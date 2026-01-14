Sự thật về tiền thưởng Mỹ Mở rộng của Alcaraz

Tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz nhận tấm séc 5 triệu USD tiền thưởng Mỹ Mở rộng 2025, nhưng thực tế chỉ mang về nhà chưa đến một nửa con số đó.

Theo tay vợt nữ số 20 thế giới Karolina Muchova, các tay vợt đang phải chịu khoản thuế khổng lồ cho thu nhập hàng năm. Cụ thể, tay vợt CH Czech tiết lộ rằng Carlos Alcaraz chỉ bỏ túi khoảng 2,7 triệu USD cho danh hiệu Mỹ Mở rộng năm ngoái, bởi phải đóng thuế liên bang và tiểu bang tại xứ cờ hoa.

Do thu nhập vượt ngưỡng 609.000 USD, Alcaraz phải chịu thuế liên bang 37%, tương đương 1,85 triệu USD khoản thưởng Mỹ Mở rộng. Thiệt hại cho tay vợt Tây Ban Nha nghiêm trọng hơn nếu phải đóng thuế tiểu bang New York, nơi chịu một trong những mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất Mỹ. Theo luật, người thu nhập từ 1,08 triệu đến 5 triệu USD sẽ nộp cho cơ quan thuế New York 9,65%.

Alcaraz đánh thuận tay trong trận chung kết Mỹ Mở rộng 2025 với Sinner, trên sân Arthur Ashe, New York hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: USO

"Tôi không biết Alcaraz có phải gánh thêm thuế ở quê nhà hay không. Nhưng cậu ấy thậm chí chỉ nhận chưa tới một nửa số tiền thưởng được công bố", Muchova chia sẻ với báo Anh, Express ngày 13/1. "Các giải đấu ngày càng kéo dài và so với các môn thể thao khác, phần của chúng tôi rất nhỏ. Chỉ một trong 200 người dự Mỹ Mở rộng được mức thưởng như Alcaraz".

Theo Express, một hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Tây Ban Nha và Mỹ đã giúp Alcaraz đỡ phải nộp thêm một khoản thuế nữa khi trở về nhà. Dù vậy, nếu tính trung bình, các tay vợt chỉ thực sự bỏ túi khoảng một nửa tiền thưởng mà họ kiếm trong cả mùa giải.

"Chúng tôi còn chịu rất nhiều chi phí khác", Muchova phàn nàn. "Đó là tiền lương cho nhân viên, quản lý, chuyên gia, HLV, chỗ ăn ở và việc đi lại. So với một ngôi sao hàng đầu ở các môn thể thao, tôi nghĩ thu nhập của Alcaraz hay Sabalenka không hề cao".

Muchova là một trong những ngôi sao ủng hộ đơn kiện của Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (PTPA) với ATP, WTA, ITF và chủ sở hữu bốn Grand Slam để đòi thêm quyền lợi tài chính cho các tay vợt. Theo cô, các tay vợt nhóm dưới gần như không có cơ hội phát triển, thậm chí chật vật mưu sinh, vì tiền thưởng không đủ.

PTPA vẫn đang theo đuổi vụ kiện trên diện rộng và gần đây đạt một số mục đích, bao gồm việc Australia Mở rộng muốn đàm phán dàn xếp với tổ chức này, thay vì gặp nhau ở tòa. Novak Djokovic, người đồng sáng lập PTPA, gần đây đã rời tổ chức vì mâu thuẫn về mục tiêu đấu tranh.

Vy Anh