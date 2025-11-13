Motorola quay lại thị trường Việt với 5 mẫu smartphone

Motorola Rarz 60 (19 triệu đồng)

Rarz 60 là smartphone cao cấp nhất của Motorola bán tại VIệt Nam năm nay. Sản phẩm có thiết kế gập dạng vỏ sò giống Galaxy Z7 Flip và Oppo Find N3 Flip, điểm nhấn là bản lề titanium độ bền cao cùng mặt lưng sử dụng vật liệu vải hay giả da, cho cảm giác cầm thoải mái và lạ mắt hơn kính. Smartphone của Motorola có khả năng kháng bụi và nước IP48.

Máy có màn hình ngoài OLED kích thước 3,6 inch chiếm gần hết mặt trước và màn hình chính AMOED 6,9 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Thiết bị sử dụng chip Dimensity 7400X, RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB. Cụm camera kép gồm camera chính 50 megapixel và góc siêu rộng 13 megapixel. Máy ảnh selfie bên trong 32 megapixel. Tương tự các smartphone gập vỏ sò khác, Razr 60 hỗ trợ Flex View sử dụng màn hình ngoài để chụp ảnh selfie bằng camera chính. Pin dung lượng 4.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 33 W.