Sự sụp đổ của 'Thần trượt băng' tại Olympic mùa Đông

ItalyTừ đỉnh cao kỳ vọng, VĐV Mỹ Ilia Malinin rơi xuống vực thẳm thất vọng chỉ trong bốn phút trượt băng nghệ thuật tự do tại Olympic Milan-Cortina 2026.

Sau bài thi ngắn của nội dung cá nhân nam hôm 10/2, Malinin đứng đầu với 108,16 điểm. Đối thủ lớn nhất của anh, Yuma Kagiyama, mắc sai sót trong bài tự do tối 13/2. Cục diện mở ra theo hướng có lợi cho đại diện Mỹ. Anh thậm chí không cần mạo hiểm với cú nhảy xoay bốn vòng rưỡi (quad axel) vẫn có thể giành HC vàng nếu hoàn thành ba hoặc bốn cú xoay bốn vòng (quad) gọn gàng.

Điều này tưởng như tất yếu với VĐV duy nhất từng hoàn thành cú quad axel. Nhưng Olympic không phải một giải đấu thông thường.

Cú ngã của Ilia Malinin trong bài thi tự do, nội dung cá nhân nam trượt băng nghệ thuật ở nhà thi đấu Milano, Italy tối 13/2/2026. Ảnh: Reuters

Bài tự do của Malinin khởi đầu suôn sẻ với cú bốn vòng lật (quad flip) gần như hoàn hảo. Anh tiếp đất chắc chắn, nhận hơn 15 điểm, nền tảng lý tưởng cho phần thi vốn được thiết kế dày đặc bảy cú quad. Tiếp theo là khoảnh khắc được chờ đợi nhất: quad axel. Cả khán đài nín lặng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện cú nhảy lịch sử chưa từng xuất hiện ở Olympic, Malinin hủy động tác giữa chừng và hạ xuống thành một vòng rưỡi (single axel). Từ mức điểm cơ bản 12,50 (chưa tính thưởng kỹ thuật), anh chỉ còn hơn một điểm.

Đó là vết rạn đầu tiên.

Malinin kịp gượng dậy bằng cú nhảy bốn vòng bằng mũi chân (quad lutz) thành công, nhưng sự trơn tru không kéo dài. Cú xoay bốn vòng bằng cạnh lưỡi giày (quad loop) bị hạ xuống hai vòng (double loop). Một tổ hợp bốn vòng mũi chân (quad lutz) và ba vòng lật (triple flip) đổ sụp khi anh ngã trên băng.

Ở nửa sau chương trình, cú bốn vòng cạnh (quad salchow) tiếp tục kết thúc bằng một lần chạm lưng xuống mặt băng lạnh. Trong số bảy cú quad dự kiến, Malinin chỉ hoàn thành trọn vẹn ba lần.

Điểm kỹ thuật của anh dừng ở 76,61, thấp hơn nhà vô địch tới hơn 38 điểm. Tổng điểm tự do 156,33 kéo anh từ vị trí dẫn đầu xuống thứ tám chung cuộc với 264,49 điểm, kém thành tích cá nhân tốt nhất gần 70 điểm. Với một VĐV thường xuyên chạm ngưỡng 330 điểm, khoảng cách này tương đương một sự sụp đổ.

Người hưởng lợi lớn nhất là Mikhail Shaidorov. Xuất phát từ vị trí thứ năm sau bài ngắn, đại diện Kazakhstan thi đấu ổn định, đạt 291,58 điểm để giành HC vàng. Khi điểm số hiện lên, anh ôm mặt vì không tin nổi mình đã trở thành nhà vô địch Olympic đầu tiên của quốc gia Trung Á ở môn trượt băng nghệ thuật. Kagiyama giành bạc, còn Shun Sato mang về tấm đồng cho Nhật Bản.

Nhà vô địch Mikhail Shaidorov. Ảnh: Reuters

Nếu chỉ nhìn vào bảng điểm thành phần, có thể thấy Malinin không thua về nghệ thuật. Điểm thành phần của anh chỉ kém Shaidorov hơn hai điểm. Vấn đề nằm ở các cú nhảy. Trong hệ thống chấm điểm hiện đại, một cú quad thành công tạo ra chênh lệch lớn. Ngược lại, hạ cấp hoặc ngã có thể khiến VĐV mất hàng chục điểm. Malinin mất gần 72 điểm so với kịch bản lý tưởng của bản thân, con số đủ để biến ứng viên số một thành kẻ ngoài cuộc.

Điều đáng nói, anh vẫn trình diễn một cú lộn (backflip) ấn tượng ở phần biên đạo, lần thứ ba ở Olympic 2026 và sau gần 50 năm động tác này bị cấm. Cú lộn khuấy động khán đài nhưng không được tính vào điểm kỹ thuật.

Sau phần thi, Malinin thừa nhận thất bại mang tính tinh thần. "Đó chắc chắn là vấn đề tâm lý. Bầu không khí Olympic thật điên rồ, không giống bất kỳ giải đấu nào", anh nói. "Nếu được dự Thế vận hội 2022 để tích lũy kinh nghiệm, có lẽ mọi chuyện đã khác. Dẫu vậy, tôi có thể đã quá tự tin khi bước vào cuộc tranh tài".

Ilia Malinin 21 tuổi, lần đầu dự Olympic mùa Đông, nhưng có biệt danh "Thần nhảy xoay bốn vòng". Anh là người duy nhất thực hiện thành công cú xoay bốn vòng rưỡi ở một giải quốc tế. Tuy nhiên, VĐV Mỹ không thể tái hiện cú nhảy đó ở Olympic.

Lịch sử thể thao từng chứng kiến những khoảnh khắc tương tự, khi áp lực của sân khấu lớn nhất thế giới bẻ gãy những nhà vô địch. Ở Milan-Cortina, đến lượt Malinin trải nghiệm mặt trái của ánh hào quang.

