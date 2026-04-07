Subaru Forester giảm giá gần 300 triệu đồng

Những mẫu Forester nhập khẩu Thái Lan, sản xuất năm 2024 tồn kho được các đại lý giảm giá mạnh, mức 230-280 triệu đồng.

Subaru Forester phiên bản 2.0 iL EyeSight hiện giao dịch ở mức 869 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết 230 triệu đồng. Với bản iS EyeSight, giá bán đến tay khách hàng ở mức 919 triệu đồng, giảm 280 triệu đồng so với giá gốc.

Số lượng những mẫu Forester nhập khẩu Thái Lan còn khá ít. Các đại lý dự đoán lô xe này có thể được bán hết trong quý II.

Forester thế hệ mới nhập khẩu Nhật Bản (1,299-1,399 tỷ đồng) đã mở bán từ cuối 2025. Nhà máy của Subaru tại Thái Lan đã ngưng hoạt động. Hiện toàn bộ dải sản phẩm của Subaru bán tại Việt Nam đều nhập từ Nhật.

Forester nhập Thái tại một vùng núi ở Lâm Đồng. Ảnh: Thành Nhạn

Với giá bán 869-919 triệu đồng, Subaru Forester các bản trang bị hệ thống an toàn EyeSight trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng. Còn so với các đối thủ bán chạy hàng đầu trong phân khúc CUV cỡ C như Mazda CX-5 (749-919 triệu đồng), Ford Territory (739-875 triệu đồng), mức giá này của Forester vẫn cao hơn khá nhiều.

Khách hàng của Forester vốn là những người cá tính và có sự yêu thích đặc biệt với thương hiệu Subaru. Họ đánh giá cao triết lý an toàn, chất lái khác biệt nhờ động cơ đối xứng Boxer và dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Với nhiều chủ xe, giá bán không phải là ưu tiên hàng đầu khi cân nhắc Forester với các lựa chọn khác của phân khúc.

Do giá bán cao, thiết kế và trang bị ít chiều chuộng khách Việt, doanh số của Subaru Forester khó so bì với những mẫu xe Nhật, Hàn, Mỹ lắp ráp trong nước. Hãng không công bố số liệu bán hàng Forester nhưng nói rằng đây là mẫu xe chủ lực của thương hiệu tại Việt Nam.

Subaru Forester nhập Thái Lan lắp động cơ 4 xi-lanh đối xứng dung tích hai lít, công suất 156 mã lực ở vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT với 7 cấp số ảo, hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

