Sự thật phía sau các cuộc phẫu thuật kéo chân 'cực kỳ đau đớn'

Hãy tưởng tượng bạn tự nguyện làm gãy chân của chính mình - không phải trong một tai nạn, mà trong một cuộc phẫu thuật được lên kế hoạch cẩn thận - để tăng thêm vài cm chiều cao. Trớ trêu thay, đây là thực tế đối với một số người trải qua phẫu thuật kéo dài chi, một thủ thuật y tế - trong đó xương được phẫu thuật làm gãy và từ từ kéo giãn để người đó cao hơn.

Từng chỉ dành để điều chỉnh các chấn thương chân nghiêm trọng hoặc dị tật bẩm sinh, thủ thuật này ngày càng được tìm kiếm như một lựa chọn thẩm mỹ, tự nguyện. Hành trình này dài, đau đớn và tốn kém, nhưng đối với nhiều người, sức hấp dẫn của việc tăng thêm chiều cao và sự tự tin lớn hơn những rủi ro.

Giáo sư Tim Briggs, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, giám đốc NHS England, cho biết phẫu thuật kéo dài chân "không phải là một giải pháp nhanh chóng".

"Đây là một thủ thuật nghiêm trọng, xâm lấn, có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân khi có nhu cầu lâm sàng thực sự, nhưng kèm theo rủi ro đáng kể. Bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nhiều tháng điều trị, có thể vô cùng đau đớn, với nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương dây thần kinh, máu đông, thậm chí tàn tật vĩnh viễn", ông nói.

Phẫu thuật kéo dài chi hoạt động như thế nào?

Phẫu thuật kéo dài chi, ban đầu được thiết kế để điều chỉnh các biến dạng xương, đã phát triển thành một phương pháp tăng chiều cao vì mục đích thẩm mỹ.

Thủ thuật này bao gồm việc cắt xương đùi hoặc xương chày (xương đùi hoặc xương ống chân), sau đó chèn một khung cố định bên ngoài hoặc một thanh kim loại từ tính bên trong. Các thiết bị này từ từ kéo các đoạn xương ra xa nhau, thúc đẩy xương mới hình thành trong khoảng trống, một quá trình được gọi là tạo xương theo phương pháp kéo giãn.

Sử dụng các khung cố định bên ngoài như thiết bị Ilizarov, bệnh nhân hoặc người chăm sóc phải tự điều chỉnh thiết bị hàng ngày. Các thanh kim loại bên trong, được kiểm soát bằng từ tính (ví dụ: hệ thống PRECICE), mang lại một lựa chọn ít xâm lấn hơn với nguy cơ nhiễm trùng giảm.

Khả năng tăng chiều cao và lợi ích

Hầu hết cá nhân tăng thêm được từ 5 đến 8 cm chiều cao từ phẫu thuật xương đùi, với tổng số có thể tăng từ 13 đến 15 cm nếu cả xương đùi và xương chày đều được điều trị.

Lợi ích bao gồm một cơ thể cân đối hơn, sự tự tin được cải thiện và sự giải tỏa về tâm lý, đặc biệt đối với những người tương đối thấp hoặc cảm thấy bị hạn chế bởi chiều cao của họ.

Chi phí và khả năng tiếp cận

Cùng với việc khá đau đớn, đây là một cuộc phẫu thuật có chi phí cao, đặc biệt khi được thực hiện vì thẩm mỹ. Ở Mỹ, giá dao động từ 120.000 đến 250.000 USD, đôi khi thúc đẩy du lịch y tế đến các địa điểm có giá cả phải chăng hơn.

Các ước tính khác bao gồm 90.000 đến 95.000 bảng Anh ở Anh và khoảng 125.000 USD (xương đùi) hoặc 135.000 USD (xương chày) tại các trung tâm chuyên khoa.

Đôi chân một bệnh nhân sau phẫu thuật lắp khung định hình. Ảnh: Minh Hiếu

Quá trình đau đớn, vất vả và hồi phục

Quá trình này đòi hỏi thể chất rất cao bởi gây ra nhiều tổn thất. Đau đớn sau phẫu thuật được kiểm soát tại bệnh viện, nhưng cuộc đấu tranh thực sự đến trong quá trình kéo giãn hàng ngày chậm rãi và vật lý trị liệu chuyên sâu.

Có bệnh nhân mô tả những đêm không ngủ, kéo giãn hàng ngày bằng một chiếc cờ lê lục giác, và vật lý trị liệu mãn tính để học lại cách đi bộ. Nhiều người thấy trải nghiệm này giống như tra tấn thời trung cổ, với cơn đau dây thần kinh dữ dội, gân kheo bị căng và căng thẳng về cảm xúc.

Rủi ro và biến chứng

Các rủi ro nghiêm trọng đi kèm với thủ thuật này gồm nhiễm trùng, đặc biệt là với các khung cố định bên ngoài, vốn đưa các chốt qua da. Tổn thương dây thần kinh và cơ, cứng khớp, co rút và viêm khớp theo thời gian. Hỏng thiết bị, chẳng hạn như gãy thanh kim loại, hoặc xương không cứng lại đúng cách (không liền).

Các trường hợp nghiêm trọng bao gồm cục máu đông, "hội chứng vũ công ba lê" (gân Achilles bị căng quá mức), và thậm chí tử vong.

Tại sao mọi người vẫn lựa chọn?

Mặc dù khá đau đớn, nhiều người vẫn đăng ký phẫu thuật kéo dài chi. Hầu hết họ làm điều đó vì bị thúc đẩy bởi áp lực xã hội, lòng tự trọng, hoặc sự bất an trong việc hẹn hò, và chấp nhận sự đánh đổi. Một số người cảm thấy nó thay đổi cách họ được nhìn nhận - sự tôn trọng, cơ hội và sự tự tin lớn hơn.

Tuy nhiên, bất kể lý do là gì, các chuyên gia cảnh báo rằng việc tìm kiếm sự công nhận thông qua vóc dáng có thể là "một con dốc trơn trượt".

