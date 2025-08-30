Tay vợt nữ bị bạn trai cũ quấy phá ở Mỹ Mở rộng

MỹHạt giống số 11 Karolina Muchova hoảng loạn khi bạn trai cũ chọn ngồi đối diện băng ghế của cô, ở trận thắng Sorana Cristea tại vòng hai.

Muchova đột nhiên trở nên căng thẳng ngay từ set một khi thấy bạn trai cũ ngồi đối diện trên khán đài. Trọng tài phải hỏi xem cô có cần giúp đỡ không. Tay vợt CH Czech bị căng cứng tâm lý, để đối thủ Cristea dẫn 4-1. Tuy nhiên, đẳng cấp của hạt giống số 11 sau đó được thể hiện, giúp cô vượt khó với chiến thắng 7-6(0), 6-7(3), 6-4 hôm 29/8.

Sau khi trải qua trận đấu dài gần ba giờ đồng hồ, Muchova nói sự có mặt của bạn trai cũ là nguyên nhân khiến cô mất tập trung và cảm thấy sợ hãi, dù không có chuyện gì xảy ra từ khán đài.

Muchova mừng một điểm thắng trong trận gặp Cirstea, ở vòng hai Mỹ Mở rộng tại tổ hợp Flushing Meadows, New York hôm 29/8. Ảnh: Reuters

"Chuyện rõ ràng không liên quan tới tennis nên tôi không muốn nói nhiều", tay vợt 29 tuổi chia sẻ. "Bạn trai cũ đã xuất hiện nhiều lần, đôi khi ở những nơi mà anh ta không nên xuất hiện. Anh ta luôn ngồi gần nơi tôi ngồi, hoặc phía đối diện. Vì vậy tôi hơi sợ một chút. Tôi đã hỏi xem liệu anh ta có thể di chuyển tới chỗ khác được không. Anh ta không đi, nhưng sau đó đã bỏ đi. Từ đó, tôi mới tập trung trở lại với trận đấu".

Muchova từng lên số tám thế giới cách đây hai năm và hiện đứng thứ 13. Cô vào bán kết Mỹ Mở rộng hai năm gần nhất và năm ngoái đứng thứ tư đơn nữ Olympic Paris. Cô cũng từng vào chung kết Roland Garros 2023 và bán kết Australia Mở rộng 2021.

Đầu năm nay, Muchova chứng kiến sự cố tương tự xảy ra với đối thủ Emma Raducanu. Khi hai tay vợt gặp nhau ở Dubai Mở rộng, Raducanu đã bị một CĐV nam theo sát và quấy rối bằng lời nói. Tay vợt Vương quốc Anh phải nhờ trọng tài can thiệp và WTA sau đó đã đình chỉ việc tới sân xem trận đấu của người này, trong thời gian đánh giá mức độ nguy hiểm của anh ta.

Ở vòng ba Mỹ Mở rộng, Muchova gặp đồng hương CH Czech Linda Noskova, còn Raducanu đã dừng bước sau khi thua Elena Rybakina 1-6, 2-6.

Vy Anh