Motorola quay lại thị trường Việt với 5 mẫu smartphone

Motorola Rarz 60 (19 triệu đồng)
Rarz 60 là smartphone cao cấp nhất của Motorola bán tại VIệt Nam năm nay. Sản phẩm có thiết kế gập dạng vỏ sò giống Galaxy Z7 Flip và Oppo Find N3 Flip, điểm nhấn là bản lề titanium độ bền cao cùng mặt lưng sử dụng vật liệu vải hay giả da, cho cảm giác cầm thoải mái và lạ mắt hơn kính. Smartphone của Motorola có khả năng kháng bụi và nước IP48.
Máy có màn hình ngoài OLED kích thước 3,6 inch chiếm gần hết mặt trước và màn hình chính AMOED 6,9 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Thiết bị sử dụng chip Dimensity 7400X, RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB. Cụm camera kép gồm camera chính 50 megapixel và góc siêu rộng 13 megapixel. Máy ảnh selfie bên trong 32 megapixel. Tương tự các smartphone gập vỏ sò khác, Razr 60 hỗ trợ Flex View sử dụng màn hình ngoài để chụp ảnh selfie bằng camera chính. Pin dung lượng 4.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 33 W.
Motorola Edge 60 Fusion (9 triệu đồng)
Smartphone tầm trung của Motorola có thiết kế cong 3D với điểm độc đáo là mặt lưng sử dụng chất liệu da nhân tạo hoặc vải cho cảm giác cầm nắm tốt hơn kính. Máy đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ cùng khả năng kháng nước IP69. Edge 60 Fusion sử dụng màn hình P-OLED kích thước 6,7 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 4.500 nit.
Motorola trang bị cho điện thoại chip Dimensity 7400, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Cụm camera sau với camera chính 50 megapixel dùng cảm biến Sony LYT-700C hỗ trợ chống rung OIS, góc siêu rộng 13 megapixel và cảm biến ánh sáng để cân chỉnh màu sắc. Máy ảnh selfie 32 megapixel. Máy chạy Android 15 với giao diện Hello UI, pin 5.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 68 W.
Motorola G86 Power (6,6 triệu đồng)
G86 Power là sản phẩm nổi bật trong tầm giá với thiết kế khung sườn vuông vắn, mặt lưng nhựa với cụm camera lồi liền mạch lạ mặt. Máy có khả năng kháng nước IP54, màn hình pOLED kích thước 6,7 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 120 Hz, thuộc hàng tốt nhất phân khúc.
Motorola trang bị cho G86 Power chip xử lý Dimensity 7400, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Sản phẩm có camera chính 50 megapixel và camera góc siêu rộng 8 megapixel. Camera selfie 32 megapixel. Điểm nổi bật là pin dung lượng 6.720 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 33 W.
Motorola G35 5G (3,8 triệu đồng)
Smartphone của Motorola là điện thoại hỗ trợ 5G rẻ nhất trên thị trường. Sản phẩm có thiết kế vuông vắn phổ biến hiện nay. Điểm khác biệt là mặt lưng nhựa vân sần với cụm camera lồi liền mạch, khả năng kháng nước IP52.
Máy có màn hình IPS 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Sản phẩm trang bị hai camera sau với camera chính 50 megapixel và góc siêu rộng 8 megapixel. G35 5G sử dụng chip Unisoc T760, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Pin của máy có dung lượng 5.000 mAh và chỉ hỗ trợ sạc 20 W.
Motorola G06 Power (2,9 triệu đồng)
Smartphone rẻ nhất của Motorola trong lần ra mắt này có thiết kế tương tự "đàn anh" G35, điểm khác biệt nằm ở cụm camera. Sản phẩm không có khả năng kháng nước. G06 Power sử dụng màn hình IPS 6,88 inch độ phân giải HD+.
Thông số camera không khác G35 5G, với camera chính 50 megapixel và góc siêu rộng 8 megapixel. Camera trước 8 megapixel. Máy trang bị chip Helio G81 Extreme, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB. G06 Power hướng tới người dùng phổ thông cần smartphone pin khủng khi có dung lượng pin 7.000 mAh, tuy nhiên tốc độ sạc chỉ 20 W.
