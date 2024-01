Sửa miễn phí hơn nghìn xe máy cho công nhân về Tết

TP HCMNhiều doanh nghiệp, nhà máy tổ chức sửa xe, thay nhớt, phụ tùng miễn phí để công nhân về Tết an toàn.

Trưa 28/1 (18 tháng Chạp), anh Trương Hồng Đức, công nhân nhà máy giày Thiên Lộc (quận 12), đưa chiếc Honda Air Blade ra Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP HCM (YEAC), cách nhà trọ hơn cây số để thợ kiểm tra.

Sau hơn một phút cho máy nổ, thợ sửa xe cho biết chiếc xe hơn 5 tuổi của anh Đức khá ổn. Xe chỉ cần chỉnh lại nhông sên, thay nhớt mới. "Tôi an tâm chạy về quê rồi", nam công nhân quê Trà Vinh nói.

Anh Đức đưa xe đến Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân để thợ kiểm tra, sáng 28/1. Ảnh: Lê Tuyết

Không chỉ anh Đức, trong hai ngày 27-28/1, YEAC và hai đơn vị phối hợp gồm Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) và Công ty cổ phần AP Sài Gòn Petro đã thay nhớt, kiểm tra xe cho 1.000 công nhân làm việc tại các nhà máy trên địa bàn thành phố. Người lao động đưa xe đến văn phòng của YEAC tại quận 12 và quận 7 để được hỗ trợ.

Anh Dương Minh Trung, một trong 30 thợ tham gia hỗ trợ công nhân, cho biết trong hai ngày đã kiểm tra gần 200 xe. Ngoài thay nhớt, những bộ phận nào của xe cần cân chỉnh như bố thắng, nhông sên dĩa... anh và đồng nghiệp xử lý tại chỗ. Trường hợp phụ tùng hư hỏng, cần thay mới, thợ sẽ đề nghị chủ xe đến các cửa hàng chuyên nghiệp.

Toàn bộ chi phí hơn 200 triệu đồng để thực hiện chương trình gồm thay nhớt, kiểm tra xe, tặng quà cho lao động khó khăn do doanh nghiệp tài trợ.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc phát triển kinh doanh Marketing GIC, cho biết nhiều xe khi mang đến nhớt đã bị khô hoặc đen đặc ảnh hưởng đến máy, gây mất an toàn nếu tiếp tục chạy. Vì vậy ngoài xử lý kỹ thuật, thợ còn tư vấn cho người lao động cách kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ để tăng tuổi thọ phương tiện bởi với nhiều công nhân xe máy là tài sản giá trị rất lớn.

Thợ kiểm tra xe của công nhân tại Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân, văn phòng quận 12, sáng 27/1. Ảnh: An Phương

Theo ông Cường, năm nay kinh tế gặp nhiều khó khăn, vé tàu xe cũng khan hiếm. Nhiều lao động cách thành phố khoảng 500 km chọn đi xe máy về quê nên GIC phối hợp các bên để kiểm tra, thay nhớt xe cho công nhân.

"Chúng tôi mong anh chị em có hành trình về Tết an toàn", ông Cường nói, cho biết thêm nếu chương trình nhận được phản hồi tốt từ người lao động, GIC sẽ nghiên cứu thực hiện đều đặn vào các dịp Tết sau.

Kiểm tra, sửa xe cho công nhân cũng là cách mà một số nhà máy ở TP HCM, Bình Dương thực hiện nhiều năm qua, đặc biệt dịp Tết để giúp công nhân về quê an toàn.

Từ ngày 23-26/1, gần 200 xe của công nhân làm việc tại nhà máy Datalogic Việt Nam ở Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức), đã được tân trang lại. Việc này được công ty duy trì gần 15 năm qua để đảm bảo an toàn cho lao động khi đi làm bằng phương tiện cá nhân.

Ông Đặng Văn Chung, Tổng giám đốc Datalogic, cho biết không chỉ vào dịp Tết, định kỳ hàng quý, nhà máy tổ chức bảo trì xe máy cho công nhân. Chủ xe đăng ký thông tin gồm biển số, dòng xe kèm yêu cầu kiểm tra. Bộ phận phụ trách có phần mềm theo dõi quá trình sửa chữa để chủ động thay phụ tùng khi đến hạn. Ngoài thuê thợ, tiền phụ tùng mỗi kỳ ít nhất 60 triệu đồng. Vào dịp Tết, đội thợ được yêu cầu làm kỹ, đặc biệt phanh, lốp, nhớt để công nhân về quê an toàn.

Thợ kiểm tra xe trong khuôn viên nhà máy Diversatek Việt Nam, ngày 13/1. Ảnh: An Phương

Tương tự, trong hai đợt cuối tháng 12 năm ngoái và đầu tháng 1 vừa qua, Công ty Diversatek Việt Nam ở Khu Công Nghiệp VSIP 1 (TP Thuận An, Bình Dương) tổ chức sửa xe, thay mới phụ tùng xe cho gần 60 nhân viên. Việc này cũng được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên trong năm.

Ông Trần Tiến Phát, Tổng giám đốc Diversatek Việt Nam, nói tổng số tiền công ty bỏ ra sửa xe trong một năm khoảng 50 triệu đồng, "không nhiều so với toàn bộ chi phí vận hành nhưng có nhiều cái lợi". Người lao động phấn khởi vì được quan tâm, nhà máy an tâm vì phương tiện đi lại của nhân viên an toàn. Đặc biệt dịp Tết, nhiều công nhân chọn về quê bằng xe máy nên việc này có nhiều ý nghĩa.

Lê Tuyết