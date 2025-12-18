Trường thừa nhận suất ăn bán trú gần 40.000 đồng 'còn ít'

TP HCMTrường THPT Trưng Vương thừa nhận suất ăn với thịt viên chiên, đỗ xào và cơm canh "còn ít” so với giá 38.000 đồng.

Bà Lương Bích Nga, Hiệu phó, chia sẻ điều này trưa 18/2 sau khi một số thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh đến kiểm tra suất ăn bán trú của con em. Hôm qua, hình ảnh suất ăn của trường này gây chú ý trên mạng xã hội, bị tố "lèo tèo".

"Trường ghi nhận ý kiến của nhiều phụ huynh và nhận thấy món thịt viên chiên còn ít. Các món còn lại thì định lượng ổn", bà Nga nói.

Suất ăn trưa 17/12 của trường THPT Trưng Vương bị tố "lèo tèo". Ảnh: Nhà trường cung cấp

Hiệu phó cho hay đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn lưu ý định lượng, nhất là các món mặn cần đầy đặn hơn. Để đảm bảo suất ăn học sinh đầy đủ, trường sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra.

Theo bà Nga, hợp đồng quy định rõ định lượng, giá thành các món mặn, xào, tráng miệng, cơm canh. Quá trình chế biến, nhà bếp đều cân nguyên liệu, thực phẩm. Tuy nhiên, khi món ăn được chia suất, thầy cô chỉ quan sát, kiểm tra bằng mắt.

"Khi nào cảm thấy món ăn ít thì quản lý bán trú mới đem đi cân chứ không cân trước 100%. Sắp tới, trường sẽ tăng cường việc này", hiệu phó cho biết. "Như trưa nay, món cá phile ban đầu phân vào khay chỉ có 3 miếng nhưng tôi thấy ít, kiểm tra chưa được 80gr nên yêu cầu bếp thêm".

Suất ăn trưa 18/12 của trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Lệ Nguyễn

Quan sát suất ăn được chuẩn bị sẵn ở mỗi bàn, khu vực bếp, các phụ huynh tỏ ra hài lòng. Thực đơn hôm nay gồm cơm, món mặn, canh, rau cải luộc, sữa chua. Học sinh chọn 1 trong 4 món mặn, gồm: thịt heo băm, cá phile chiên, đùi gà chiên, thịt kho đậu hũ. Còn cơm và canh, các em được lấy thêm thoải mái.

Ông Trịnh Văn Thoại, thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, cho hay đã nhiều lần vào kiểm tra đột xuất và trực tiếp dùng bữa với học sinh từ đầu năm đến nay.

"Cá nhân tôi thấy thực phẩm tươi, có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng, món ăn hợp khẩu vị", ông Thoại nói.

Riêng về món mặn, ông Thoại ghi nhận nhiều luồng ý kiến từ phụ huynh. Nhiều người cho rằng suất ăn đầy đủ nhưng số khác nói còn ít so với sức ăn của học sinh nam. Tháng trước, khi kiểm tra đột xuất, Ban phụ huynh cũng nhận thấy lượng món mặn còn ít nên đã đề nghị trường làm việc với nhà cung cấp suất ăn. Tình hình sau đó được cải thiện, học sinh phản hồi tốt.

Ông Lê Trung Kiên, phụ huynh lớp 10A11, đồng tình.

"Con tôi học cấp THCS ở Thủ Đức thì suất ăn đã 40.000 đồng, còn trường này ở trung tâm quận 1 mà giá 38.000 đồng thì khó đầy đặn", ông Kiên nhìn nhận. "Tôi đề xuất tăng giá suất ăn lên 40.000 và lập hotline riêng để phản ánh bữa ăn bán trú".

Trả lời phụ huynh, bà Nga nói từng nhận được nhiều kiến nghị tăng giá suất ăn thêm 2.000 đồng. Tuy nhiên, trường đánh giá việc này ảnh hưởng đến những gia đình khó khăn nên không thực hiện. Sắp tới, nhà trường sẽ cân nhắc.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ sát sao hơn với chất lượng, định lượng món ăn để học sinh được ăn no, xứng đáng với giá thành", bà Nga nói.

Các nhân viên bếp ăn phân suất ăn trưa cho học sinh tại trường THPT Trưng Vương, ngày 18/12. Ảnh: Lệ Nguyễn

Tại bàn ăn trưa tầng 1, Hoài Bảo, học sinh lớp 11, cho biết tùy hôm, có món đủ ăn, món ít.

"Có hôm em ngủ trưa dậy bị đói, chiều không có sức làm gì", nam sinh nói, kể nhiều khi món mặn chỉ gồm một cây xúc xích, hoặc 8 viên thịt heo chiên hay 10 trứng cút.

Trong khi Tú Oanh, học lớp 10, nói lượng thức ăn vừa vặn. Nữ sinh kể các học sinh thường đổi món hoặc nhường nhau nếu có bạn chưa đủ no.

"Em thấy các bạn nam ăn không đủ. Nếu tăng món mặn thì ổn hơn", Oanh nói.

Trường THPT Trưng Vương có 2.200 học sinh. Khoảng 1.900 em đăng ký ăn bán trú, số còn lại về nhà hoặc mang cơm đến trường. Giá thành mỗi suất ăn bao gồm nguyên vật liệu, gia vị, công chế biến, thuế 8%.

Lệ Nguyễn