'Thần trượt băng' Ilia Malinin và tham vọng phá vỡ giới hạn vật lý

ItalyVĐV trượt băng nghệ thuật Mỹ Ilia Malinin được kỳ vọng trở thành người đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy xoay bốn vòng rưỡi tại Olympic mùa Đông.

Nhiều năm trước khi cảm nhận áp lực ngột ngạt của tư cách ứng viên HC vàng Olympic mùa Đông, Malinin thường mở nhạc thật lớn tại sân băng ở Bắc Virginia và ngẫu hứng biểu diễn khi chỉ là một cậu bé.

Như rơi vào trạng thái xuất thần, anh phiêu theo giai điệu, lộn, xoay, bật nhảy theo những cách mà môn thể thao này trước đó chưa từng chứng kiến. Một mình trên mặt băng, Malinin tưởng tượng cảnh được biểu diễn trước khán đài cuồng nhiệt, đầy ắp khán giả.

Ilia Malinin thi đấu nội dung đồng đội trượt băng nghệ thuật Olympic mùa Đông 2026 ở Milano, Italy. Ảnh: New York Times

Giờ đây, ở tuổi 21, là sinh viên đại học đến từ thị trấn Vienna, bang Virginia, anh có cơ hội đó trên sân khấu lớn nhất của trượt băng nghệ thuật. Trong lần đầu dự Olympic, nỗ lực của Malinin giúp Mỹ giành HC vàng nội dung đồng đội tại Milano. Sau đó, anh bước vào phần thi đơn nam với tư cách ứng viên hàng đầu.

Ban đầu, Malinin thừa nhận bị choáng ngợp bởi bầu không khí Olympic. Áp lực, sự chú ý và kỳ vọng trở thành nhà vô địch khiến anh nhiều lúc rơi vào trạng thái không thoải mái. Nhưng sau nội dung đồng đội, Malinin tự nhận đã kiểm soát được mọi thứ.

Scott Hamilton, nhà vô địch Olympic 1984 và bình luận viên lâu năm của môn trượt băng, cho rằng những khán giả chưa từng xem Malinin thi đấu nên chuẩn bị tinh thần. Theo ông, những gì VĐV người Mỹ thể hiện giống như bước ra từ tương lai 50 năm sau, để cho thấy môn thể thao này có thể tiến xa đến đâu.

Chỉ trong vài năm, Malinin đã làm mới trượt băng nghệ thuật bằng những yếu tố nguy hiểm chưa ai khác thực hiện được, nổi bật nhất là cú nhảy quadruple axel (4A), đòi hỏi vận tốc và sức mạnh khổng lồ vì VĐV phải xoay bốn vòng rưỡi trên không.

Tự nhận biệt danh "Quad God" (Thánh xoay bốn vòng), Malinin lại cảm thấy hành trình lên đỉnh cao kéo dài rất lâu. Anh là con của hai cựu VĐV Olympic sinh ra tại Nga, Tatiana Malinina và Roman Skorniakov. Bà Tatiana và ông Roman từng thi đấu cho Uzbekistan và hiện là HLV của con trai. Tuy vậy, tuổi thơ của Malinin không gắn chặt với sân băng.

Anh chỉ bắt đầu trượt băng năm 6 tuổi, sau khi nài nỉ được thử. Cha mẹ cho anh tự do trải nghiệm như một đứa trẻ bình thường. Malinin học thể dục dụng cụ, chơi bóng đá, tennis, bóng rổ. Anh trượt ván và thậm chí tập parkour quanh sân băng, bật nhảy qua các chướng ngại vật một cách dễ dàng.

Malinin cho rằng bản thân hợp với parkour nhờ khả năng cảm nhận vị trí cơ thể trên không, phẩm chất anh tự so sánh với nhà vô địch thể dục dụng cụ Simone Biles. Cảm giác không gian đó sau này trở thành nền tảng cho những cú xoay nhiều vòng đầy rủi ro.

Năm 13 tuổi, Malinin thực hiện thành công cú nhảy 4 vòng đầu tiên, rồi tự đặt biệt danh "Quadg0d" trên Instagram. Sau sinh nhật 17 tuổi một tháng, anh giành HC bạc tại giải vô địch quốc gia 2022 ở Nashville. Tuy nhiên, vì bị đánh giá thiếu kinh nghiệm, Malinin không được chọn vào đội tuyển dự Olympic Bắc Kinh 2022.

Anh theo dõi Thế vận hội từ nhà, suy nghĩ và lên kế hoạch. 7 tháng sau khi huyền thoại Nhật Bản Yuzuru Hanyu thử nhưng thất bại với cú 4A ở Bắc Kinh, Malinin khi ấy 17 tuổi, thực hiện thành công cú nhảy này. Từ đó, 4A trở thành "đặc sản" trong bài thi tự do của anh. Malinin đã thực hiện thành công hơn 10 lần trong thi đấu, biến bản thân thành "tên lửa" cao 1,73 m với mái tóc vàng rối và trang phục lấp lánh.

