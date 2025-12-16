Sữa tươi A2 - lựa chọn cho chiếc bụng 'khó chiều' của bé

Sữa tươi chứa đạm A2 - nguồn đạm có cấu trúc tương đồng với đạm beta casein trong sữa mẹ dễ tiêu hóa và ít gây kích ứng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng cho trẻ.

Trẻ sau cai sữa mẹ và bắt đầu sử dụng sữa tươi là thời điểm hệ tiêu hóa vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa thật sự hoạt động ổn định. Vì vậy, phù hợp với thể trạng và khả năng hấp thụ của trẻ trở thành yếu tố then chốt khi lựa chọn sữa tươi cho trẻ.

Chiếc bụng "nhạy cảm" của trẻ nhỏ

Sau khi cai sữa mẹ, bé bắt đầu khám phá thế giới dinh dưỡng phong phú hơn. Sữa tươi trở thành một trong những "người bạn đồng hành" đầu tiên của trẻ. Thế nhưng, không ít cha mẹ cảm thấy lo lắng khi con xuất hiện các dấu hiệu như đầy bụng, khó tiêu hay rối loạn tiêu hóa sau khi uống sữa tươi. Những biểu hiện này thường gặp với đa số trẻ. Chị Minh Anh (32 tuổi, TP HCM) chia sẻ: "Bé Bon nhà mình vừa tròn 13 tháng, mình muốn cho con chuyển dần sang sử dụng sữa tươi. Nhưng lần đầu con uống sữa tươi, con khó chịu, quấy khóc mà mẹ xót ruột vô cùng".

Nguyên nhân là hệ tiêu hóa của trẻ vẫn còn non nớt, chưa hoàn thiện về chức năng. "Bộ máy tiêu hóa" vẫn đang tiếp tục hoàn thiện: lớp biểu mô ruột còn non yếu, dễ bị kích ứng bởi các thành phần lạ, trong khi hệ enzym tiêu hóa chưa thực sự dồi dào để xử lý trọn vẹn các dưỡng chất có trong sữa tươi thông thường.

Chính vì thế, việc chọn cho bé một loại sữa tươi dễ tiêu hóa và phù hợp trong giai đoạn đầu là một quyết định dinh dưỡng quan trọng. Lựa chọn đúng sẽ giúp trẻ hấp thu dưỡng chất trọn vẹn hơn, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển khỏe mạnh về sau.

Hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện nên trẻ nhạy cảm hơn với sữa tươi. Ảnh: vecteezy

Đạm A2 phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ

Nhờ đặc tính dễ tiêu hóa và ít gây kích ứng, sữa tươi chứa đạm A2 được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị cho trẻ có hệ tiêu hóa còn nhạy cảm. Thực chất, đạm A2 không phải là một khái niệm xa lạ, mà là loại đạm có cấu trúc tương đồng với đạm beta casein trong sữa mẹ. Chính sự "tương đồng tự nhiên" ấy đã giúp sữa tươi đạm A2 trở thành lựa chọn phù hợp cho những chiếc bụng non nớt của trẻ.

Cụ thể, đạm A2 khi dung nạp vào cơ thể bé sẽ không bị chuyển hóa thành β-casomorphin-7 (BCM7) - chất có thể gây kích ứng đường tiêu hóa. Đạm A2 giúp hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực lên dạ dày và giúp hạn chế tình trạng đầy hơi, khó tiêu hay cảm giác óc ách khó chịu... Không chỉ vậy, đạm A2 còn giúp tăng hiệu quả miễn dịch tại ruột, đồng thời hỗ trợ làm mềm phân, tăng nhu động ruột. Nhờ cơ chế này, trẻ dễ đi ngoài hơn, giúp giảm nguy cơ táo bón, góp phần tăng cường sức khỏe đường ruột. Duy trì đường ruột khỏe mạnh chính là một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển và hoạt động hiệu quả của hệ miễn dịch. Bằng cách giảm thiểu các yếu tố gây kích ứng, sữa chứa đạm A2 góp phần hỗ trợ chức năng miễn dịch tại niêm mạc ruột, qua đó tăng cường sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho trẻ.

Dòng sữa tươi A2 được nhiều mẹ lựa chọn

Trong bối cảnh thị trường còn tồn tại nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng, để chọn được một sản phẩm sữa tươi chứa đạm A2 thật sự chất lượng, mẹ cần có những cân nhắc kỹ lưỡng. Trước hết, nên ưu tiên những sản phẩm được sản xuất từ đàn bò A2 thuần chủng, có chứng nhận di truyền rõ ràng - yếu tố đảm bảo sự tinh khiết của nguồn đạm ngay từ đầu vào. Song song đó, quy trình sản xuất cần khép kín và minh bạch để kiểm soát chất lượng ở mọi công đoạn. Thương hiệu uy tín, có cam kết rõ ràng và được kiểm định nghiêm ngặt được coi là "tấm vé" giúp mẹ an tâm tăng cường dinh dưỡng cho con.

Chị Thanh Hà (29 tuổi, TP HCM) từ lúc mang bầu đã tìm hiểu rất kỹ về sữa đạm A2. "Khi Vinamilk ra dòng Green Farm A2, mình đã tin tưởng lựa chọn ngay. Trộm vía, bé nhà mình uống sữa rất hợp tác, bụng dạ êm ru. Mình thực sự yên tâm" , bà mẹ kỹ tính trong việc lựa chọn sản phẩm cho con chia sẻ.

Đàn bò tại trang trại Green Farm - nguồn cung cấp nguyên liệu cho sữa tươi đạm quý A2 Vinamilk Green Farm. Ảnh: Vinamilk

Niềm tin của chị Hà xuất phát từ cam kết chất lượng mà Vinamilk theo đuổi. Đàn bò tại hệ thống trang trại sinh thái Green Farm được chọn lọc nghiêm ngặt, mang gen A2 thuần chủng và được chứng nhận bởi các tổ chức kiểm nghiệm quốc tế uy tín. Nguồn sữa tươi 100% đạm A2 này tiếp tục được xử lý trong quy trình khép kín với "4 chốt chặn kiểm soát": từ khâu chọn lọc di truyền, chăm sóc đàn bò, thu hoạch sữa đến khi hoàn thiện sản phẩm. Nhờ đó, mỗi giọt sữa đến tay người tiêu dùng đều giữ nguyên độ tinh khiết tự nhiên và trọn vẹn nguồn đạm A2 thuần túy.

"Điều mình thích nhất ở sữa Vinamilk Green Farm A2 là vị thơm ngon, thanh nhẹ tự nhiên. Bé Kem nhà mình vốn kén ăn, đổi bao nhiêu loại sữa rồi mà bé không chịu. Vậy mà từ ngày thử sữa Green Farm A2, bé lại tự giác cầm hộp uống ngon lành", chị Ngọc Lan (34 tuổi, Hà Nội) kể lại.

Làm quen với sữa tươi cũng là một cột mốc trong hành trình phát triển của trẻ. Sữa tươi đạm quý A2 Vinamilk Green Farm đạt tiêu chuẩn tinh khiết quốc tế (đạt chứng nhận Clean Label Project từ Mỹ) phù hợp với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ, góp phần giúp con hấp thụ dinh dưỡng dễ dàng hơn, tạo nền tảng cho hành trình trưởng thành khỏe mạnh và tự tin khám phá thế giới.

