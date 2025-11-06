Bà bầu Singapore sang Việt Nam thông tim thai, nay sinh con khỏe

Sau khi sang Việt Nam can thiệp dị tật tim cho thai nhi hồi cuối tháng 5, người phụ nữ Singapore 41 tuổi sinh con khỏe mạnh tại quê nhà.

"Bé gái hiện nặng 3,7 kg, hồng hào, tự thở khí trời, không cần hỗ trợ hô hấp, sức khỏe ổn định, bú tốt và phát triển bình thường", BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, chia sẻ tại hội thảo quốc tế về phát hiện bất thường hệ tim mạch - thần kinh trước 13 tuần tuổi thai, ngày 6/11.

Em bé chào đời tại Singapore ngày 19/7, sau đó được các bác sĩ tiến hành cột hai động mạch phổi. Nhờ được can thiệp kịp thời ngay trong bào thai, các tổn thương tim nặng dần hồi phục, giúp bé chỉ cần trải qua một thủ thuật nhẹ nhàng sau sinh, thay vì tiên lượng "không thể cứu chữa" nếu không được thông tim bào thai trước đó.

Các y bác sĩ tập trung cao độ nhìn vào màn hình trong cuộc can thiệp cho thai phụ Singapore ngày 28/5. Ảnh:Bệnh viện cung cấp

Gia đình bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến êkíp bác sĩ Việt Nam vì "phép màu y học" đã giúp mẹ tròn con vuông. Trước đó, người phụ nữ mang thai lần đầu sau hơn 10 năm hiếm muộn nhờ thụ tinh ống nghiệm, được giới thiệu sang Việt Nam để thông tim cho con hôm 28/5 - một kỹ thuật ít nơi trên thế giới thực hiện được.

Khi đó, thai được 25 tuần tuổi, nặng 600 gram, bị hẹp khít van động mạch chủ nghiêm trọng, buồng thất trái chỉ còn 1,4 mm - nhỏ như đầu bút chì. Êkíp bác sĩ đã trải qua những giây phút nghẹt thở xuyên kim từ bụng mẹ vào trái tim nhỏ như quả dâu tây của thai nhi để sửa dị tật.

Đây là ca phức tạp nhất trong 11 trường hợp được Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 can thiệp từ đầu năm ngoái đến nay. Hiện hồ sơ đã được hoàn thiện để Bộ Y tế công nhận đây là kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam.

Y bác sĩ ôm chầm nhau khi can thiệp tim thành công cho bà bầu Singapore Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 ôm chầm lấy nhau khi can thiệp tim thai thành công. Video: Bác sĩ cung cấp

Tháng 6, Bộ Y tế trao bằng khen cho êkíp hai bệnh viện. Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá ca can thiệp này là minh chứng bản lĩnh vượt lên giới hạn của bác sĩ Việt Nam, góp phần "viết lại số phận" trẻ. Việc bác sĩ Singapore giới thiệu bệnh nhân sang cũng chứng minh uy tín chuyên môn vượt biên giới của y tế Việt Nam, tạo tiền đề hợp tác khu vực, góp phần đưa nước ta thành trung tâm chuyên sâu về y học bào thai và y học cá thể tại Đông Nam Á và châu Á.

Tại hội nghị, bác sĩ Hải nhấn mạnh chẩn đoán bệnh lý trong bào thai vốn rất khó, đặc biệt ở giai đoạn sớm. Càng nhỏ tuổi thai, việc phát hiện bất thường càng thách thức. Các y bác sĩ nơi này đang nỗ lực làm điều khó nhất - chẩn đoán các bất thường trong tam cá nguyệt thứ nhất, phát hiện sớm các bất thường tim mạch và hệ thần kinh trước 13 tuần tuổi thai.

"Đây là một cuộc cách mạng trong chẩn đoán bào thai", ông nói. Giáo sư Simon Meagher (Australia) - chuyên gia hàng đầu thế giới về siêu âm chẩn đoán bào thai, người gắn bó với Bệnh viện Từ Dũ từ những năm 1990 - cũng trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ bác sĩ Việt Nam.

Lê Phương