester, các dòng còn lại như Outback, WRX, BRZ đều nhập từ Nhật Bản. Với việc Forester chuyển sang nhập Nhật từ 2025, tất cả xe Subaru sắp tới phân phối ở Việt Nam đều chung nguồn gốc.

Một mẫu Forester nhập Thái Lan băng qua một con suối ở xã Tánh Linh, Bình Thuận, tháng 3/2023. Ảnh: Phạm Trung

Nhà máy của Subaru tại Nhật Bản sắp tới sẽ cung cấp cho thị trường Việt Nam mẫu Forester thế hệ mới (thứ 6) đã ra mắt các thị trường quốc tế hồi cuối 2023. Từ giờ đến khi nhà máy tại Thái Lan đóng cửa, nguồn cung Forester tiếp tục được duy trì và thuộc thế hệ hiện tại (thế hệ thứ 5). Hãng chưa tiết lộ thời điểm Forester thế hệ thứ 6 ra mắt.

Việc chuyển sang nhập Nhật khiến Subaru Forester không còn hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi vào Việt Nam mức 0% như hiện nay, thay vào đó là mức 50-70%. Theo quản lý bán hàng một đại lý Subaru ở TP HCM, điều này có thể khiến giá xe Forester tăng lên do thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển.

Forester trước đây từng nhập Nhật Bản cho đến 2019, khi hãng chuyển sang nhập khẩu Thái Lan. Tận dụng ưu đãi thuế, giá xe Subaru Forester nhập Thái giảm hơn 300 triệu đồng so với nhập Nhật. Đây là cơ sở để doanh số mẫu CUV cỡ C tăng trưởng cao so với trước đó.

Subaru Việt Nam không công bố doanh số bán hàng. Theo số liệu của VnExpress thu thập được, giai đoạn 2021-2023 có khoảng hơn 4.400 xe Subaru đăng ký ra biển số, gồm xe mới lẫn xe cũ đăng ký lại. Doanh số này của Subaru nhỉnh hơn đôi chút Nissan và thấp hơn hầu hết các hãng phổ thông trên thị trường. Trong tổng doanh số của Subaru, Forester vẫn là mẫu xe chủ lực, chiếm khoảng 98% thị phần bán ra.

Sự phụ thuộc quá lớn vào Forester khiến việc chuyển đổi nguồn gốc nhập khẩu từ 2025, giá có thể tăng tác động lên doanh số, khiến Subaru tại Việt Nam đứng trước nhiều thách thức hơn khi muốn mở rộng thị phần. Bởi thị trường ôtô ngày càng cạnh tranh, đa dạng lựa chọn hơn trước, chưa kể làn sóng xe giá rẻ Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam.

Tuy nhiên, việc nhập Nhật của Subaru Việt Nam có thể làm hài lòng một bộ phận khách hàng ưa thích xe được sản xuất với tiêu chuẩn và chất lượng của cường quốc ôtô này. Bên cạnh đó, độ trễ về thời gian ra mắt một sản phẩm mới từ Subaru cũng được rút ngắn.

Subaru có mặt ở Việt Nam từ cuối 2009. Hãng hiện có tổng cộng 16 đại lý trải dài 3 miền. Thương hiệu Nhật là thành viên của Hiệp hội các nhà nhập khẩu ôtô nhập khẩu tại Việt Nam (VIVA). Tại triển lãm Ôtô Việt Nam 2024 sắp tới diễn ra vào tháng 10 ở TP HCM, Subaru cũng góp mặt và nhiều khả năng Forester thế hệ mới cũng xuất hiện.

Thành Nhạn