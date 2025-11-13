Sự 'trường thọ' định nghĩa nên Ronaldo

Trong năm thứ 22 liên tục chơi ở cấp ĐTQG, Cristiano Ronaldo không chỉ tự thay đổi cách chơi, thích nghi với tuổi tác, mà còn hướng đến các thống kê đáng chú ý để tiếp tục là tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới.

* CH Ireland - Bồ Đào Nha: 2h45 ngày 14/11, giờ Hà Nội.

16 năm trước, khi đặt chân đến Dublin, CH Ireland, Cristiano Ronaldo còn là đương kim chủ nhân Quả Bóng Vàng, và được cả thế giới nhắc đến. Đó là tháng 7/2009, anh ra mắt Real Madrid trong trận giao hữu tại sân Tallaght của Shamrock Rovers, sau khi chuyển đến từ Man Utd với giá 105 triệu USD - kỷ lục chuyển nhượng bóng đá bấy giờ.

Hôm nay 13/11, cũng tại Dublin, trên sân Aviva cách Tallaght khoảng 13 km, Ronaldo sẽ hướng đến mục tiêu cùng tuyển Bổ Đào Nha giành vé đến Bắc Mỹ hè năm sau. Nếu thành công, đó sẽ là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của siêu sao này, và "gần như chắc chắn cũng là cuối cùng" như anh tuyên bố mới đây.

Ronaldo mừng sau khi ghi bàn vào lưới Hungary trong trận hòa 2-2 ở lượt bốn bảng F vòng loại World Cup 2026 trên sân Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 14/10. Ảnh: Reuters

Ngay cả khi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện giải nghệ và cũng đã 8 năm trôi qua kể từ lần gần nhất giành Quả Bóng Vàng, cầu thủ 40 tuổi vẫn có cách để gây chú ý. Bằng chứng là cuộc phỏng vấn với MC Piers Morgan tuần trước. Trong chính buổi nói chuyện đó, Ronaldo tự tin tuyên bố anh là người nổi tiếng nhất thế giới, và ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không thể so bì.

Ronaldo không đơn độc trong cuộc chiến trước thời gian. LeBron James đến với NBA từ tuổi niên thiếu và đã kéo dài sự nghiệp tới mức ở 40 tuổi vẫn đang chơi mùa thứ hai cùng... con trai tại Los Angeles Lakers. Và mới chỉ tuần trước, sau danh hiệu thứ 101 trong sự nghiệp, tượng đài tennis Novak Djokovic tuyên bố sẽ bảo vệ huy chương Olympic tại Los Angeles 2028, khi anh 41 tuổi.

Tuy vậy, theo chuyên gia bóng đá Bồ Đào Nha Miguel L Pereira, chính độ dài sự nghiệp của Ronaldo làm nên sự khác biệt và giúp anh tiếp tục dẫn đầu các tiêu đề, bởi nó "ngày càng trở thành trung tâm trong câu chuyện về CR7".

"Tôi nghĩ chính điều đó định nghĩa Ronaldo, định nghĩa tính cách cậu ấy", Pereira nói. "Tôi cho rằng Ronaldo luôn quan tâm đến việc mình sẽ được người khác nhớ đến như thế nào, 15 hay 20 năm nữa mọi người sẽ nói gì về cậu ấy. Từ giữa thập niên 2010, cậu ấy nhận ra mình không thể so kè với Messi về yếu tố cảm xúc mang lại, nên quyết định dựa vào các danh hiệu, số bàn thắng, những thứ có thể đong đếm được. Vậy nên, Ronaldo vẫn tiếp tục".

Tiền đạo 40 tuổi hiện là chân sút ghi bàn nhiều nhất mọi thời ở cấp đội tuyển (143 bàn), lẫn lịch sử Champions League (140 bàn), cũng như là một trong 6 cầu thủ dự 5 kỳ World Cup. Mục tiêu quan trọng "có thể đếm được" tiếp theo của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha có thể là cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, như lời kể từ cựu đồng đội Rio Ferdinand.

