Suarez bị cấm thi đấu 6 trận

MỹTiền đạo Luis Suarez bị Ủy ban tổ chức Leagues Cup treo giò 6 trận sau hành vi nhổ nước bọt vào một thành viên ban huấn luyện Seattle Sounders.

Sau trận chung kết thua 0-3 hôm 31/8, các thành viên Inter Miami không giữ được bình tĩnh và xô xát với Seattle Sounders. Nghiêm trọng nhất là việc Suarez nhổ nước bọt về phía Giám đốc an ninh của Seattle Sounders, Gene Ramirez.

Suarez nhổ nước bọt vào mặt đối thủ Tình huống Suarez nhổ nước bọt vào mặt đối thủ.

Ngoài Suarez, tiền vệ Sergio Busquets cũng nhận án treo giò hai trận vì đấm Obed Vargas. Hậu vệ Tomas Aviles của Inter Miami bị cấm ba trận do hành vi bạo lực. Bên phía Seattle Sounders, trợ lý HLV Steven Lenhart cũng bị phạt năm trận do vi phạm Điều 4.2.C trong Quy định thi đấu Leagues Cup 2025.

Ủy ban tổ chức cho biết việc cấm thi đấu được áp dụng tại Leagues Cup, nhưng MLS cũng giữ quyền đưa ra thêm các hình phạt bổ sung với cầu thủ và thành viên ban huấn luyện liên quan.

Do Leagues Cup chỉ diễn ra hằng năm vào mùa hè giữa các CLB MLS và các CLB của Mexico (Liga MX), nên các án phạt này chỉ bắt đầu có hiệu lực từ giải đấu năm 2026. Hợp đồng hiện tại của Suarez và Busquets với Inter Miami đều sẽ hết hạn sau mùa giải này.

Các cầu thủ của Inter Miami và Seattle Sounders xô xát sau chung kết Leagues Cup trên sân Lumen, thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ tối 31/8/2025. Ảnh: AP

Suarez cũng đã lên tiếng xin lỗi về hành động thái quá. "Đó là khoảnh khắc căng thẳng và thất vọng", tiền đạo người Uruguay viết trên mạng xã hội. "Sau trận đã xảy ra những điều không nên có, nhưng không gì biện minh cho phản ứng của tôi. Tôi đã sai và chân thành xin lỗi. Đây không phải hình ảnh tôi muốn gia đình, CLB và người hâm mộ phải chứng kiến".

Inter Miami cũng ra thông cáo khẳng định "lên án những hành động bạo lực sau chung kết Leagues Cup" và cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức giải.

Năm 2010, khi còn thi đấu cho Ajax, Suarez từng cắn vào vai Otman Bakkal trong trận gặp PSV Eindhoven ở giải VĐQG Hà Lan và bị cấm thi đấu 7 trận. Tháng 4/2013, anh lại cắn Branislav Ivanovic trong trận Liverpool hòa Chelsea 2-2 tại Anfield và bị treo giò 10 trận, lỡ giai đoạn cuối mùa 2012-2013 và cả đầu mùa 2013-2014.

Tại World Cup 2014 ở Brazil, tiền đạo người Uruguay tiếp tục cắn vai Giorgio Chiellini. Trọng tài không rút thẻ đỏ, nhưng FIFA sau đó ra án phạt cực nặng: cấm tham gia các hoạt động bóng đá 4 tháng và treo giò 9 trận quốc tế. Đây được xem là một trong những án kỷ luật nặng nhất lịch sử World Cup.

Tiền đạo này còn từng bị cáo buộc đã nhiều lần dùng lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào hậu vệ Patrice Evra trong trận đấu giữa Liverpool và Man Utd tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 10/2011. Sau quá trình điều tra, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) kết luận Suarez có lỗi và treo giò 8 trận, kèm theo khoản phạt 40.000 bảng.

Hồng Duy tổng hợp