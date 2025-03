Sửa chữa khe co giãn trên cao tốc Bắc Nam trước 30/4

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án, nhà thầu sửa chữa các khe co giãn trên cao tốc Bắc Nam có dấu hiệu vỡ bêtông, bong bật bulông trước 30/4.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cao tốc Bắc Nam đoạn từ bắc hầm Tam Điệp, tỉnh Thanh Hóa đến huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An dài khoảng 150 km và đoạn Cam Lộ - La Sơn (Quảng Trị, Huế) dài 98 km được khai thác từ năm 2024, nhưng đã xuất hiện một số hư hỏng ở khe co giãn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cục đề nghị các Ban quản lý dự án yêu cầu nhà thầu khẩn trương sửa chữa khe co giãn đã có hiện tượng vỡ bêtông, bong bật bulông.

Việc sửa chữa phải được nhà thầu lập phương án, trình Ban Quản lý dự án chấp thuận nhằm đảm bảo chất lượng công trình và an toàn giao thông trong quá trình thi công. Trường hợp các đơn vị chậm sửa chữa, nếu xảy ra mất an toàn giao thông do liên quan tới các hư hỏng này thì sẽ phải chịu trách nhiệm.

Nhà thầu sửa chữa khe co giãn trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Ảnh: Lê Hoàng

Các Ban quản lý dự án cũng được yêu cầu rà soát tổng thể thiết kế, thi công đối với hạng mục khe co giãn nhằm đánh giá nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục. Kết quả rà soát gửi về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 30/4.

Trước đó tối 6/2, tài xế lái ôtô 5 chỗ chạy trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn hướng Nam Bắc, khi đến xã Trung Chính, huyện Nông Cống bị nổ hai lốp bên phải sau khi cán phải thanh co giãn bật lên mặt đường. Cùng hôm đó, một xe tải, hai ôtô 5 chỗ gặp tình huống tương tự.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 giải thích dịp cao điểm Tết Nguyên đán, lưu lượng xe trên tuyến tăng cao, trong đó có cả phương tiện trọng tải lớn khiến bulông khe co giãn bị lỏng và bung ra. Quá trình bảo trì cao tốc, bất cập tại khe co giãn này đã được đơn vị thi công phát hiện xử lý nhưng chưa triệt để. Nhà thầu sau đó sửa chữa khe co giãn mặt cầu Trung Chính để đảm bảo an toàn.

Đoàn Loan