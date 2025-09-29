Sự thật về thủ dâm và hormone nam tính

Thủ dâm là hành vi tình dục tự thân phổ biến ở nam giới, ảnh hưởng đến hormone nam tính testosterone tùy tần suất và thói quen.

Theo TS.BS.CK2. Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, thủ dâm thường gắn liền với sự khám phá bản thân và nhu cầu giải tỏa sinh lý. Hành vi này có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hormone sinh dục nam, đặc biệt là testosterone, nhưng nhiều quan niệm về nó vẫn còn sai lệch hoặc cực đoan.

Testosterone là hormone sinh dục chính ở nam giới, duy trì khả năng sinh lý, khối cơ, mật độ xương, điều hòa ham muốn tình dục và ảnh hưởng đến tâm trạng. Khi nhận kích thích tình dục - kể cả thủ dâm - não bộ kích thích tuyến yên, thúc đẩy tinh hoàn sản xuất testosterone. Mức hormone có thể biến động nhẹ ngay sau cực khoái và trở về bình thường trong vòng vài giờ.

Thủ dâm điều độ có thể mang lại nhiều lợi ích cho nam giới, từ giảm stress, cải thiện giấc ngủ và hạ cortisol - hormone ức chế testosterone - đến tăng tuần hoàn máu ở vùng chậu, duy trì phản xạ sinh dục và ổn định nội tiết. Kìm nén nhu cầu tình dục lâu dài có thể gây căng thẳng tâm lý hoặc rối loạn hành vi, trong khi thủ dâm điều độ giúp kiểm soát nhu cầu mà không ảnh hưởng tiêu cực đến testosterone.

Tuy nhiên, thủ dâm quá mức lại có thể gây một số tác động tiêu cực, bao gồm giảm testosterone tạm thời sau phóng tinh quá nhiều. Thủ dâm kết hợp xem phim khiêu dâm nhiều lần mỗi ngày có thể gây nghiện, làm giảm thụ thể dopamine trung ương, dẫn đến hội chứng giảm hứng thú tình dục thực tế. Một số trường hợp cá biệt, nam giới mệt mỏi, đau cơ, lo âu hoặc tụt năng lượng sau mỗi lần phóng tinh, còn gọi hội chứng hậu xuất tinh (POIS) do liên quan đến phản ứng viêm hoặc miễn dịch, làm ảnh hưởng chu kỳ nội tiết.

Các nghiên cứu cho thấy kiêng xuất tinh ngắn hạn có thể tăng testosterone tạm thời. Cụ thể, kiêng xuất tinh trong 7 ngày có thể làm hormone tăng lên khoảng 145%, nhưng sau đó trở về mức bình thường. Ngay cả khi xuất tinh, testosterone chỉ giảm nhẹ trong vài giờ và không ảnh hưởng tổng mức trung bình trong ngày. Tuy nhiên, nam giới lệ thuộc thủ dâm và phim khiêu dâm có thể gặp giảm phản xạ tình dục thực, testosterone sáng giảm và cảm giác mệt mỏi sau mỗi lần hành vi lặp đi lặp lại.

Bác sĩ Duy khuyến nghị nam giới duy trì tần suất thủ dâm hợp lý, khoảng 2-3 lần một tuần, để không ảnh hưởng đến sinh hoạt và hiệu suất sống, đồng thời tránh lệ thuộc vào nội dung khiêu dâm hay các kích thích ảo dễ gây xáo trộn nhận thức tình dục. Lối sống lành mạnh, bao gồm ngủ đủ, vận động và giảm stress, ảnh hưởng quan trọng đến testosterone hơn so với thủ dâm. Cần cảnh giác với các dấu hiệu nghiện tình dục, POIS hoặc giảm hứng thú thực. Thăm khám chuyên khoa khi cần.

Lê Phương