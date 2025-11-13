Subaru Forester 2.5i-L EyeSight giá gần 1,3 tỷ đồng

Subaru Forester thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 12/11 tại một đại lý của hãng xe Nhật Bản trên đường Phạm Văn Đồng. Forester thế hệ mới thuộc thế hệ thứ 6, với những cải tiến về thiết kế, trang bị, tính năng và động cơ.
Mẫu xe xuất hiện trong bài là phiên bản 2.5i-L EyeSight giá 1,299 tỷ đồng. Ngoài ra, mẫu xe gầm cao cỡ C còn có bản cao cấp hơn 2.5i-S EyeSight giá 1,399 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn 200 triệu đồng thế hệ hiện tại, vì nhập khẩu Nhật Bản thay vì Thái Lan.
Subaru Forester thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 12/11 tại một đại lý của hãng xe Nhật Bản trên đường Phạm Văn Đồng. Forester thế hệ mới thuộc thế hệ thứ 6, với những cải tiến về thiết kế, trang bị, tính năng và động cơ.
Mẫu xe xuất hiện trong bài là phiên bản 2.5i-L EyeSight giá 1,299 tỷ đồng. Ngoài ra, mẫu xe gầm cao cỡ C còn có bản cao cấp hơn 2.5i-S EyeSight giá 1,399 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn 200 triệu đồng thế hệ hiện tại, vì nhập khẩu Nhật Bản thay vì Thái Lan.
Forester thế hệ mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 4.655 x 1.830 x 1.730 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ trước, Forester thế hệ mới dài hơn 30 mm, rộng hơn 100 mm. Trong khi chiều cao và dài cơ sở không thay đổi.
Forester thế hệ mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 4.655 x 1.830 x 1.730 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ trước, Forester thế hệ mới dài hơn 30 mm, rộng hơn 100 mm. Trong khi chiều cao và dài cơ sở không thay đổi.
Forester 2025 phát triển dựa trên khung gầm SGP (Subaru Global Platform) thế hệ cải tiến. Khung xe liền khối với độ cứng khung tăng thêm 10%. Khả năng chinh phục đường địa hình nhờ khoảng sáng gầm 220 mm.
Forester 2025 phát triển dựa trên khung gầm SGP (Subaru Global Platform) thế hệ cải tiến. Khung xe liền khối với độ cứng khung tăng thêm 10%. Khả năng chinh phục đường địa hình nhờ khoảng sáng gầm 220 mm.
Mặt ca-lăng thiết kế mới, cụm đèn trước mang kiểu dáng hình chữ C, với đèn pha LED, tích hợp đèn ban ngày LED. Bên cạnh đó, Forester thế hệ mới còn trang bị hệ thống rửa đèn pha, tính năng này thường chỉ có trên những dòng xe cao cấp. Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi.
Mặt ca-lăng thiết kế mới, cụm đèn trước mang kiểu dáng hình chữ C, với đèn pha LED, tích hợp đèn ban ngày LED. Bên cạnh đó, Forester thế hệ mới còn trang bị hệ thống rửa đèn pha, tính năng này thường chỉ có trên những dòng xe cao cấp. Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi.
Bộ vành (mâm) hợp kim nhôm kích thước 18 inch kiểu dáng mới. Vòm bánh xe hầm hố với chi tiết thiết kế khí động học.
Bộ vành (mâm) hợp kim nhôm kích thước 18 inch kiểu dáng mới. Vòm bánh xe hầm hố với chi tiết thiết kế khí động học.
Nắp cốp tạo điểm nhấn với dòng chữ tên xe Forester dập chìm, ngay bên dưới logo Subaru. Cụm đèn hậu LED mới, thiết kế nối liền nhau bằng dải nhựa màu đen.
Ở thế hệ mới, Forester trang bị cốp điện tích hợp đá cốp trên cả hai phiên bản.
Nắp cốp tạo điểm nhấn với dòng chữ tên xe Forester dập chìm, ngay bên dưới logo Subaru. Cụm đèn hậu LED mới, thiết kế nối liền nhau bằng dải nhựa màu đen.