Malinin ở tuổi 17, giành HC bạc trượt băng nghệ thuật Mỹ ở Nashville, Tennessee năm 2022, nhưng không được chọn dự Olympic mùa Đông 2022. Ảnh: New York Times

Không dừng ở đó, anh còn đưa vào chương trình những động tác mang màu sắc nhào lộn như trong phim The Matrix (Ma trận), trong đó có động tác Raspberry Twist, khiến cơ thể trông như xoay giữa một cơn lốc. Theo Evan Lysacek, nhà vô địch Olympic Vancouver 2010, những động tác kiểu này từng bị xem là chuyện đùa vì không ai tin có thể thực hiện.

Brian Boitano, HC vàng Olympic 1988, lại có nỗi lo khác. Ông cho rằng Malinin khiến những kỹ thuật từng bị xem là bất khả thi, thậm chí thách thức các giới hạn vật lý, trở nên dễ dàng. Ngay cả Boitano đôi khi cũng không phân biệt được đó là 3A (triple axel) hay 4A (quadruple axel) nếu không hỏi người ngồi cạnh.

Từ năm 2023, Malinin giành 4 chức vô địch quốc gia và hai danh hiệu thế giới, liên tục phá kỷ lục điểm số của bản thân. Tháng 12/2025, anh trở thành người đầu tiên thực hiện thành công 7 cú nhảy 4 vòng trong một bài thi.

Để mô tả khoảng cách giữa Malinin và phần còn lại, Hamilton ví von bằng bóng bầu dục Mỹ. Khi Malinin thắng giải Skate Canada vào tháng 11/2025 với cách biệt 76,6 điểm, ông nói điều đó tương đương ghi 10 cú touchdown. Trong khi, một trận bóng bầu dục Mỹ trung bình chỉ có tổng cộng khoảng 5, 6 cú touchdown.

Tại nội dung đồng đội Olympic ở Milano, cách biệt không lớn như thường lệ, nhưng Malinin vẫn khiến khán giả phấn khích. Anh thực hiện cú lộn ngược (backflip) hợp lệ thứ hai trong lịch sử Olympic, và là cú đầu tiên trong 50 năm. Tiếng reo hò từ khán đài vang lên như muốn làm rung chuyển cả nhà thi đấu. Huyền thoại quần vợt Novak Djokovic cũng phải ôm đầu và bật dậy vì kinh ngạc.

Malinin tin rằng bản thân có thể đưa trượt băng nghệ thuật trở lại dòng chảy chính của thể thao Mỹ, sánh ngang các môn chuyên nghiệp như bóng rổ hay bóng bầu dục. Anh muốn trở thành gương mặt đại diện của môn này. Trước Olympic, Malinin xuất hiện trên các tạp chí như Vanity Fair, mặc Dior, in hình trên máy bán nước Coca-Cola, và tham gia quảng cáo cho Honda, Samsung.

Anh mong công chúng biết đến tên các VĐV trượt băng, và trẻ em đổ về sân băng học môn này. Chiếc áo khoác đặt riêng của Malinin có in "4A" sau lưng và "Quad God" phía trước, biểu tượng cho tham vọng cá nhân lẫn định hướng thương hiệu.

Tuy nhiên, khi đặt chân đến Milano, mọi kỳ vọng có lúc trở thành gánh nặng. Malinin thừa nhận Olympic khác hẳn các giải đấu trước. Áp lực và sự chú ý khiến anh có những ngày suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng tâm trạng.

Ở quê nhà, anh có thể giải tỏa bằng cách lắp lego xe đua, chơi Minecraft. Sau chức vô địch thế giới năm ngoái, bố mẹ tặng anh hai chú mèo con, điều mà anh nói khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng tại Olympic, Malinin phải tìm cách khác để cân bằng. HC vàng đồng đội đã nằm trong tay. Mục tiêu tiếp theo là HC vàng cá nhân, một bước tiến trong hành trình dài hơn mà anh ấp ủ từ những buổi trượt băng ngẫu hứng thời niên thiếu. VĐV 21 tuổi chỉ còn cách chiến tích đó một bài thi nữa, ngày 13/2.

"Tôi muốn cách mạng hóa môn thể thao này", Malinin nói.

Người hâm mộ đều kỳ vọng thấy cú nhảy 4A lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic mùa Đông, điều mà huyền thoại như Hanyu từng thất bại. Tham vọng ấy nâng trần giới hạn của những gì con người có thể làm trên mặt băng. Với Malinin, mỗi vòng xoay là phép thử với trọng lực. Mỗi cú bật nhảy là cuộc thách thức các chuẩn mực kỹ thuật tồn tại hàng thập kỷ.

