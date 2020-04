Sư tử ăn thịt con non trước mặt hươu cao cổ mẹ

KenyaDù nỗ lực bảo vệ con non một ngày tuổi, hươu cao cổ mẹ vẫn phải chứng kiến con rơi vào tay kẻ săn mồi.

Sư tử cái truy sát hươu cao cổ. Ảnh: Srikanth Santhinathan.

Sư tử cái đuổi theo mẹ con hươu cao cổ trước khi bắt kịp và chồm lên mình con non đoạt mạng ở công viên quốc gia Maasai Mara, Kenya. Hươu cao cổ mẹ cố găng xua đuổi kẻ thù bằng cách tung cước đá sư tử nhưng không thể cứu được con non. Cảnh tượng được nhiếp ảnh gia bán thời gian người Ấn Độ Srikanth Santhinathan ghi lại từ khoảng cách 15 m.

Sư tử mẹ vung chân đá kẻ thù. Ảnh: Srikanth Santhinathan.

Sư tử cái ăn thịt con mồi ngay dưới đám cỏ cao. Hươu cao cổ non cao 1,8 m, nặng 68 kg không có cơ hội sống sót sau khi bị phục kích bởi con mèo lớn vạm vỡ nặng 181 kg. Sư tử quay lại nhiều lần để tiếp tục bữa ăn sau khi hươu cao cổ mẹ bỏ đi.

Hươu cao cổ non có tỷ lệ tử vong lên tới 50% trong 6 tháng đầu đời. Tuy nhiên, khi chúng trưởng thành, chỉ những con sư tử dũng cảm nhất mới dám săn, vì vậy sư tử cái đói mồi quyết định nhắm vào hươu cao cổ non. Chiếc cổ dài cho phép hươu cao cổ phát hiện động vật săn mồi từ xa, nhưng con non vẫn còn khá thấp và không kịp chạy trốn.

"Nhiều người hỏi tôi tại sao anh không cứu con hươu cao cổ non. Nhưng nhiếp ảnh không phải là can thiệp tự nhiên, mọi thứ diễn ra như nó phải thế và trong khi cảnh tượng khá buồn, chúng ta cần tôn trọng hệ sinh thái. Sư tử cái khoảng 5 - 7 năm tuổi và đàn con của nó cần thức ăn. Hươu cao cổ mẹ tìm cách đánh thức con nhưng nó không bao giờ tỉnh lại. Dựa trên màu da của nó, hướng dẫn viên của tôi xác nhận nó mới một ngày tuổi", Santhinathan cho biết.

An Khang (Theo Media Drum World)