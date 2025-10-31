Sự thật về video SVĐ World Cup chọc trời ở Arab Saudi

Arab SaudiVideo mô phỏng SVĐ chọc trời gây sốt gần đây là sản phẩm AI, được một người đàn ông ở Anh tạo ra trong vòng hai phút bằng điện thoại trước khi đi ngủ.

Đoạn video dài 10 giây mô tả công trình có tên Neom Sky, được cho là cao 300 mét, sức chứa 46.000 chỗ ngồi, nằm giữa dự án đô thị tương lai "The Line" của Saudi.

Hàng chục tờ báo quốc tế lớn và hàng triệu người xem đều tin rằng đây là sân bóng thực sự đang được chuẩn bị cho World Cup 2034.

Saudi xây 'SVĐ chọc trời' cho World Cup 2034 Video về sân vận động Neom Sky này là sản phẩm của AI.

Thế nhưng, toàn bộ đoạn phim ấy không hề do Arab Saudi hay các nhà phát triển dự án tạo ra. Người đứng sau là Liam Hawes, 34 tuổi, sống ở East Sussex (Anh). Anh đã làm video này chỉ trong hai phút bằng điện thoại trước khi đi ngủ, và chỉ tốn vỏn vẹn 35 xu Anh (khoảng 10.000 đồng).

"Tôi chỉ nảy ra ý tưởng thử tạo một sân bóng trên nóc tòa nhà chọc trời, vì nghĩ hình ảnh đó sẽ gây chú ý toàn cầu", Hawes kể với báo Anh Sportmail. "Tôi dùng trình thiết kế AI để dựng ý tưởng, mất chừng hai hoặc ba phút. Không ngờ chỉ vài giờ sau, video đã được chia sẻ hàng chục nghìn lần và lan khắp thế giới".

Hawes không hề biết tới dự án thật của Arab Saudi, và càng bất ngờ khi thấy video của anh xuất hiện trên bản tin truyền hình hàng đầu. "Bạn bè, thậm chí mẹ tôi, đều gọi điện hỏi: 'Cái video trên tin tức kia là của con đúng không?' Thật điên rồ", anh nói.

Liam Hawes, 34 tuổi, tạo ra video này chỉ trong hai phút bằng điện thoại trước khi đi ngủ.

Trang Facebook "Hypora Ultraworks" mà Hawes lập đầu tháng này - nơi anh đăng video - đã thu hút gần 350 triệu lượt xem chỉ sau vài tuần. Dù vậy, anh không kiếm được đồng nào vì chưa thể bật tính năng kiếm tiền. "Tôi lập tài khoản chỉ để học về AI, ai ngờ lại thành hiện tượng", anh cười.

Dù video của Hawes là giả, ý tưởng về SVĐ chọc trời lại không hoàn toàn phi thực tế. Arab Saudi đang có kế hoạch xây dựng sân Neom Sky trong khu đô thị "The Line" - một siêu dự án thành phố thông minh không ô tô, kéo dài chỉ vài trăm mét nhưng cao tương đương tòa 102 tầng Empire State tại New York.

Những hình ảnh trên trang Facebook chính thức của Neom cho thấy thiết kế rất khác biệt của sân vận động Sky so với bản dựng bằng AI.

Khi giành quyền đăng cai World Cup 2034, Saudi cam kết mang đến những SVĐ độc nhất vô nhị. Trong số 15 sân dự kiến tổ chức giải đấu, hiện mới bốn công trình được xây dựng xong.

Theo công bố trước đó, sân Neom Sky thật dự kiến có sức chứa gần 50.000 chỗ, bốn khu tập luyện và hơn 2.000 ghế hạng VIP. Bên cạnh đó, 8 sân khác của World Cup 2034 sẽ đặt ở thủ đô Riyadh, gồm King Salman International Stadium với sức chứa hơn 90.000 chỗ - nơi diễn ra trận khai mạc và chung kết.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử được tổ chức tại Trung Đông, sau Qatar 2022. Do thời tiết khắc nghiệt, giải đấu dự kiến cũng diễn ra vào mùa đông, trong khoảng tháng 11-12.

Hồng Duy (theo Daily Mail)