Ở thế hệ mới, Forester trang bị cốp điện tích hợp đá cốp trên cả hai phiên bản.
Subaru trang bị cho Forester thế hệ mới động cơ boxer 2,5 lít hút khí tự nhiên, trong khi bản cũ là 2 lít. Động cơ mới sản sinh công suất 185 mã lực tại 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 247 Nm tại 3.700 vòng/phút.
Xe sử dụng hộp số CVT kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD. Theo kết quả thử nghiệm, Forester 2025 tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây và tốc độ tối đa 205 km/h.
Subaru trang bị cho Forester thế hệ mới động cơ boxer 2,5 lít hút khí tự nhiên, trong khi bản cũ là 2 lít. Động cơ mới sản sinh công suất 185 mã lực tại 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 247 Nm tại 3.700 vòng/phút.
Xe sử dụng hộp số CVT kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD. Theo kết quả thử nghiệm, Forester 2025 tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây và tốc độ tối đa 205 km/h.
Nội thất Forester thế hệ mới thay đổi với điểm nhấn là màn hình giải trí đặt dọc. Vô-lăng thiết kế 3 chấu, tích hợp nhiều phím bấm chức năng và lẫy chuyển số.
Các tiện ích khác như điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau. Hệ thống âm thanh với 6 loa tiêu chuẩn.
Nội thất Forester thế hệ mới thay đổi với điểm nhấn là màn hình giải trí đặt dọc. Vô-lăng thiết kế 3 chấu, tích hợp nhiều phím bấm chức năng và lẫy chuyển số.
Các tiện ích khác như điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau. Hệ thống âm thanh với 6 loa tiêu chuẩn.
Cụm đồng hồ sau vô-lăng dạng analog tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe.
Cụm đồng hồ sau vô-lăng dạng analog tích hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe.
Màn hình cảm ứng giải trí 11,6 inch đặt dọc. Hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.
Forester thế hệ mới ứng dụng hệ thống hỗ trợ lái ADAS mới nhất của hãng, như đèn pha thích ứng với chiếu sáng theo hướng đánh lái, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn. Kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga.
Màn hình cảm ứng giải trí 11,6 inch đặt dọc. Hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.
Forester thế hệ mới ứng dụng hệ thống hỗ trợ lái ADAS mới nhất của hãng, như đèn pha thích ứng với chiếu sáng theo hướng đánh lái, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn. Kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga.
Cụm cần số trên Forester thế hệ mới. Bản cao 2.5i-S bổ sung thêm sạc điện thoại không dây, trong khi bản 2.5i-L không có. Phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ phanh tự động.
Cụm cần số trên Forester thế hệ mới. Bản cao 2.5i-S bổ sung thêm sạc điện thoại không dây, trong khi bản 2.5i-L không có. Phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ phanh tự động.
Bên cạnh ghế lái chỉnh điện 10 hướng với đệm thắt lưng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, Forester thế hệ mới bổ sung tiện nghi nhớ 2 vị trí ghế lái.
Bên cạnh ghế lái chỉnh điện 10 hướng với đệm thắt lưng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, Forester thế hệ mới bổ sung tiện nghi nhớ 2 vị trí ghế lái.
Forester 2025 bản thấp dùng ghế nỉ, trong khi bản cao bọc da. Hàng ghế thứ hai gập 60:40.
Forester 2025 bản thấp dùng ghế nỉ, trong khi bản cao bọc da. Hàng ghế thứ hai gập 60:40.
Cốp Forester thiết kế rộng rãi với dung tích tối đa lên đến 1.727 lít ở bản thấp và 1.675 lít trên bản cao. Nội thất cấu hình 5 chỗ.
Subaru Forester thế hệ mới thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ C, nơi có những đối thủ đáng gờm về doanh số như Ford Territory, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V.
Cốp Forester thiết kế rộng rãi với dung tích tối đa lên đến 1.727 lít ở bản thấp và 1.675 lít trên bản cao. Nội thất cấu hình 5 chỗ.
Subaru Forester thế hệ mới thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ C, nơi có những đối thủ đáng gờm về doanh số như Ford Territory, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V.
Lương Dũng