Ronaldo hiện là thủ lĩnh của một thế hệ tuyển thủ Bồ Đào Nha mới, với một số đồng đội chưa ra đời lúc anh mới ra mắt ở cấp ĐTQG. Ảnh: X / Cristiano Ronaldo

Cũng nhờ sự trường thọ, Ronaldo đã thi đấu cùng ba thế hệ đồng đội ở tuyển quốc gia. Thời điểm ra mắt đội tuyển trước Kazakhstan tháng 8/2003, anh được chỉ huy bởi đội trưởng Fernando Couto, người sinh năm 1969 - thời tuyển Anh vẫn còn là đương kim vô địch World Cup và ban nhạc The Beatles chưa tan rã.

Euro 2016 chứng kiến thế hệ thứ hai khi Ronaldo cùng các đồng đội cùng trang lứa vô địch trên đất Pháp. Và ở các trận vòng loại World Cup 2026 tuần này, khi Bồ Đào Nha gặp CH Ireland rồi Hungary, Ronaldo sẽ là thủ quân của một tập thể có ba cầu thủ thậm chí còn chưa chào đời lúc anh ra mắt ĐTQG.

22 năm liên tục thi đấu cấp tuyển đòi hỏi ở Ronaldo sự tái tạo. Những ngày anh còn tả xung hữu đột ở hai cánh trở thành dĩ vãng. Thay vào đó, từ nhiều năm nay, Ronaldo đã trở thành một trung phong cắm truyền thống. Khi còn khoác áo Real, việc chuyển từ tiền đạo cánh thành một số 9 làm nên cuộc cách mạng với sự nghiệp săn bàn của CR7, và chính thay đổi đó tiếp tục trở thành cứu cánh nối dài sự nghiệp của anh buổi xế chiều.

Đầu tuần này, đồng đội cũ ở Man Utd và hiện là trợ lý HLV ở tuyển CH Ireland, John O’Shea, đã trình bày rằng cách ngăn chặn Ronaldo là phá những tình huống bóng bổng và tổ chức phòng ngự chặt chẽ bên trong vùng cấm.

"Ronaldo giờ không còn chạy nhiều. Cậu ấy giống một tiền đạo chỉ chơi bên trong vùng cấm - kiểu cầu thủ rất hiếm ngày nay", chuyên gia Pereira phân tích. "Ronaldo là kiểu cầu thủ không phù hợp với lối chơi tập thể của những đội bóng hàng đầu ngày nay. Những PSG hay Bayern sẽ không muốn có cậu ấy trong đội hình".

Cristiano Ronaldo đệm bóng, ghi bàn giúp Bồ Đào Nha hạ Scotland 2-1 ở lượt hai bảng A Nations League trên sân Da Luz, Lisbon ngày 8/9. Ảnh: AFP

Điều này cũng có thể sẽ đặt ra những thử thách trong bài toán lắp ghép dành cho HLV Roberto Martinez ở tuyển Bồ Đào Nha. "Những đồng đội trẻ của Ronaldo ở tuyển, những người khoác áo Man City, Chelsea hay PSG, vốn đã quen với nhịp điệu và phong cách phối hợp kiểu khác, nên đôi khi họ cảm thấy bị giới hạn khi chơi cùng cậu ấy", Pereira nhận xét.

Khi Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết Euro 2024 vì thua Pháp trong loạt sút luân lưu, Ronaldo đá chính và cắm trên hàng công. Kể từ đó đến nay, cũng trong vai trò không đổi, anh đã ghi thêm 13 bàn ở cấp đội tuyển.

Do một trung phong khác của Bồ Đào Nha, là Goncalo Ramos, khó có khả năng được lựa chọn vì phải dự bị liên tục ở PSG mùa này, HLV Martinez chắc chắn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Ronaldo. Tình thế này, theo Pereira, là có cả mặt lợi lẫn hại, nhưng "cậu ấy vẫn chắc chắn sẽ là nhân vật trung tâm của sự chú ý".

Hoàng Thông (theo BBC Sport)