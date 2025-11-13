Subaru Forester 2.5i-L EyeSight giá gần 1,3 tỷ đồng

Subaru Forester thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 12/11 tại một đại lý của hãng xe Nhật Bản trên đường Phạm Văn Đồng. Forester thế hệ mới thuộc thế hệ thứ 6, với những cải tiến về thiết kế, trang bị, tính năng và động cơ.

Mẫu xe xuất hiện trong bài là phiên bản 2.5i-L EyeSight giá 1,299 tỷ đồng. Ngoài ra, mẫu xe gầm cao cỡ C còn có bản cao cấp hơn 2.5i-S EyeSight giá 1,399 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn 200 triệu đồng thế hệ hiện tại, vì nhập khẩu Nhật Bản thay vì Thái Lan.