Suarez: 'Messi khổ sở vì cái lạnh ở Pháp'

Theo tiền đạo Luis Suarez, bạn thân Lionel Messi chưa toả sáng ở Ligue 1 là vì thời tiết lạnh giá

"Messi nói với tôi rằng cậu ấy đang phải chơi dưới trời lạnh", Suarez nói với TNT Sports. "Messi đang rất khổ sở, vì có lúc phải chơi dưới trời tuyết. Cậu ấy cần phải thích nghi với thời tiết lạnh giá ở đó".

Messi (áo đen) rê bóng qua hai cầu thủ Nantes trên sân Parc des Princes hôm 19/11. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ ở Paris vài tuần qua thường dưới 10 độ C, còn những trận đấu diễn ra lúc chiều tối có thể xuống dưới 5 độ C. Một số sân ở Pháp thậm chí còn xuất hiện tuyết rơi khi cầu thủ chơi bóng ở Ligue 1. Còn nhiệt độ tại Barcelona thường hơn 10 độ C. Hiếm khi các trận đấu xuống quá mốc nhiệt này. Messi đã sống ở Barcelona suốt 21 năm qua, và anh mới chuyển đến Paris hè 2021. Đây là năm đầu Messi sống trong cái lạnh ở Pháp.

Messi mới ghi một bàn trong chín trận đã chơi ở Ligue 1, và qua 35 pha dứt điểm. Anh là một trong những cầu thủ có hiệu suất dứt điểm thấp nhất năm giải hàng đầu châu Âu hiện tại. Tại Champions League, siêu sao Argentina ghi ba bàn qua bốn trận. Nhưng, lần gần nhất anh ghi bàn đã từ hôm 19/10.

Messi cũng mới ghi một bàn trong chín trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở trận tiếp theo, PSG chơi trên sân nhà gặp Club Brugge tại lượt cuối vòng bảng Champions League. Trận đấu này mang tính thủ tục khi PSG đã chắc suất vào bòng 1/8 với vị trí nhì bảng A.

Hoàng An (theo Goal)