Suarez nhổ nước bọt vào mặt đối thủ

MỹTiền đạo Inter Miami, Luis Suarez nhổ nước bọt vào mặt thành viên ban huấn luyện chủ nhà Seattle Sounders, gây ra xô xát ở chung kết Leagues Cup.

Sau tiếng còi mãn cuộc trận thua 0-3 của Inter Miami trước Seattle trên sân Lumen, cầu thủ hai bên lao vào xô xát. Trung vệ Maxi Falcon kẹp cổ một cầu thủ Seattle, trong khi tiền vệ Sergio Busquets vung tay về phía Obed Vargas. Trung vệ Inter Miami, Tomas Aviles còn bị phát hiện tung cú đấm về phía Jackson Ragen.

Suarez nhổ nước bọt vào ông Gene Ramirez, trong trận chung kết Leagues Cup gặp Seattle Sounders trên sân Lumen, thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ tối 31/8/2025. Ảnh chụp màn hình

Trong lúc hỗn loạn, Suarez tiến lại gần một nhân viên Sounders, giám đốc an ninh Gene Ramirez. Dù đã được thủ môn Oscar Ustari và một thành viên Seattle giữ lại, tiền đạo Uruguay vẫn bị ghi hình nhổ nước bọt về phía đối phương. Ông Ramirez lập tức phản ứng, tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng được can ngăn.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tài khoản TUDN USA đăng video trên X cho thấy rõ nước bọt bắn ra từ miệng Suarez, kèm bình luận: "Đáng tiếc. Luis Suarez nhổ nước bọt vào một thành viên ban huấn luyện Seattle Sounders".

Video này thu hút hàng trăm nghìn lượt xem phản hồi và bình luận chỉ trích. Tài khoản JorgeCadavid19 bình luận: "Suarez cần bị Inter Miami thanh lý hợp đồng ngay tối nay".

Sau ít phút căng thẳng, Suarez và Obed Vargas đã bắt tay giảng hòa. Ngôi sao Uruguay còn ôm thân mật vài cầu thủ Seattle, trong đó có Yeimar Gomez.

HLV đội khách Javier Mascherano né tránh khi được hỏi về vụ việc. "Tôi không có gì để nói, vì lúc đó ở khá xa và không thấy rõ", ông nói. "Dĩ nhiên chẳng ai muốn chứng kiến cảnh này. Nhưng nếu có phản ứng, có thể trước đó cũng có sự khiêu khích".

HLV chủ nhà Brian Schmetzer thì nói rằng sự cố đã làm lu mờ chiến thắng của đội bóng: "Thật tiếc khi những hình ảnh này chiếm hết sự chú ý, thay vì màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ chúng tôi. Nhưng cũng có thể coi đó là một lời khen cho Seattle, vì đối thủ quá thất vọng mới để cảm xúc vượt tầm kiểm soát".

HLV Schmetzer cũng nói rằng đã trao đổi thiện chí với đồng nghiệp Mascherano và đồng sở hữu Inter Miami (David Beckham và Jorge Mas) sau trận. Beckham còn chờ sẵn trong đường hầm để bắt tay chúc mừng các cầu thủ Seattle, hành động được Schmetzer coi là "đẳng cấp".

Đây không phải lần đầu Suarez dính bê bối trên sân cỏ. Trong sự nghiệp, anh từng ba lần bị cấm thi đấu dài hạn vì hành vi cắn đối thủ.

Năm 2010, Suarez cắn tiền vệ Otman Bakkal (PSV Eindhoven) và bị treo giò bảy trận. Sau đó ba năm, anh tiếp tục cắn hậu vệ Branislav Ivanovic khi khoác áo Liverpool, nhận án phạt 10 trận. Đỉnh điểm là World Cup 2014 tại Brazil, khi Suarez cắn Giorgio Chiellini, dẫn đến án treo giò bốn tháng và chín trận quốc tế.

Hợp đồng của anh với Inter Miami sẽ hết hạn cuối mùa này và chưa có thông tin về việc gia hạn. Nhiều khả năng Suarez và vài cầu thủ Inter Miami liên quan sẽ đối diện án phạt từ ban tổ chức Leagues Cup.

