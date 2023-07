Sữa tăng cân của Mỹ dành cho người gầy

Sữa tăng cân HiWeight mang đến giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho người gầy, hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch.

Việc sử dụng sữa non colostrum trong thời gian gần đây đang trở nên phổ biến bởi những tác dụng mà nó mang lại. Loại sữa này giàu đạm, vitamin A cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết khác. Đặc biệt, sữa non còn chứa các kháng thể tự nhiên, có tác dụng điều hòa miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh và phát triển khỏe mạnh.

HiWeight - giải pháp dinh dưỡng tăng cân an toàn từ Mỹ. Ảnh: Hatuma

Sữa tăng cân HiWeight là một trong những sản phẩm sữa non tăng cân đầu tiên tại Việt Nam. Với thành phần nhập khẩu từ Mỹ cùng quá trình kiểm định khắt khe, sản phẩm mang đến giải pháp an toàn và hiệu quả, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho mọi lứa tuổi, nhất là những người gầy khó hấp thu. Bên cạnh thành phần sữa non, sữa tăng cân HiWeight còn có sự kết hợp của các nguyên liệu cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Nổi bật là đạm whey giàu giá trị dinh dưỡng, hỗ trợ tăng cân khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa dị ứng.

Ngoài ra, sản phẩm còn có một số thành phần khác như: 5 chủng men vi sinh Probiotics nhập khẩu từ Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường hệ tiêu hóa, NeoGOSTm (GOS), Omega 3, Betamega3 Natural Unsweetened cùng nhiều vitamin và dưỡng chất thiết yếu giúp cân bằng năng lượng, tăng sức đề kháng và duy trì cơ thể khỏe mạnh.

HiWeight - sữa tăng cân chuyên biệt dành cho người gầy, khó hấp thu. Ảnh: Hatuma

HiWeight được ứng dụng công nghệ Esolv từ Mỹ (được cấp bằng sáng chế độc quyền do nhà máy Virun - Mỹ phát triển). Công nghệ này giúp nâng cao hiệu quả của sản phẩm gấp nhiều lần. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP, đảm bảo VSATTP, được cơ quan chức năng kiểm định và cấp phép lưu hành. Sản phẩm phù hợp với cơ địa và thể trạng người Việt Nam và nhiều lứa tuổi như: những người bị suy dinh dưỡng, người có thể trạng gầy, cần tăng cân, người ốm yếu, người cao tuổi có hệ tiêu hóa kém, trẻ biếng ăn, chậm lớn...

Từng là nghệ sĩ hài vui vẻ và nhiều năng lượng nhưng sau quãng thời gian mắc bạo bệnh, thể trạng của NSND Công Lý bị suy giảm nghiêm trọng. Chị Lê Ngọc Hà - bà xã của anh từng chia sẻ có thời điểm, Công Lý sụt 6 kg, ăn uống vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của bản thân và gia đình, kết hợp với việc bổ sung dinh dưỡng, thể trạng của anh dần phục hồi.

"Tôi biết đến sản phẩm sữa tăng cân HiWeight trong một lần tìm kiếm trên mạng và tin tưởng nhờ có nhiều nghệ sĩ sử dụng. Đều đặn 3 ly mỗi ngày, cơ thể anh Lý đã thay đổi rõ rệt, không tích nước, tích mỡ. Sau một tháng dùng HiWeight, anh Lý tăng được 3 kg, sau 4 tháng tăng được 7 kg. Bên cạnh đó, tôi cũng sử dụng sữa tăng cân HiWeight vào mỗi buổi sáng để có thể trạng khỏe hơn, đồng hành cùng anh Lý trong suốt thời gian qua", chị Ngọc Hà tiết lộ.

Sữa tăng cân HiWeight được nhiều nghệ sĩ tin tưởng sử dụng. Ảnh: Hatuma

Sản phẩm HiWeight hỗ trợ tăng cân an toàn thông qua tác động đa cơ chế, hỗ trợ ăn ngon miệng hơn, tăng khả năng hấp thụ, làm cho quá trình trao đổi chất được tăng cường, bổ sung năng lượng, phát triển các khối cơ. Đặc biệt, sản phẩm với tiêu chí 3 không: không tích nước, không tích mỡ, không sụt cân khi ngưng sử dụng.

Hải My