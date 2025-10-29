Tranh cãi về SVĐ chọc trời ở World Cup 2034

Theo bản thiết kế của siêu dự án Neom Sky, Arab Saudi có thể khai trương sân vận động chọc trời đầu tiên trên thế giới vào dịp World Cup 2034.

Theo nguồn tin được truyền thông Anh dẫn lại, SVĐ đặc biệt sẽ nằm ở độ cao hơn 300 mét so với mặt đất, trong khu đô thị tương lai The Line - một phần của đại dự án Neom trị giá hàng trăm tỷ USD ở vùng tây bắc Saudi.

Sân có sức chứa 46.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo phong cách siêu hiện đại, chỉ có thể lên xuống bằng hệ thống thang máy tốc độ cao.

Saudi xây 'SVĐ chọc trời' cho World Cup 2034 Video cho thấy ý tưởng về sân vận động Neom Sky.

Điều này khiến tính khả thi của dự án lập tức bị đặt dấu hỏi. Hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội X tỏ ra hoài nghi, thậm chí chế giễu.

"Hàng chục nghìn người đi lên bằng thang máy rồi cùng xuống sau trận đấu? Không, cảm ơn", một người viết.

Người khác bình luận: "Đẹp thì có đẹp, nhưng rủi ro về an toàn, giao thông và ứng phó khẩn cấp là điều không thể xem nhẹ".

Có ý kiến còn hài hước: "Thử tưởng tượng xem, bạn đang đi dưới đường thì một quả bóng từ trên trời rơi trúng đầu".

Dù đoạn video gây xôn xao nhiều khả năng là sản phẩm của AI, dự án Neom Sky thực tế đã được chính quyền Saudi xác nhận. Trên trang Facebook chính thức, bản phác thảo gốc từng được đăng tải từ năm 2024, cho thấy thiết kế tương lai, nhưng ở độ cao vừa phải hơn so với video lan truyền.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được khởi công vào năm 2027 và hoàn tất vào 2032, hai năm trước khi World Cup khởi tranh. Neom Sky là một phần trong tầm nhìn dài hạn của Saudi nhằm biến "The Line" thành thành phố thông minh, không xe hơi và hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.

Nếu được thực hiện, Neom Sky sẽ trở thành biểu tượng công nghệ và kiến trúc của bóng đá thế giới. Nhưng giới chuyên gia cho rằng việc đảm bảo an toàn, thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy và vận hành cho 46.000 khán giả ở độ cao 300 mét là thách thức khổng lồ.

Một kỹ sư xây dựng tại Milan nhận định: "Về mặt kỹ thuật, điều đó không phải là không thể, nhưng chi phí, rủi ro và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế có thể khiến dự án đội vốn gấp nhiều lần. 'Sân vận động chọc trời' nghe thật ấn tượng, nhưng bóng đá cần nhiều hơn là một công trình để gây choáng".

Những hình ảnh trên trang Facebook chính thức của Neom cho thấy thiết kế rất khác biệt của sân vận động Sky.

Khi giành quyền đăng cai World Cup 2034, Saudi cam kết mang đến những SVĐ độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, trong số 15 sân dự kiến tổ chức giải đấu, hiện mới bốn công trình được xây dựng xong.

Tám sân trong số đó sẽ đặt tại thủ đô Riyadh, bao gồm King Salman với sức chứa gần 93.000 chỗ, nơi diễn ra trận khai mạc và chung kết. Ngoài ra còn có Qiddiya Coast và Prince Mohammed bin Salman - các SVĐ được xây dựng ngay trên nóc tòa nhà cao tầng.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử được tổ chức tại Trung Đông, sau Qatar 2022. Do thời tiết khắc nghiệt, giải đấu dự kiến cũng diễn ra vào mùa đông, trong khoảng tháng 11-12.

Phát biểu hồi đầu tháng 10, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng thế giới bóng đá cần cởi mở hơn trong việc thích ứng với điều kiện khí hậu toàn cầu. "Không chỉ với World Cup, mà với cả bóng đá nói chung, việc thi đấu vào tháng 7 tại nhiều nơi ở châu Âu hay châu Á đều rất nóng. Có lẽ chúng ta cần xem xét lại lịch thi đấu toàn cầu", ông nói. "Điều quan trọng là tối ưu hóa lịch trình vì lợi ích của mọi bên, cầu thủ, người hâm mộ và các CLB".

Hồng Duy (theo Daily Mail)