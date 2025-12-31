Sửa thành công trái tim của bào thai trong bụng mẹ

Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 thông thành công trái tim thai nhi của thai phụ 26 tuổi, đánh dấu ca can thiệp thứ 12 tại TP HCM và là ca đầu tiên sau khi Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật này.

Người phụ nữ mang thai lần hai, siêu âm ở tuần 22 phát hiện tim thai nhi bị hẹp van động mạch phổi kèm hở van ba lá, kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể cho thấy bình thường. Các bác sĩ theo dõi ghi nhận bệnh lý tim thai nhi tiến triển xấu nhanh, biểu hiện thiểu sản thất phải tăng dần. Nếu không can thiệp trong giai đoạn bào thai, nguy cơ thai lưu khoảng 40%, hoặc trẻ sau sinh sẽ mắc hội chứng thiểu sản thất phải nặng. Tình huống này nếu trẻ chào đời phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp, thậm chí có thể cần ghép tim.

Êkíp bác sĩ chuyên khoa Sản - Can thiệp bào thai - Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 hội chẩn thống nhất phương án cần thông tim bào thai ngay trong bụng mẹ. Mục tiêu cuộc can thiệp này là nhằm cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi thai nhi, tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển trong tử cung.

Các y bác sĩ can thiệp tim thai cho thai phụ ngày 30/12. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thai phụ được gây tê tủy sống, đồng thời thai nhi được gây mê trực tiếp bằng thuốc chuyên biệt. Dưới hướng dẫn của siêu âm, kíp sản khoa tiếp cận buồng thất phải của tim thai nhi qua thành bụng và buồng tử cung mẹ, can thiệp nong van động mạch phổi - công đoạn then chốt của thông tim bào thai.

Thời điểm can thiệp sáng 30/12, thai nhi ở tư thế ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước, làm tăng mức độ khó của thủ thuật. Đặc biệt, cánh tay thai nhi vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào buồng tim. Êkíp thực hiện thủ thuật hỗ trợ nhỏ để điều chỉnh tư thế thai nhi, tiếp cận vị trí can thiệp an toàn, thành công nong van động mạch phổi ngay lần xuyên kim đầu tiên. Kiểm tra sau can thiệp cho thấy dòng máu qua van động mạch phổi thai nhi cải thiện rõ rệt, tràn dịch màng ngoài tim rất ít, tim thai ổn định.

Đây là ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12 được thực hiện tại TP HCM, đồng thời là ca đầu tiên triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với lĩnh vực can thiệp tim bào thai tại Việt Nam. Kỹ thuật này đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ liên viện và được xem là một trong những dấu ấn nổi bật của y học chuyên sâu TP HCM.

Vợ chồng thai phụ tại Bệnh viện Từ Dũ sau ca can thiệp tim thai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá thành công này khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ liên viện và khả năng làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim bào thai tiên tiến của đội ngũ bác sĩ TP HCM. Điều này góp phần chuẩn hóa và phát triển lĩnh vực y học bào thai chuyên sâu tại Việt Nam, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế.

Hồi tháng 5, người phụ nữ 41 tuổi từ Singapore mang thai lần đầu sau hơn 10 năm hiếm muộn nhờ thụ tinh ống nghiệm, được giới thiệu sang Việt Nam để thông tim cho con - kỹ thuật ít nơi trên thế giới thực hiện được. Thai phụ sau đó về nước, sinh con hồi tháng 7, bé gái chỉ cần trải qua một thủ thuật nhẹ nhàng sau sinh thay vì tiên lượng "không thể cứu chữa" nếu không được thông tim bào thai trước đó.

Lê Phương